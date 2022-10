La COVID-19 est beaucoup moins mortelle qu'on ne le pensait, selon une étude importante (Daily Sceptic)

La COVID-19 est beaucoup moins mortelle qu'on ne le pensait, selon une étude importante

Article originel : COVID-19 Much Less Deadly Than Previously Thought, Major Study Finds

Par Will Jones

Daily Sceptic, 17.01.22

La COVID-19 est beaucoup moins mortelle dans la population non âgée qu'on ne le pensait auparavant, selon les conclusions d'une nouvelle étude majeure des enquêtes sur la prévalence des anticorps. L'étude a été menée par le Dr John Ioannidis, professeur de médecine et d'épidémiologie à l'université de Stanford, qui a tiré la sonnette d'alarme le 17 mars 2020 dans un article très lu paru dans Stat News, affirmant avec prescience que "nous prenons des décisions sans disposer de données fiables" et "qu'avec des périodes de blocage de plusieurs mois, voire de plusieurs années, la vie s'arrête en grande partie, que les conséquences à court et à long terme sont totalement inconnues et que des milliards, et pas seulement des millions, de vies pourraient finalement être en jeu". Dans la nouvelle étude, qui fait actuellement l'objet d'un examen par les pairs, le professeur Ioannidis et ses collègues ont constaté que, dans le cadre de 31 études nationales de séroprévalence menées avant la vaccination, le taux de létalité moyen (médian) de l'infection par la COVID-19 était estimé à seulement 0,035 % pour les personnes âgées de 0 à 59 ans et à 0,095 % pour celles âgées de 0 à 69 ans. Une ventilation supplémentaire par groupe d'âge a révélé que le taux moyen de létalité de l'infection était de 0,0003% chez les 0-19 ans, de 0,003% chez les 20-29 ans, de 0,011% chez les 30-39 ans, de 0,035% chez les 40-49 ans, de 0,129% chez les 50-59 ans et de 0,501% chez les 60-69 ans.

L'étude indique qu'elle montre un "IFR (taux de mortalité par infection) pré-vaccination beaucoup plus faible dans les populations non âgées que ce qui avait été suggéré précédemment". Une ventilation par pays révèle le large éventail des valeurs IFR dans les différentes populations.

Taux de mortalité par infection (IFR) et intervalle de confiance à 95% par pays pour les personnes de moins de 70 ans.

Les valeurs nettement plus élevées pour les sept premiers pays suggèrent qu'une partie de la différence peut être un artefact, par exemple, de la façon dont les décès dus à Covid sont comptés, en particulier lorsque les niveaux de décès excédentaires sont similaires. Il convient également de noter que les études sur les anticorps datent de divers moments de la première année de la pandémie, la plupart d'entre elles précédant la grande vague hivernale de 2020-21, lorsque les niveaux de propagation et le nombre de décès étaient plus variés que plus tard dans la pandémie, lorsque les vagues suivantes ont fait converger les pays. La raison pour laquelle certains pays avaient des valeurs beaucoup plus faibles et d'autres beaucoup plus élevées n'est pas complètement claire. Les auteurs suggèrent qu'"une grande partie de la diversité de l'IFR entre les pays s'explique par les différences de structure d'âge", comme le montre le graphique ci-dessous.

Méta-régression de l'IFR en fonction de la proportion de la population de moins de 50 ans parmi les 0-69 ans.

Cependant, la ventilation par âge par pays suggère que l'IFR diffère pour chaque groupe d'âge dans chaque pays, ce qui jette un doute sur cette suggestion. (Dans le graphique ci-dessous, notez l'échelle logarithmique, et ignorez les lignes en zigzag, qui sont dues aux petits pays ayant un faible nombre de décès).

IFR dans chaque pays pour chaque tranche d'âge spécifiée

Pourquoi les pays voient-ils des FR différents même pour les mêmes groupes d'âge ? Les auteurs proposent plusieurs explications, notamment des artefacts de données (par exemple, si le nombre de décès ou la séroprévalence ne sont pas mesurés avec précision), la présence et la gravité des comorbidités (par exemple, l'obésité touche 42 % de la population étatsunienne, mais la proportion d'adultes obèses n'est que de 2 % au Vietnam, de 4 % en Inde et de moins de 10 % dans la plupart des pays africains, bien qu'elle touche près de 40 % des femmes sud-africaines), la présence de personnes fragiles dans les maisons de retraite et les différences de prise en charge, de soins de santé, de soutien sociétal global et de niveaux de problèmes de drogue. Le professeur Ioannidis a déjà publié un certain nombre d'articles estimant l'IFR de la COVID-19 à l'aide d'enquêtes de séroprévalence. Lui et son équipe concluent que leurs nouvelles estimations fournissent une base de référence à partir de laquelle évaluer les baisses ultérieures de l'IFR suite à la généralisation de la vaccination, aux infections antérieures et à l'évolution de nouveaux variants tels que l'Omicron.