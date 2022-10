La politique du "zéro Covid" de la Chine est un exercice d'hubris autocratique (The Telegraph)

La politique du "zéro Covid" de la Chine est un exercice d'hubris autocratique Article originel : China's “zero Covid” policy is an exercise in autocratic hubris The Telegraph, 17.10.22

Plus d'un an après que la plupart des pays du monde ont abandonné la majorité des restrictions liées à la pandémie et ont cherché à vivre avec le virus, la Chine reste embourbée dans une bataille finalement stérile pour l'éradiquer complètement.



La politique du "zéro Covid" du Parti communiste est devenue un exercice d'arrogance autocratique, la conviction que la force d'un système politique peut être mesurée par sa capacité à maîtriser une maladie respiratoire dans un pays densément peuplé de 1,3 milliard d'habitants. Les souffrances infligées par cette approche ont été considérables, avec des millions de personnes bloquées chez elles, souvent sans moyens de subsistance, et des entreprises incapables de fonctionner.

Les personnes souffrant de symptômes légers, voire inexistants, sont déplacées de force dans des camps de quarantaine. Il y a eu des protestations mais, comme dans toute dictature, elles ont été rapidement étouffées. En effet, lors de l'ouverture du 20e congrès du parti à Pékin hier, Xi Jinping n'a pas hésité à s'excuser et a promis de poursuivre cette politique.

Cette assemblée devrait accorder au président Xi un troisième mandat au pouvoir - imitant celui du président Mao, malgré l'échec manifeste de la stratégie Covid du régime. Ils ont refusé d'inoculer les personnes les plus vulnérables dès le départ et ont écarté les vaccins à ARNm plus efficaces développés en Occident.

On craint maintenant que s'ils essaient de vivre avec la maladie, il y aura des décès généralisés parmi les personnes âgées et les malades non protégés. En outre, le maintien des mesures les plus strictes permet au parti d'exercer un contrôle total sur la population. Ces "menottes numériques" ont été utilisées pour arrêter des manifestations qui n'avaient rien à voir avec le virus.

M. Xi a déclaré que la stratégie zéro-Covid représentait "la guerre du peuple pour arrêter la propagation du virus". La question est de savoir combien de temps encore les gens vont supporter cette situation.