L'Ordre mondial multipolaire (Off Guardian)

L'Ordre mondial multipolaire - Partie 4

Article originel : Multipolar World Order – Part 4

Par Iain Davis

Off Guardian, 25.10.22

La première partie de cette série a examiné les différents modèles d'ordre mondial. La deuxième partie a examiné comment l'évolution vers l'ordre mondial multipolaire a été menée par des personnages surprenants. La troisième partie a exploré l'histoire de l'idée d'un monde ordonné comme un "équilibre des forces", ou système multipolaire. Ceux qui ont défendu ce modèle au fil des générations ont toujours poursuivi le même objectif : la gouvernance mondiale. Dans la quatrième partie, nous examinerons les théories qui sous-tendent l'ordre multipolaire imminent, la nature des oligarchies publiques-privées de la Russie et de la Chine et l'émergence de la puissance militaire de ces deux nations.

Le contexte plus large de la guerre en Ukraine Rien ne permet de penser que la guerre en Ukraine est, dans un sens ou dans un autre, "fausse". Les différences politiques et culturelles au sein de la population ukrainienne sont plus anciennes que l'État-nation, et le conflit actuel est ancré dans des tensions anciennes et bien réelles. Les gens souffrent et meurent, et ils méritent d'avoir la chance de vivre en paix. Pourtant, au-delà des facteurs spécifiques qui ont conduit au conflit en Ukraine et l'ont perpétué, il existe un contexte plus large qui mérite également d'être discuté. Les soi-disant dirigeants de l'Ouest et de l'Est ont eu amplement l'occasion et le pouvoir d'amener les deux parties de la guerre du Donbass à la table des négociations. Leurs tentatives de négocier des cessez-le-feu et de mettre en œuvre les différents accords de Minsk au fil des ans ont été faibles et peu enthousiastes. Les deux parties, semble-t-il, ont préféré faire de la politique avec la vie des Ukrainiens. Et les deux parties ont finalement alimenté le conflit. L'Occident n'a fait qu'exacerber la situation. Et, bien qu'il ait été confronté à un choix économique difficile, le gouvernement russe aurait certainement pu tirer un meilleur parti de sa position dominante sur le marché européen de l'énergie. Si, bien sûr, l'objectif était d'éviter la guerre. Quoi qu'il en soit, la guerre en Ukraine est le pivot d'une transition dans l'équilibre du pouvoir géopolitique. Comme la pseudo-pandémie qui l'a immédiatement précédée, la guerre accélère le changement de polarité.

Le ministre britannique de la Défense, Ben Wallace, a eu raison d'observer que la guerre en Ukraine est "un cadeau pour l'OTAN". Tout comme l'Occident a livré la politique monétaire du gouvernement russe, l'administration de Poutine a sauvé l'OTAN de la disparition de sa pertinence. Les deux pôles sont renforcés, bien que pour des raisons différentes. Dans le même temps, l'Union européenne (UE) tire parti de la guerre et des sanctions qu'elle a imposées pour relancer sa politique d'unification militaire de l'UE. Le Royaume-Uni est impliqué dans cette poussée, même si en 2016 sa population a choisi, par référendum, de quitter l'UE, spécifiquement parce qu'une majorité d'électeurs ne voulait pas céder la "souveraineté nationale" aux dirigeants de l'union. Mais, comme on peut le voir, peu importe ce pour quoi ou contre quoi le peuple vote. Bien qu'il soit censé avoir quitté l'UE, le nouveau Premier ministre britannique non élu vient de faire du Royaume-Uni un "État tiers", lié par des accords de coopération structurée permanente (PESCO), sous le commandement militaire direct de Bruxelles. En cédant en partie sa capacité de défense indépendante à l'UE, le Royaume-Uni joue son rôle en favorisant l'émergence d'un autre pôle. Le système monétaire et financier international (SMI), qui a jusqu'ici soutenu la domination unipolaire, est en train de se transformer maintenant qu'il arrive à la fin de son cycle de vie. La croissance économique est délibérément étouffée à l'Ouest par des sanctions, mais encouragée à l'Est. Les flux énergétiques et les modes de consommation sont réorientés vers l'Est. Simultanément, la puissance militaire effective est "rééquilibrée". Pendant la pseudo-pandémie, nous avons vu de nombreux signes de coordination mondiale. De manière inhabituelle, presque tous les gouvernements ont agi de concert. La Chine, les États-Unis, la Russie, l'Allemagne, l'Iran, le Royaume-Uni et de nombreuses autres nations ont suivi le même discours mensonger. Tous ont participé à la fermeture des chaînes d'approvisionnement mondiales et à la limitation du commerce international. La plupart des pays ont suivi assidûment la voie de la "régionalisation" mondiale privilégiée par le Forum économique mondial. Les quelques pays qui ont résisté ont été considérés comme des parias internationaux. Que s'est-il passé depuis lors ? On nous dit que la guerre en Ukraine a réintroduit la même vieille division Est-Ouest que la plupart d'entre nous connaissent mieux. Pourtant, dans presque tous les autres domaines importants, les nations restent étrangement en accord total. Il semble que la guerre en Ukraine soit pratiquement le seul différend.

