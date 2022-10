L’ancien communicant de Le Drian impliqué dans une campagne de manipulation de l’information

Une salariée de l’agence Majorelle, dirigée par le communicant Sacha Mandel, a témoigné, documents à l’appui, dans le cadre d’une procédure judiciaire, de la participation de son patron dans une campagne de dénigrement en ligne contre un homme d’affaires luxembourgeois.



InconnuInconnu du grand public, Sacha Mandel façonne depuis des années l’image de personnalités influentes de la vie politique et du monde des affaires. Mais ce « spin doctor » très introduit sur la place de Paris, qui fut notamment le communicant de Jean-Yves Le Drian au ministère de la défense (2012-2017), s’adonne aussi à d’autres activités, plus confidentielles celles-là : le dénigrement de personnalités publiques, qui se trouvent être en contentieux ou concurrence avec des clients de son agence, Majorelle, qu’il dirige avec Anne Hommel, ancienne conseillère de Dominique Strauss-Kahn et Jérôme Cahuzac...



