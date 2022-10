Le Dr Mc Cullough, cardiologue, banni de twitter pour avoir diffusé une vidéo de VSRF dénonçant les vaccins Pfizer en révélant les myocardites post-vaccinales des enfants ainsi que son témoignage devant le Sénat et les données du VAERS et d'études scientifiques (Vidéo)

Voici la vidéo, créée par VSRF, que Twitter ne veut pas que vous regardiez : “Are the kids OK?” ( "Les enfants vont bien ?" )

La vidéo comprend une publicité télévisée de VSRF ( Vaccine Safety Research Foundation ) pour les enfants atteints de myocardite. Il s'agit d'une première dans l'industrie et d'un aveu tacite que la maladie n'est pas rare ou bénigne :

Dans la vidéo, le cardiologue Peter McCullough, MD, témoigne devant le sénat de l'État de Pennsylvanie de la mort soudaine d'enfants peu après avoir reçu leur vaccin contre la Covid. La vidéo présente également un autre adolescent, Ernesto Ramirez, Jr, 16 ans, qui est décédé d'un arrêt cardiaque cinq jours après avoir reçu le vaccin.

La vidéo reprend la stratégie de publicité télévisée adoptée par Pfizer à la fin de 2021 pour recruter des enfants pour ses essais cliniques. Dans cette publicité, le message de l'entreprise est que tout enfant qui se porte volontaire pour l'essai du nouveau vaccin de Pfizer deviendra un héros. "Bravoure", "aide aux autres" et "courage" sont les qualités décrivant les enfants qui s'inscrivent à l'essai clinique de Pfizer.

La vidéo juxtapose la publicité du héros de Pfizer à une publicité diffusée par un hôpital de New York recrutant dans son service de soins intensifs des enfants susceptibles de souffrir de myocardite. La myocardite, ou inflammation du cœur, est un effet secondaire avéré du vaccin contre la Covid-19 de Pfizer.

Marty Makary, MD, de Johns Hopkins, réfute l'affirmation selon laquelle l'infection par la Covid-19 présente un risque plus élevé de myocardite que les vaccins contre la Covid. Une vaste étude portant sur 790 000 patients, publiée en avril 2022, est citée parmi plusieurs études qui valident cette conclusion.

Tous les cas de décès d'enfants et d'invalidité permanente signalés au Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) des CDC après un vaccin Covid-19 jusqu'au 23 septembre 2022 sont divulgués dans la vidéo.

Enfin, citant une étude publiée et évaluée par des pairs, la vidéo montre qu'une grande majorité des effets secondaires et des décès liés aux vaccins ne sont jamais signalés au VAERS, estimant qu'ils sont 31 fois moins nombreux. La FDA protège normalement les enfants, retirant les produits dangereux du marché après que très peu d'enfants aient été blessés. Abordant l'impact clairement dévastateur des vaccins Covid-19 sur les enfants, la vidéo se termine par une dernière question.

Lisez les données derrière le message d'intérêt public "Are the kids OK ? PSA

Vidéos de Peter expliquant comment Twitter a mis fin à son inscription