Théorie multipolaire L'ordre mondial multipolaire proposé ne constitue pas une défense de l'État-nation. Nous avons déjà discuté de la manière dont le modèle multipolaire s'accorde assez précisément avec le programme de "Great Reset" (GR), il n'est donc pas surprenant que la théorie multipolaire rejette également le concept westphalien de souveraineté nationale proposé. La Russie dispose de nombreux groupes de réflexion et de ONGOG (organisations non gouvernementales organisées par le gouvernement). Tout comme en Occident, ils sont financés et influencés par les secteurs public et privé, qui travaillent en partenariat. Comme l'a noté l'Agence suédoise de recherche sur la défense, le financement des groupes de réflexion russes "provient en partie du gouvernement et pour le reste d'acteurs et de clients privés, généralement des grandes entreprises." Katehon est le think tank "indépendant" créé par l'oligarque russe Konstantin Malofyev (Malofeev), qui est sanctionné par les États-Unis depuis 2014 pour son soutien aux Russes ukrainiens, d'abord en Crimée puis dans le Donbass. Le conseil d'administration de Katehon comprend Sergey Glazyev, l'économiste et homme politique qui est l'actuel commissaire à l'intégration macroéconomique de l'Union économique eurasienne (EAEU). En 2018, Katehon a souligné que, malgré tous les discours contraires, la multipolarité avait été largement définie comme une opposition à l'unipolarité. C'est-à-dire exprimée en termes de ce qu'elle n'est pas plutôt que de ce qu'elle est. Katehon a cherché à rectifier cela, en proposant sa Théorie du monde multipolaire (TWM) : La multipolarité ne coïncide pas avec le modèle national d'organisation du monde selon la logique du système westphalien. [Ce modèle westphalien suppose une égalité juridique totale entre tous les États souverains. Dans ce modèle, il y a autant de pôles de décisions de politique étrangère dans le monde qu'il y a d'Etats souverains [. . .] et tout le droit international est basé sur ce modèle. Dans la pratique, bien sûr, il existe une inégalité et une subordination hiérarchique entre les différents États souverains. [Le monde multipolaire se distingue du système westphalien classique par le fait qu'il ne reconnaît pas à l'État-nation séparé, juridiquement et formellement souverain, le statut de pôle à part entière. Cela signifie que le nombre de pôles dans un monde multipolaire devrait être sensiblement inférieur au nombre d'États-nations reconnus (et donc non reconnus). La multipolarité n'est pas un système de relations internationales qui insiste sur l'égalité juridique des États-nations [...].

Le monde unipolaire ne protège pas plus l'État-nation que le modèle multipolaire, a observé Katehon. Selon Katehon, le modèle westphalien, dans son application, a toujours été un mythe. Nous pourrions dire que c'est juste une autre "idée" que les dirigeants politiques colportent pour nous faire croire qu'ils acceptent les objectifs politiques qu'ils créent. Ils exploitent occasionnellement le "nationalisme" parce qu'il est utile.

