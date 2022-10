La Floride recommande de ne pas vacciner les hommes âgés de 18 à 39 ans avec l'ARNm en raison d'une augmentation de 84 % du risque de décès par maladie cardiaque (Daily Sceptic)

La Floride recommande de ne pas vacciner les hommes âgés de 18 à 39 ans avec l'ARNm en raison d'une augmentation de 84 % du risque de décès par maladie cardiaque

Par Will Jones

Daily Sceptic, 8.10.22

Le médecin-chef de l'État de Floride, le Dr Joseph A. Ladapo, a recommandé de ne pas administrer le vaccin contre la COVID-19 à ARNm aux hommes âgés de 18 à 39 ans en raison d'une augmentation de 84 % de l'incidence des décès d'origine cardiaque dans les 28 jours suivant la vaccination à ARNm. Voici le communiqué de presse. Aujourd'hui, le Dr Joseph A. Ladapo, chirurgien général de l'État, a annoncé de nouvelles directives concernant les vaccins à ARNm. Le département de la santé de Floride a effectué une analyse par le biais d'une série de cas auto-contrôlés, qui est une technique développée à l'origine pour évaluer la sécurité des vaccins. Cette analyse a révélé une augmentation de 84 % de l'incidence relative des décès d'origine cardiaque chez les hommes âgés de 18 à 39 ans dans les 28 jours suivant la vaccination par ARNm. Compte tenu du niveau élevé d'immunité globale contre la COVID-19, le bénéfice de la vaccination est probablement dépassé par ce risque anormalement élevé de décès d'origine cardiaque chez les hommes de cette tranche d'âge. Les vaccins à ARNm n'ont pas présenté ces risques accrus. En conséquence, le State Surgeon General recommande de ne pas administrer les vaccins à ARNm COVID-19 aux hommes âgés de 18 à 39 ans. Les personnes souffrant d'affections cardiaques préexistantes, telles que la myocardite et la péricardite, doivent être particulièrement prudentes avant de prendre cette décision. "L'étude de la sécurité et de l'efficacité de tout médicament, y compris les vaccins, est une composante importante de la santé publique", a déclaré le Dr Joseph Ladapo, Surgeon General. "On a accordé beaucoup moins d'attention à la sécurité et les préoccupations de nombreuses personnes ont été écartées - ce sont des résultats importants qui doivent être communiqués aux Floridiens."

L'analyse peut être consultée ici. Les conseils peuvent être consultés ici. Cette décision fait suite à celle du Danemark qui a mis fin à la vaccination de la plupart des personnes de moins de 50 ans, bien que toute considération de sécurité dans cette décision ait été laissée implicite.

La recommandation de la Floride se fonde sur une nouvelle analyse des décès consécutifs à la vaccination entreprise par le ministère de la Santé de l'État, l'une des premières analyses détaillées de la mortalité toutes causes confondues par statut vaccinal réalisées dans le monde. L'analyse souligne qu'elle ne prend en compte que les doses administrées au cours des "premiers mois où les vaccins étaient disponibles" et n'inclut pas les vaccinations effectuées après le 8 décembre 2021. Elle a également exclu toute personne ayant une infection documentée par la COVID-19 ou ayant été enregistrée avec un décès associé à la COVID-19, ce qui signifie que toute interaction entre l'infection par le COVID-19 et l'événement indésirable du vaccin n'a pas été prise en compte. Le rapport indique que pour les vaccins ARNm à deux doses, il a comparé le risque d'un individu entre la période de 28 jours après l'injection et la période ultérieure, ce qui pose le problème que le risque accru de complications cardiaques pourrait bien se poursuivre après 28 jours. Elle a également exclu toute personne ayant reçu un rappel (c'est-à-dire une troisième ou une quatrième dose). Cela signifie, selon l'étude, qu'elle "ne tient pas compte du calendrier de vaccination multidose requis pour la vaccination par ARNm". Ceci est important car d'autres analyses ont suggéré que les doses ultérieures sont associées à un risque significativement plus élevé de complications cardiaques et de décès. L'analyse n'inclut pas non plus les moins de 18 ans, bien que d'autres études aient montré que les adolescents sont particulièrement sensibles aux effets indésirables des vaccins liés au cœur. En ce qui concerne la conclusion selon laquelle les vaccins sans ARNm (c'est-à-dire le vaccin Janssen dans ce contexte) ne présentaient pas de risque élevé, l'analyse indique que cela "pourrait être dû à une confusion", car la population qui a reçu le vaccin Johnson était peut-être plus jeune et en meilleure santé ; cela "doit être évalué plus en détail", ajoute-t-elle. La recommandation de la Floride contre la vaccination à l'ARNm pour les jeunes hommes pour des raisons de sécurité est une étape importante pour voir les nouveaux vaccins génétiques sous leur vrai jour. Toutefois, une analyse complète de la mortalité, toutes causes confondues et liée au cœur, en fonction du statut vaccinal sur l'ensemble du déploiement est encore attendue.