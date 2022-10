La Russie a exigé que les appelés soient "vaccinés"... mais cette règle vient d'être supprimée et c'est une excellente nouvelle (Off Guardian)

La Russie a exigé que les appelés soient "vaccinés"... mais cette règle vient d'être supprimée et c'est une excellente nouvelle

Article originel : Russia DID mandate draftees be “vaccinated”…but they’ve just DROPPED that rule & that’s great news

Par Mark Crispin Miller

Off Guardian, 14.10.22 Certains partisans de Poutine ont nié l'horrible vérité, en se basant non pas sur des faits, mais UNIQUEMENT sur leur politique ; alors que ceux qui ont dit cette vérité ont sûrement sauvé beaucoup de vies (et la crédibilité de Poutine)

Comme beaucoup d'entre vous le savent, il y a quatre jours, l'excellent Riley Waggaman a exposé, avec force détails, l'histoire douloureuse du récent mandat de "vaccination" imposé par la Russie à tous les Russes mobilisés pour le combat en Ukraine. Cet article solide a été rapidement critiqué par Thomas Röper, un écrivain allemand vivant en Russie, qui a soutenu, avec plus de véhémence que de preuves, que la Russie n'exigeait certainement pas la "vaccination" de ses troupes (comme l'ont fait les gouvernements étatsunien, britannique, français et allemand). L'article de Röper a ensuite été repris par Vanessa Beeley, UK Column et Robin Monotti sur Telegram - ce qui m'attriste, car je les admire tous les trois (et considère Robin et Vanessa comme des amis).

Pour ceux qui veulent un compte-rendu plus détaillé, le contretemps a été soigneusement rapporté par Catte Black d'OffGuardian, (Traduction française ici), qui a souligné le point crucial suivant : nous qui cherchons la vérité, et faisons de notre mieux pour la dire, à une époque où il est de plus en plus difficile et dangereux de le faire, nous ne devons jamais nous laisser influencer par des vœux pieux, par sympathie pour l'un ou l'autre camp dans l'un des conflits qui font rage autour de nous actuellement. Si, par exemple, nous pensons que l'Ukraine est un trou à rats nazi et une patte de chat des États-Unis et de l'OTAN, et que nous voyons donc d'où vient la Russie (point de vue que je partage avec Riley, Catte, Vanessa, Robin et UK Column, entre autres), cela ne signifie pas que nous pensons que Poutine ne fait rien de mal - surtout lorsqu'il fait ce que les gouvernements étatsunien, britannique, français et allemand font. Si, en outre, imposer une procédure médicale expérimentale à des personnes non consentantes est un acte nazi, alors Poutine ne devrait pas le faire, et nous ne devrions pas non plus le laisser faire, même si nous applaudissons ardemment son opposition aux nazis en Ukraine. Je pourrais continuer, mais ce n'est pas nécessaire, car l'histoire a maintenant changé, et pour le mieux : Riley Waggaman rapporte que la Russie ne forcera plus ses conscrits à être "vaccinés". Puis-je avoir un amen ?

