L'Ukraine est à l'origine de l'assassinat de Darya Dugina, affirment les États-Unis (Daily Sceptic)

L'Ukraine est à l'origine de l'assassinat de Darya Dugina, affirment les États-Unis. Article originel : Ukraine Was Behind Assassination of Darya Dugina, Says U.S. Par Noah Carl Daily Sceptic, 6.10.22

Le 20 août, Darya Dugina - fille du philosophe nationaliste russe Alexandre Dugin - a été tuée par une voiture piégée alors qu'elle se rendait à Moscou. Comme son père, Dugina avait été une fervente partisane de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Elle avait même été sanctionnée par le gouvernement britannique, qui la décrivait comme "une contributrice fréquente et très en vue de désinformation en relation avec l'Ukraine".



Deux jours après sa mort, le FSB (le successeur du KGB russe) a affirmé que l'Ukraine était responsable. Pourtant, le gouvernement ukrainien a nié toute implication, et on a spéculé sur le fait que le meurtre était un faux drapeau mené par le FSB - peut-être dans le but de renforcer le soutien à la guerre.

Hier, le New York Times a jeté un froid sur la théorie du faux drapeau. "Les agences de renseignement étatsuniennes pensent, selon le journal, que certaines parties du gouvernement ukrainien ont autorisé l'attentat à la voiture piégée qui a tué Daria Douguina près de Moscou en août.

Les agences de renseignement étatsuniennes ne sont pas omniscientes, bien sûr. Mais elles n'ont aucune raison de blâmer faussement l'Ukraine, ce qui suggère que l'information divulguée est probablement exacte.



Qui plus est, les responsables étatsuniens ont fait tout leur possible pour se distancier de ce meurtre. Comme l'a noté le New York Times :

Les États-Unis n'ont pris aucune part à l'attaque, que ce soit en fournissant des renseignements ou une autre forme d'assistance, ont déclaré des responsables. Les responsables étatsuniens ont également déclaré qu'ils n'étaient pas au courant de l'opération à l'avance et qu'ils se seraient opposés au meurtre s'ils avaient été consultés. Par la suite, les responsables étatsuniens ont admonesté les responsables ukrainiens au sujet de l'assassinat, ont-ils dit.



Les agences de renseignement ont généralement une raison de divulguer des informations ; elles ne le font pas simplement pour tenir le public informé. Quelle pourrait être la raison ici ?

L'une des possibilités est que les États-Unis tentent d'éviter des représailles de la part de la Russie en signalant qu'ils ne tolèrent pas les attaques contre des cibles civiles, et donc qu'ils ne sont pas responsables du sabotage des pipelines Nord Stream. Je tiens à souligner que ces propos sont entièrement spéculatifs de ma part. Mais le moment de la fuite est certainement intéressant.

(Je suis conscient que les États-Unis ont déjà attaqué des cibles civiles par le passé : en mai 1999, ils ont bombardé l'infrastructure énergétique de la Serbie, coupant l'électricité à environ 80 % du pays. Ce que je veux dire, c'est ce que les États-Unis pourraient essayer de signaler dans ce cas particulier).

D'autre part, Gazprom a annoncé qu'une partie du gazoduc Nord Stream 2 pourrait encore être opérationnelle, ce qui - comme je l'ai noté dans mon article de mardi - augmente la probabilité que la Russie soit derrière le sabotage.



Comme tout le monde, j'avais été amené à croire que le sabotage avait rendu les deux pipelines inopérants. Cela aurait été très mauvais pour les Russes, rendant très improbable leur responsabilité. Toutefois, si seul le Nord Stream 1 a été rendu inopérant, la situation de la Russie est loin d'être aussi mauvaise.

Depuis juillet, la Russie tente d'amadouer les pays européens pour qu'ils affaiblissent leurs propres sanctions, peut-être dans le but de diviser l'alliance occidentale. L'acceptation par l'Europe de l'ouverture du Nord Stream 2 serait donc une victoire stratégique pour les Russes, même si elle se fait au détriment de la moitié du gazoduc.

En d'autres termes, il est possible que la Russie ait saboté les pipelines pour forcer l'Europe à ouvrir le Nord Stream 2 et violer ainsi ses propres sanctions. Mais pour faire croire que quelqu'un d'autre était responsable, ils ont dû faire sauter Nord Stream 1 ainsi qu'une partie de Nord Stream 2.