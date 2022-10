La FDA vient d'approuver le rappel vaccinal contre la Covid pour les enfants -- sans aucun test ! (Substack)

La FDA vient d'approuver le rappel vaccinal contre la Covid pour les enfants -- sans aucun test ! Article originel : FDA Just Approved Kids Covid Booster -- with ZERO Testing! Par Igor Chudov Substack, 12.10.22

Ce qui est étonnant, c'est que le vaccin bivalent approuvé n'a PAS été testé sur des enfants, ni même sur des bébés souris, du tout !

Pour chacun des vaccins bivalents COVID-19 autorisés aujourd'hui, la FDA s'est appuyée sur les données relatives à la réponse immunitaire et à l'innocuité qu'elle avait précédemment évaluées à partir d'une étude clinique chez des adultes d'une dose de rappel d'un vaccin bivalent contre la COVID-19 qui contenait un composant de la souche originale du SRAS-CoV-2 et un composant de la lignée omicron BA.1. La FDA considère ces données comme pertinentes et favorables aux vaccins contenant un composant des lignées BA.4 et BA.5 du variant omicron. En outre, la FDA a évalué et pris en compte les données relatives à la réponse immunitaire et à l'innocuité issues des études cliniques des vaccins monovalents à ARNm COVID-19, y compris en tant que dose de rappel dans des groupes d'âge pédiatriques. Ces données et l'expérience du monde réel avec les vaccins monovalents à ARNm COVID-19, qui ont été administrés à des millions de personnes, y compris de jeunes enfants, soutiennent l'autorisation de mise sur le marché des vaccins bivalents COVID-19 dans des groupes d'âge plus jeunes.



Puis-je demander, pourquoi aucun test ? La FDA et Pfizer ont eu amplement le temps : ils testaient les rappels bivalents sur les adultes depuis le début de l'année. Aucun test n'a été effectué sur des enfants pour aucun des rappels bivalents.

Pfizer pourrait-elle au moins acheter 8 bébés souris et tester son rappel sur 8 bébés souris ? Elle pourrait certainement le faire en même temps que les tests sur les adultes.

Une touche supplémentaire de ridicule est que la FDA a également choisi de ne PAS consulter ses "conseillers" et n'a donc pas convoqué le comité VRBPAC. Ce comité aurait, bien entendu, approuvé n'importe quoi. Alors, quelle est la raison de ne pas l'avoir convoqué ? La raison est que la FDA ne voulait pas qu'il y ait de vote - même un seul vote - contre ce vaccin et ne voulait pas d'audience publique sur cette parodie.





Les vaccins de trois ans sont toujours nécessaires pour les séries primaires

Il y a pire, bien sûr. Seuls 30 % des enfants âgés de 5 à 11 ans sont vaccinés contre la Covid.

Si les parents des 70 % d'enfants non vaccinés décidaient qu'ils souhaitent que leur enfant reçoive une injection bivalente (mise à jour avec la formulation Ba.5), ils devraient d'abord lui faire deux injections d'un vaccin monovalent de trois ans à base de Wuhan (série primaire), et ce n'est qu'ensuite qu'ils seraient autorisés à donner à leurs enfants la nouvelle injection mise à jour. Pourquoi ? La FDA ne nous le dit pas.

Le vaccin Moderna COVID-19, bivalent, est autorisé pour une administration au moins deux mois après la fin de la primovaccination ou de la vaccination de rappel chez les enfants âgés de moins de six ans.



Si quelqu'un m'avait demandé, il y a trois ans, s'il était possible que la FDA approuve un vaccin pour enfants sans avoir effectué AUCUN test sur des enfants, j'aurais bien sûr ri de la question en la qualifiant de ridicule. Aujourd'hui, c'est la réalité. Pire encore, les écoles et les camps pourraient commencer à l'exiger.

Je pensais que la réputation de nos autorités sanitaires ne pouvait que descendre à zéro. Mais il est clair qu'elles veulent la faire tomber dans le négatif.

Qu'en pensez-vous ?