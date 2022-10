La Chine "ne mérite plus le bénéfice du doute" : Un rapport du Sénat qui fait l'effet d'une bombe conclut que le COVID a "très probablement" fui du laboratoire - et les législateurs pointent du doigt Pékin (Daily Mail)

La Chine "ne mérite plus le bénéfice du doute" : Un rapport du Sénat qui fait l'effet d'une bombe conclut que le COVID a "très probablement" fui du laboratoire - et les législateurs pointent du doigt Pékin.

Article originel : China 'no longer deserves benefit of the doubt': Bombshell Senate report concludes that COVID 'most likely' leaked from lab - as lawmakers point the finger at Beijing

Par Connor Boyd

Daily Mail



Note de SLT : A prendre avec des pincettes quand l'accusation vient des Etats-Unis et que l'on sait qu'ils sont aussi impliqués dans des études de gains de fonction à Wuhan (cf. liste d'articles à la fin de celui-ci).