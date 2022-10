La tyrannie de la Covid, et pourquoi certains d'entre nous s'y sont opposés (Conservative Woman)

Où est la vie que nous avons perdue en vivant ?

Où est la sagesse que nous avons perdue dans la connaissance ?

Où est la connaissance que nous avons perdue dans l'information ? - T S Eliot



EN 2020, ce pays, comme un certain nombre d'autres, a été soumis à une tyrannie que nos dirigeants politiques et l'establishment médical, avec l'aide des médias grand public, nous ont imposée dans un style qui rappelle, sinon inspire, la Chine communiste.

Je ne vais pas répéter tous les mensonges, la propagande et les tactiques de peur, car ils ont déjà été exposés pour ceux qui ont des yeux pour voir. Ce qui m'intéresse ici, c'est de savoir, premièrement, pourquoi tant de gens étaient prêts, parfois avec enthousiasme, à se prêter à cette expérience diabolique de contrôle social et, deuxièmement, pourquoi d'autres étaient sceptiques, voire scandalisés, par cette incursion dans notre liberté effectuée au nom d'un virus saisonnier semblable à la grippe. Aucune réponse à la première question ne peut être adéquate sans qu'elle ait une incidence sur la réponse à la seconde.



Un argument qui a gagné du terrain est la théorie du psychologue belge Mattias Desmet sur la "psychose de formation de masse". Il suggère que ce qui distingue les exemples antérieurs de totalitarisme du type que nous connaissons est le "totalitarisme technocratique". Cette étiquette reflète peut-être réellement les méthodes utilisées (par le biais de la technologie numérique et de la montée en puissance de certains soi-disant "experts scientifiques"), mais à bien des égards, il s'agit simplement d'une autre instance de l'impulsion totalitaire qui existait déjà avant le 20e siècle - voir l'essai de Roger Scruton intitulé "La tentation totalitaire", qui est beaucoup plus profond que la théorie de Desmet. La tentation diabolique de submerger l'individualité et la liberté humaines dans un collectif contrôlé du haut vers le bas, avec la complicité d'une grande partie de la population, a une longue et mauvaise histoire.

Desmet souligne que les exagérations sauvages de la menace de la Covid et de l'isolement social des lockdowns ont conduit à des individus atomisés, remplis de peur et d'anxiété flottante, cherchant désespérément un sens, une attention et un sentiment d'appartenance que seuls nos dirigeants peuvent donner. Mais il ne tient pas compte du fait que nous vivions déjà dans une culture obsédée par la santé et le risque (décrite en 1997 par le professeur Frank Furedi dans son livre A Culture of Fear) et que nous dépendions de plus en plus de l'État pour nous "protéger" comme des enfants. Dans mon article de mai dernier, The Spineless Generation, j'ai exposé certaines tendances dominantes de notre culture moderne qui ont diminué les vertus du stoïcisme, du courage et de l'indépendance d'esprit.

Desmet invoque des études en psychologie de groupe pour expliquer la conformité avec des mesures qui sont oppressives ou même absurdes, mais son approche scientiste est trop large, plutôt superficielle, et n'explique pas pourquoi certaines personnes ne sont pas influencées par la pensée de groupe. Sa théorie de la psychose de masse ne réduit pas seulement la conformité à une pathologie (tous les compilateurs sont-ils vraiment fous ? ), ce qui implique à son tour que les gens ne sont pas moralement responsables de leurs attitudes et de leur comportement, mais elle ne fait pas non plus de distinction importante entre ceux qui ont cru aux mensonges alarmistes et ceux qui se sont simplement conformés pour diverses raisons, comme ceux qui ont fait semblant de croire pour le bien de leur carrière, les travailleurs paresseux qui étaient heureux d'être mis à pied et de "travailler" dans le confort de leur maison, et ceux qui ont simplement enfoui leur tête sous les draps et ne veulent pas penser du tout ("trop bouleversant").



Les "croyants" ne tombent pas non plus dans une seule catégorie. Il y a une différence entre croire à l'alarmisme et croire aux restrictions tyranniques comme solution. Cette dernière dépend des valeurs éthiques de chacun, ou de leur absence, de l'orientation politique, des qualités individuelles de caractère, de l'éducation et d'autres conditions qui ne sont pas simplement réductibles à un modèle unitaire d'affirmation cognitive. Dans certains cas, ce qui ressemble à une croyance s'apparente à une non-pensée.

Plutôt que de pathologiser la conformité non critique, nous devrions voir qu'elle est enracinée dans les tendances de longue date de la nature humaine à suivre le courant, comme des "gouttes dans la rivière sociale" (pour reprendre l'expression de Huxley) et à fuir la responsabilité personnelle.