C'est une excellente nouvelle, à un moment où il y en a si peu ; mais nous devons faire plus que simplement la partager. Nous devons également nous demander pourquoi la Russie a décidé d'interrompre la "vaccination" de ses réservistes mobilisés. À cette question importante, une réponse raisonnable est que le bilan horrible de toutes ces "vaccinations" est apparu clairement en Russie, ce qui a incité Poutine à faire quelque chose que peu de chefs d'État dans le Covid-Monde font désormais : c'est-à-dire, contrôler les dégâts, en arrêtant les injections qui ont fait d'énormes dégâts, de manière démontrable. Comme les lecteurs de nos compilations hebdomadaires de rapports de personnes "mourant soudainement" dans le monde entier ne le savent que trop bien, la campagne de "vaccination" de Spoutnik a fait "mourir soudainement" beaucoup de personnes dans toute la Russie. (Non, Virginia, ce ne sont pas seulement les injections d'ARNm qui tuent les gens, mais aussi toutes les autres : J&J, AstraZeneca, le Sinovac de Chine - et le Sputnik de Russie, qui est basé sur la concoction d'AstraZeneca). Et maintenant, nous découvrons, comme on pouvait s'y attendre, que beaucoup trop de ces jeunes hommes vaccinés pour la guerre sont aussi "morts subitement" - et si nous le savons, cela doit être connu en Russie aussi, du moins pour ceux qui n'ont pas les yeux fermés sur les effets hideux de la "vaccination" contre la COVID là-bas. Ci-dessous, vous trouverez deux rapports sur des réservistes mobilisés morts récemment, à Novossibirsk et près d'Ekaterinbourg (rapports que vous trouverez également dans notre dernière compilation, qui sera bientôt mise en ligne). Et en dessous de ces deux rapports, vous trouverez un résumé récent des "morts subites" (y compris les suicides) de réservistes récemment posté sur le site russe Meduza. Il n'est pas exagéré de penser que le gouvernement russe a lu cet article, et qu'il est également bien conscient des autres preuves que ces vaccins tuent, et que les gens le savent.

Alors qui a fait le plus pour la Russie - et, en fait, pour Poutine ? Ceux qui ont cherché et dit l'horrible vérité sur la "vaccination" mortelle de ces futures troupes, ou ceux qui beuglent par réflexe que cela ne peut pas être vrai, parce qu'ils sont "du côté" de Poutine (et de la Russie aussi, du moins le pensent-ils) ? En tout cas, ce que Poutine devrait faire ensuite, c'est arrêter toute "vaccination" du peuple russe, qu'il soit mobilisé ou non.

Un citoyen mobilisé de Tcheliabinsk est mort dans la 32e ville militaire près de Iekaterinbourg. 11 octobre 2022 Dans le 32e camp militaire près de Iekaterinbourg, un citoyen de Tcheliabinsk est mort, qui aurait pu être appelé pendant la mobilisation. Les médias en parlent. Selon les données préliminaires, un habitant de la région de Tcheliabinsk a été appelé dans l'armée pendant la mobilisation. L'homme est soudainement tombé malade, les médecins n'ont pas pu le sauver. Cependant, la cause du décès est encore inconnue. La mort du citoyen de Tcheliabinsk a été confirmée aux journalistes par le député de la Douma d'État de Sverdlovsk, Maxim Ivanov. La police a commencé les vérifications. Des spécialistes procèdent à un examen, selon ses résultats, on saura de quoi le réserviste est mort. Plus tôt, FederalPress a écrit que deux mobilisés sont morts dans la garnison de Yelansky dans la région de Sverdlovsk. Aucun âge n'a été signalé. [Rapport complet]

Penza Le 5 octobre, durant des exercices d'entraînement au terrain d'entraînement de Penza, un homme de 45 ans, appelé, pour la mobilisation, est décédé. Selon PenzaInform, la cause de la mort était une crise cardiaque.

Zabaykalsky Krai

Fin septembre, un homme mobilisé est décédé dans une unité militaire du sud-est du territoire transbaïkalien, rapporte Sirena . En outre, selon la publication, un conscrit et un mobilisé sont décédés dans une unité militaire à Peschanka, Zabaikalsky Krai. [La cause du décès n'est pas mentionnée].

[Rapport complet][télécharger le pdf]

* Mark Crispin Miller est professeur de médias, culture et communication à l'université de New York et auteur de plusieurs ouvrages, dont Boxed In : The Culture of TV ; Seeing Through Movies ; Mad Scientists : The Secret History of Modern Propaganda ; Spectacle : Operation Desert Storm and the Triumph of Illusion ; et The Bush Dyslexicon. Vous pouvez lire la suite de son travail dans sa lettre d'information, News from the Underground.