Eurasianisme Dans leurs efforts pour faire de Vladimir Poutine un méchant de bande dessinée, les grands médias occidentaux (MSM) ont tenté de le lier personnellement au controversé philosophe politique et stratège russe Alexandre Douguine. Ils ont qualifié Dugin de Raspoutine de Poutine ou de "cerveau" de Poutine et ont prétendu que Poutine considère Dugin comme un allié proche et son philosophe préféré. Ces histoires n'ont cependant jamais eu de fondement. En 2018, Douguine a déclaré "Je n'occupe pas de poste officiel au sein de l'appareil d'État. Je n'ai pas de lien direct avec Poutine, je ne l'ai même jamais rencontré." En 2022, les allégations du MSM occidental ont incité Alain de Benoist, collaborateur politique et philosophique de Douguine et ami depuis plus de 30 ans, à observer : Le "cerveau" de Poutine ! Le fait que Douguine et Poutine ne se soient jamais rencontrés une seule fois en tête-à-tête permet de mesurer le sérieux de ceux qui utilisent cette expression. [. . .] Dugin connaît sans doute bien l'entourage de Poutine, mais il n'a jamais été l'un de ses intimes ou de ses "conseillers spéciaux". [. . .] Le livre qu'il a écrit il y a quelques années sur Poutine est loin d'être un exercice d'admiration : Au contraire, Douguine explique à la fois ce qu'il approuve chez Poutine et ce qu'il déteste.

Bien que Douguine n'ait pas de relation particulière avec le Kremlin, cela ne signifie pas que ses idées n'y ont pas d'influence. Il a agi en tant que conseiller auprès du président de la Douma d'État, Sergey Naryshkin, et du président de la Douma d'État, Gennadiy Seleznyov, il a donc certainement des relations politiques et est écouté par la classe politique russe. Dugin est peut-être la principale voix moderne de l'eurasisme. Dans une interview de 2014, il expliquait ainsi son interprétation de l'eurasisme et de sa place dans la multipolarité : L'eurasianisme est fondé sur la vision multipolaire et sur le rejet de la vision unipolaire de la poursuite de l'hégémonie américaine. Le pôle de ce multipolarisme n'est pas l'État national ou le bloc idéologique, mais plutôt le grand espace (Grossraum) stratégiquement uni dans les frontières d'une civilisation commune. Les grands espaces typiques [sont] l'Europe, les États-Unis unifiés, le Canada et le Mexique, ou l'Amérique latine unie, la Grande Chine, la Grande Inde, et dans notre cas l'Eurasie [. . .] La vision multipolaire reconnaît l'intégration sur la base d'une civilisation commune. [. . .] La politique étrangère de Poutine est centrée sur la multipolarité et l'intégration eurasienne qui est nécessaire pour créer un pôle véritablement solide.

Ni les oligarques ni la classe politique mondiale ne se bercent d'illusions au point de croire qu'ils peuvent simplement recommander une philosophie politique ou une autre, ou une idéologie culturelle ou une autre, et contrôler ainsi le comportement et les croyances de l'humanité. Il sera toujours nécessaire de recourir à des manœuvres machiavéliques.

Poutine a souvent épousé des idées eurasistes. À l'inverse, Douguine fait partie de ceux qui ont critiqué Poutine pour son manque d'idéologie claire : Il doit traduire son intuition individuelle en une doctrine destinée à garantir l'ordre futur. Il n'a tout simplement pas d'idéologie déclarée, et cela devient de plus en plus problématique. Tous les Russes sentent que l'approche hyper-individuelle de Poutine présente un risque énorme.

En 2011, Poutine a annoncé son projet de créer l'Union eurasienne, à la grande joie de Douguine et d'autres eurasistes comme Malofyev et Glazyev. Poutine a publié un article d'accompagnement :

Nous proposons une puissante association supranationale capable de devenir l'un des pôles du monde moderne et de servir de pont efficace entre l'Europe et la dynamique région Asie-Pacifique. [Il est clair aujourd'hui que la crise mondiale de 2008 était de nature structurelle. Nous sommes toujours témoins des graves répercussions de la crise qui s'enracinait dans les déséquilibres mondiaux accumulés. [Ainsi, notre projet d'intégration passe à un niveau qualitativement nouveau, ouvrant de larges perspectives de développement économique et créant des avantages compétitifs supplémentaires. Cette consolidation des efforts nous aidera à nous établir au sein de l'économie et du système commercial mondiaux et à jouer un rôle réel dans la prise de décision, la définition des règles et la construction de l'avenir.

M. Poutine a évoqué une crise mondiale qui a conduit à la nécessité revendiquée d'un organisme supranational pouvant servir de pôle de décision dans un système mondial fondé sur l'équilibre des pouvoirs. Ce qu'il a dit suit un modèle ; tous ceux qui prônent la gouvernance mondiale ont utilisé la même astuce rhétorique. Ce schéma se répète actuellement. Indépendamment de ses autres convictions, l'engagement de Poutine à réinitialiser le système politique mondial est clair.

