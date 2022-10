L'augmentation massive de la couche de glace de surface du Groenland laisse entrevoir la possibilité d'un gain global en 2022 (Daily Sceptic)

L'augmentation massive de la couche de glace de surface du Groenland laisse entrevoir la possibilité d'un gain global en 2022 Article originel : Massive Increase in Greenland Surface Ice Sheet Suggests Possible Overall Gain in 2022 Par Chris Morrison* Daily Sceptic, 27.10.22

Chuchotez-la, mais la calotte glaciaire du Groenland a peut-être gagné en taille au cours de l'année qui s'est terminée en août 2022. U ne augmentation massive de 471 milliards de tonnes de glace a été créée en surface au cours de la dernière année enregistrée, soit la 10e plus forte augmentation en 42 ans, et beaucoup plus que la moyenne annuelle de 368 milliards de tonnes entre 1981 et 2010. Le gain de surface de cette année, connu sous le nom de bilan massique de surface (SMB), poursuit le redressement spectaculaire observé sur la calotte glaciaire depuis 2012, où un creux de 38 milliards de tonnes avait été signalé. Le chiffre de cette année, bien qu'élevé, a été battu en 2017 et 2018, lorsque plus de 500 milliards de tonnes ont été créées à la surface. Les chiffres de 2022 et les comparaisons sont visibles dans le graphique ci-dessous , compilé par l'Institut météorologique danois (DMI).

La nouvelle a bien sûr été ignorée par les médias qui, fixés sur la COP27, concentrent tous leurs efforts sur la catastrophisation des cycles naturels et des phénomènes météorologiques. Mais ce travail devient de plus en plus difficile et le scepticisme s'installe. Le corail a récemment repoussé en quantité record sur la Grande Barrière de Corail. Dans l'Arctique, la glace de mer d'été a connu une nouvelle croissance impressionnante. Où que vous regardiez, il semble que les ours et les pingouins prospèrent dans leurs habitats polaires. Les nouvelles concernant la calotte glaciaire du Groenland concluent une très mauvaise année pour les tenants de la pseudo-science apocalyptique.



La masse de surface, bien sûr, ne représente pas toute l'histoire de la calotte glaciaire du Groenland. Il y a également une perte naturelle sur les bords du pays, illustrée de manière spectaculaire par le "vêlage" de la glace sur le littoral et la libération d'icebergs dans l'Atlantique Nord. Selon le site militant vert Carbon Brief, les pertes annuelles dues au vêlage ont atteint une moyenne d'environ 500 milliards de tonnes au cours du siècle. Mais cette estimation, qui ne semble pas changer beaucoup d'une année sur l'autre, est un chiffre modélisé par ordinateur. Il est très difficile de calculer un chiffre réaliste. La perte de glace est causée par de nombreux processus peu compris, tels que le réchauffement et la friction sous la surface. Les satellites peuvent fournir des données utiles, mais leurs observations limitées leur font manquer une grande partie de l'action. Divers courants océaniques réagissent à l'eau qui se déverse des fjords, tandis que la glace qui s'écoule de cette source interne peut favoriser ou entraver le vêlage.

Comme pour la plupart des modèles climatiques, étant donné l'impossibilité de produire des projections précises à partir de données d'origine incomplètes et souvent estimées, il faut prévoir une généreuse marge d'erreur. Carbon Brief a récemment rapporté que les pertes ont atteint plus de 550 milliards de tonnes cette année, ce qui signifie un déficit global de 84 milliards. Mais l'estimation moyenne précédente de 500 milliards de tonnes conduirait à une perte de seulement 29 milliards.

On peut raisonnablement suggérer que ces deux chiffres de perte se situent dans une marge d'erreur pour mesurer ce processus naturel et que, par conséquent, la calotte glaciaire du Groenland pourrait commencer à augmenter de taille. Mais même si la perte de 84 milliards de tonnes est exacte, il faudrait encore environ 34 000 ans pour que la calotte glaciaire disparaisse. La quantité totale de glace au Groenland est estimée à 2,85 quadrillions de tonnes, donc avec une perte de 29 milliards, il en restera encore dans 100 000 ans, date à laquelle une autre glaciation majeure sera probablement en cours. Il est vrai que nous commençons à pénétrer dans le domaine de la fantaisie, mais aucun de ces chiffres ne semble justifier les coûts économiques et sociétaux épouvantables qu'entraînerait la poursuite, en moins de 30 ans, d'un programme de commande et de contrôle vraiment fantaisiste, le "Net Zero", qui repose en partie sur la fonte de la calotte glaciaire du Groenland.

Le rétablissement de la couche de glace du Groenland au cours des dernières années a poussé les scientifiques à chercher des explications. Le 2 octobre, le Daily Sceptic a publié les conclusions de trois climatologues japonais, qui ont constaté que "la fréquence des événements El Niño dans le Pacifique central a joué un rôle clé dans le ralentissement [abrupt] du réchauffement du Groenland et la perte possible de la glace de mer arctique". Les changements autour du Groenland peuvent être attribués à "la variabilité naturelle, plutôt qu'au forçage anthropique", ont noté les scientifiques, "bien que la plupart des modèles climatiques aient été incapables de simuler raisonnablement la variabilité naturelle non forcée au-dessus du Groenland". Bien entendu, ces explications suggérant une implication naturelle considérable dans les tendances du changement climatique ne concordent pas avec ceux qui prêchent une vision "arrêtée" de la question et affirment que les humains sont responsables de tous les changements climatiques des 150 dernières années.

Le Groenland gagne de la glace de septembre à juin environ chaque année. Les pertes en surface ne se produisent donc que pendant le court été, et cette année, cette saison a été froide et neigeuse. L'été aurait été interrompu à la mi-août par une chute de neige de 20 milliards de tonnes sur le sud de l'île. Selon un rapport publié sur le site web Electroverse, cet été correspond à celui de ces dernières années et a été caractérisé par "plusieurs chutes de neige monstrueuses, qui ont battu des records". La neige fraîche reflète mieux la lumière du soleil et, par conséquent, le début de la fonte de la couche de glace a été retardé de deux semaines et demie par rapport à la normale.

Rien de tout cela n'était particulièrement inhabituel. C'est ce qu'on appelle la météo. À quelques milliers de kilomètres à l'est, le Royaume-Uni a connu un été agréable et parfois chaud. Deux jours ont été très chauds, ce qui a amené un Piers Morgan fébrile à déclarer à ses téléspectateurs que "nous nous dirigeons vers une apocalypse". On appelle aussi cela la météo.



* Chris Morrison est le rédacteur en chef de l'environnement du Daily Sceptic.