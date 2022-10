L'autre guerre Russie-Occident : pourquoi certains pays africains abandonnent Paris et rejoignent Moscou (MintPress News)

L'autre guerre Russie-Occident : pourquoi certains pays africains abandonnent Paris et rejoignent Moscou

Article originel : The Other Russia-West War: Why Some African Countries are Abandoning Paris, Joining Moscow

Par Ramzy Baroud*

MintPress News

Photo d'archive | Des jeunes hommes scandent des slogans contre le pouvoir du lieutenant-colonel Damiba, contre la France et pro-Russie, à Ouagadougou, au Burkina Faso, le 30 septembre 2022. Sophie Garcia | AP

Au moment où le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba a été évincé par son propre ancien collègue militaire, le capitaine Ibrahim Traoré, des foules pro-coup d'État ont envahi les rues. Certains brûlent des drapeaux français, d'autres portent des drapeaux russes. Cette scène représente à elle seule la lutte actuelle sur le continent africain.

Il y a quelques années, le débat sur les changements géopolitiques en Afrique ne concernait pas exactement la France et la Russie en tant que telles. Elle portait surtout sur le rôle économique croissant de la Chine et ses partenariats politiques sur le continent africain. Par exemple, la décision de Pékin d'établir sa première base militaire à l'étranger à Djibouti en 2017 a signalé le mouvement géopolitique majeur de la Chine, en traduisant son influence économique dans la région en influence politique, soutenue par une présence militaire. La Chine reste attachée à sa stratégie africaine. Pékin est le premier partenaire commercial de l'Afrique depuis 12 ans, consécutivement, le commerce bilatéral total entre la Chine et l'Afrique, en 2021, atteignant 254,3 milliards de dollars, selon des données récentes publiées par l'Administration générale des douanes de Chine. Les États-Unis, ainsi que leurs alliés occidentaux, sont conscients de l'influence croissante de la Chine en Afrique et mettent en garde contre celle-ci. La création de l'US AFRICOM en 2007 a été considérée, à juste titre, comme une mesure visant à contrer l'influence de la Chine. Depuis lors, et peut-être même avant, les discussions sur une nouvelle "ruée vers l'Afrique" ont abondé, avec de nouveaux acteurs, dont la Chine, la Russie et même la Turquie, entrant en lice.

La guerre entre la Russie et l'Ukraine a toutefois modifié la dynamique géopolitique en Afrique, car elle a mis en évidence la rivalité franco-russe sur le continent, par opposition à la concurrence sino-américaine. Bien que la Russie soit présente dans la politique africaine depuis des années, la guerre - et donc le besoin d'alliés stables aux Nations unies et ailleurs - a accéléré l'offensive de charme de Moscou. En juillet, le ministre russe des affaires étrangères, Sergey Lavrov, s'est rendu en Égypte, en Éthiopie, en Ouganda et en République du Congo, renforçant ainsi les relations diplomatiques de la Russie avec les dirigeants africains. "Nous savons que nos collègues africains n'approuvent pas les tentatives non déguisées des États-Unis et de leurs satellites européens [...] d'imposer un ordre mondial unipolaire à la communauté internationale", a déclaré M. Lavrov. Ses propos ont été accueillis favorablement. Les efforts russes ont porté leurs fruits, dès les premiers votes de condamnation de Moscou à l'Assemblée générale des Nations unies, en mars et avril. De nombreuses nations africaines sont restées neutres ou ont voté contre les mesures visant la Russie à l'ONU. La position de l'Afrique du Sud, en particulier, était problématique du point de vue de Washington, non seulement en raison de la taille de l'économie du pays, mais aussi de l'influence politique et de l'autorité morale de Pretoria dans toute l'Afrique. En outre, l'Afrique du Sud est le seul membre africain du G20.

Afrique Russie

Lors de sa visite aux États-Unis en septembre, le président sud-africain Cyril Ramaphosa a défendu la neutralité de son pays et s'est opposé à un projet de loi étatsunien- le Countering Malign Russian Activities in Africa Act - qui vise à surveiller et à punir les gouvernements africains qui ne se conforment pas à la ligne américaine dans le conflit russo-ukrainien. L'Occident ne comprend pas, cependant, que le glissement lent mais déterminé de l'Afrique vers Moscou n'est pas fortuit ou accidentel. L'histoire de la lutte passée et actuelle du continent contre le colonialisme et le néocolonialisme occidentaux est bien connue. Alors que l'Occident continue de définir sa relation avec l'Afrique sur la base de l'exploitation, la Russie rappelle constamment aux pays africains l'héritage soviétique sur le continent. Cela se manifeste non seulement dans les discours politiques officiels des dirigeants et diplomates russes, mais aussi dans la couverture médiatique russe, qui donne la priorité à l'Afrique et rappelle aux nations africaines leur solidarité historique avec Moscou.

Brûler les drapeaux français et hisser les drapeaux russes ne peut cependant pas être simplement attribué aux supposés pots-de-vin économiques russes, à une diplomatie intelligente ou à une influence militaire croissante. L'empressement des nations africaines - le Mali, la République centrafricaine et, maintenant, peut-être, le Burkina Faso - a beaucoup plus à voir avec la méfiance et le ressentiment à l'égard de l'héritage égocentrique de la France en Afrique, en particulier en Afrique de l'Ouest. La France possède des bases militaires dans de nombreuses régions d'Afrique et reste un participant actif dans divers conflits militaires, ce qui lui a valu la réputation d'être la principale force déstabilisatrice du continent. Tout aussi importante est la mainmise de Paris sur les économies de 14 pays africains, qui sont contraints d'utiliser la monnaie française, le franc CFA, et, selon Frédéric Ange Touré, qui écrit dans Le Journal de l'Afrique, de "centraliser 50 % de leurs réserves dans le Trésor public français".

Bien que de nombreux pays africains restent neutres dans le cas de la guerre Russie-Ukraine, un changement géopolitique massif est en cours, en particulier dans les pays militairement fragiles, appauvris et politiquement instables qui sont désireux de chercher des alternatives à la France et aux autres puissances occidentales. Pour un pays comme le Mali, le changement d'allégeance de Paris à Moscou n'était pas exactement un grand pari. Bamako avait très peu à perdre, mais beaucoup à gagner. La même logique s'applique à d'autres pays africains qui luttent contre l'extrême pauvreté, l'instabilité politique et la menace du militantisme, autant de facteurs intrinsèquement liés. Bien que la Chine reste un nouveau venu puissant en Afrique - une réalité qui continue de frustrer les décideurs américains - la bataille la plus urgente, pour l'instant, se situe entre la Russie et la France - cette dernière connaissant un recul palpable. Dans un discours prononcé en juillet dernier, le président français Emmanuel Macron a déclaré qu'il souhaitait une "remise à plat de toutes nos postures (militaires) sur le continent africain." Le changement de cap de la politique militaire et étrangère de la France en Afrique n'a cependant pas été contraint par une stratégie ou une vision, mais par des réalités changeantes sur lesquelles la France a peu de contrôle.



* Le Dr Ramzy Baroud est un journaliste, un auteur et le rédacteur en chef de The Palestine Chronicle. Il est l'auteur de six livres. Son dernier ouvrage, coédité avec Ilan Pappé, s'intitule "Our Vision for Liberation : Engaged Palestinian Leaders and Intellectuals Speak out". Parmi ses autres ouvrages figurent "My Father was a Freedom Fighter" et "The Last Earth". Baroud est chercheur principal non résident au Center for Islam and Global Affairs (CIGA). Son site web est www.ramzybaroud.net