L'eurasisme fait de la Fédération de Russie un "partenaire" au sein d'une union plus large. Actuellement, l'Union eurasienne n'existe qu'au sens économique du terme, et la Russie y est largement dominante. De même, la position permanente de la Russie au Conseil de sécurité des Nations unies lui confère une domination relative au sein de l'ONU. Néanmoins, si le gouvernement russe peut espérer bénéficier de ces unions et conseils, en formant des "pôles" dans un système multipolaire et en établissant des politiques influencées par des idées comme l'eurasisme, il a dilué et déclaré un plan visant à céder à terme la "souveraineté nationale" russe à l'union - au pôle. La poursuite par Poutine de l'eurasisme et de la multipolarité n'indique pas nécessairement autre chose que du pragmatisme. Elle ne représente pas non plus une défense de l'État-nation russe. Nous ne pouvons que deviner, mais il est peu probable que la préférence de Poutine pour l'eurasisme et la multipolarité soit ancrée dans une idéologie particulière. Elle répond plutôt à un objectif, celui de donner à son gouvernement et à ses partenaires une plus grande part du "jeu".

Tianxia La notion d'"intégration eurasienne" de Poutine rejoint l'idéologie chinoise de la "tianxia", que l'on peut traduire par "tout ce qui est sous le ciel". Dans l'antiquité chinoise, la tianxia plaçait l'empire au sommet d'une hiérarchie morale mondiale. Selon le principe confucéen de l'assistance universelle, un État civilisé prend soin des siens, d'abord et avant tout, mais ne peut se considérer comme civilisé s'il ne prend pas soin des autres également. Les autres États sont considérés comme civilisés s'ils prennent soin de leurs citoyens et comme barbares s'ils ne le font pas. Par conséquent, tous les États civilisés devraient se soucier davantage des intérêts des autres États pacifiques et civilisés que des besoins ou des désirs des États barbares. En conséquence, des liens se forment naturellement entre les États bienveillants, créant une sorte d'ordre géopolitique organique, chaque État plaçant son propre peuple au centre d'un réseau de relations civilisées. Dans la tianxia, la pratique de la sollicitude universelle confucéenne opère également au sein de toutes les institutions qui composent un État. Par exemple, les individus civilisés s'occupent naturellement plus de leur famille et de leur communauté immédiate que des personnes extérieures à ces cercles. Cependant, personne ne peut agir de manière égoïste aux dépens des autres citoyens, où qu'ils résident, sans tomber lui-même dans la barbarie. Il s'agit d'un modèle d'État qui ne repose pas sur des liens ethniques ou de "sang", ni même sur des frontières nationales, mais plutôt sur un système hiérarchique de moralité.

Le Tianxia a été présenté par quelques commentateurs occidentaux comme une "belle" idée. Comme un ensemble philosophique de Mandelbrot, elle suggère une parfaite symétrie morale, tant à l'échelle micro que macro. L'ordre mondial multipolaire, censé avoir la tianxia en son cœur, est donc recommandé comme un nouveau modèle merveilleux de gouvernance mondiale et est fréquemment décrit comme une "coopération gagnant-gagnant". Des universitaires comme les professeurs Zhao Tingyang et Xiang Lanxin ont déclaré que l'adoption mondiale de la tianxia établirait un "monde post-westphalien." Ce point de vue découle de leur évaluation selon laquelle l'ordre westphalien est idéologiquement stagnant, limité à rien de plus qu'un système d'équilibre des forces expéditif dans lequel "la force a raison". La critique de ces érudits tianxiens n'est pas un reflet fidèle des préceptes moraux exprimés par la paix de Westphalie - des traités qui exaltaient les valeurs chrétiennes de pardon, de tolérance et de coopération pacifique. L'évaluation des universitaires est toutefois une appréciation raisonnable de la conduite réelle des États occidentaux qui ne font que prétendre honorer les principes westphaliens. Le professeur Lanxin souligne que la Chine "n'a pas de tradition ontologique". En d'autres termes, sur le plan philosophique, la tianxia ne demande pas "qu'est-ce que c'est ?" mais plutôt "quelle voie cela suggère-t-il ?". Si la tianxia était appliquée à la politique étrangère stratégique de la Chine, elle serait ambivalente vis-à-vis d'idées comme la souveraineté nationale...

