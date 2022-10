La chaîne d'Etat France Télévisions va proposer une météo énergétique "Ecowatt" incitant les personnes résidant en France à diminuer leur consommation d'électricité

A partir du 3.10.22, la chaîne d'Etat France Télévision proposera une météo de l'électricité appelée Ecowatt qui visera à aider les personnes résidant en France à moduler leur consommation d'électricité.

Il y aura 3 pictogrammes vert, orange et rouge. En orange la situation sera déclarée tendue et la chaîne relaiera les demandes de l'Etat de participer à un effort collectif et de faire des écogestes tandis qu'en rouge la situation sera très tendue et la chaîne conseillera de limiter fortement sa consommation personnelle d'électricité. Des alertes sur la surconsommation d'électricité seront également diffusées et des incitations à charger son portable seloon certains horaires seront également diffusées lors de ce bulletin météorologique d'un genre nouveau.