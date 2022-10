La Suède cesse de vacciner les enfants (Substack)

La raison invoquée est que le risque de maladie grave et de décès lié à la COVID-19 chez les enfants et les jeunes est très faible.

Selon eux, pendant la pandémie, peu d'enfants et de jeunes sont tombés gravement malades et les variants ultérieurs ont été de plus en plus léger. En outre, l'immunité dans ce groupe d'âge est très élevée.

Cette décision entre en vigueur à la fin de ce mois, de sorte qu'à partir du 1er novembre, seuls les enfants des catégories spéciales présentant une sensibilité accrue (c'est-à-dire immunodéprimés) à la Covid, se verront proposer la vaccination.

Pour tous les enfants et les jeunes en bonne santé, selon l'Agence de santé publique et les représentants de l'Association suédoise de pédiatrie, le SRAS-CoV-2 sera considéré comme un virus respiratoire commun.

Cependant, ils recommandent toujours que toute personne de plus de 18 ans reçoive trois doses. Je me demande dans combien de temps ce conseil sera également modifié.