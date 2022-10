Le krach financier attendu est enfin arrivé (MoA)

Depuis des mois, je suis convaincu que l'Europe va connaître une crise financière et une dépression, c'est-à-dire une catastrophe de l'économie réelle accompagnée d'un krach boursier. Elle ne serait peut-être pas aussi grave et durable que celle de 1929, mais son ampleur signifierait qu'il n'y aurait pas de rebondissement rapide en 1987, ni de crise des produits dérivés de 2008 concentrée au cœur du système bancaire. Même si cette crise a ressemblé à une expérience financière proche de la mort, les mêmes facteurs qui l'ont rendue plus aiguë à bien des égards ont également permis aux autorités d'identifier et de consolider plus facilement les institutions clés qui ont été touchées sous la ligne de flottaison.

Le krach financier attendu est enfin arrivé Article oirginel : The Expected Financial Crash Is Finally Here Moon of Alabama, 3.10.22

Roubini, qui a gagné le surnom de "Dr. Doom" pour ses vues pessimistes sur les marchés et l'économie, a mis en garde contre une crise imminente de la dette et de l'inflation depuis environ un an. Auparavant, il avait prédit qu'elle conduirait à une récession de type Frankenstein d'ici à la fin de 2022, mélangeant les pires aspects de la stagflation des années 1970 et de la crise financière de 2008.

Et les signes de cet effondrement financier sont finalement en train d'apparaître, a déclaré M. Roubini, qui a fait référence à un atterrissage brutal comme scénario de base dans une tribune publiée lundi par Project Syndicate.

"Les signes de tension sur les marchés de la dette se multiplient... la crise est là", a déclaré M. Roubini, en faisant référence aux récentes mesures prises par les banques centrales pour endiguer la volatilité des marchés.



Le titre du Project Syndicate de Roubini est le message : La crise stagflationniste de la dette est là.

Son argument, que j'ai souligné, est presque similaire à celui d'Yves :

NEW YORK - Depuis un an, je soutiens que la hausse de l'inflation serait persistante, que ses causes incluent non seulement de mauvaises politiques mais aussi des chocs d'offre négatifs, et que la tentative des banques centrales de la combattre provoquerait un atterrissage économique brutal. Lorsque la récession arrivera, j'ai prévenu qu'elle serait grave et prolongée, avec une détresse financière et des crises de la dette généralisées. En dépit de leur discours belliciste, les banques centrales, prises au piège de la dette, pourraient encore se dégonfler et se contenter d'une inflation supérieure à la cible. Tout portefeuille d'actions risquées et d'obligations à revenu fixe moins risquées perdra de l'argent sur les obligations, en raison de la hausse de l'inflation et des anticipations d'inflation.

...

Tout le monde reconnaît désormais que ces chocs d'offre négatifs persistants ont contribué à l'inflation, et la Banque centrale européenne, la Banque d'Angleterre et la Réserve fédérale américaine ont commencé à admettre qu'un atterrissage en douceur sera extrêmement difficile à réaliser. Le président de la Fed, Jerome Powell, parle désormais d'un "atterrissage en douceur" avec au moins "un peu de douleur". Pendant ce temps, un scénario d'atterrissage brutal devient le consensus parmi les analystes de marché, les économistes et les investisseurs.

Il est beaucoup plus difficile de réaliser un atterrissage en douceur dans des conditions de chocs d'offre négatifs stagflationnistes que lorsque l'économie est en surchauffe en raison d'une demande excessive.



Les banques centrales ont mal diagnostiqué la raison des taux d'inflation élevés actuels. Ils ont été provoqués non seulement par une stimulation trop forte de la part des gouvernements et des banques centrales, mais aussi, dans une large mesure, par le manque d'approvisionnement, conséquence de la pandémie et des sanctions "occidentales" qui ont suivi la guerre en Ukraine. En augmentant les taux d'intérêt, les banques centrales ont combattu le mauvais ennemi. Elles ont aggravé la situation :

Sommes-nous déjà en récession ? Pas encore, mais les États-Unis ont enregistré une croissance négative au premier semestre de l'année, et la plupart des indicateurs prospectifs de l'activité économique dans les économies avancées indiquent un fort ralentissement qui s'aggravera encore avec le resserrement de la politique monétaire. Un atterrissage brutal d'ici la fin de l'année devrait être considéré comme le scénario de base.

Si de nombreux autres analystes sont désormais d'accord, ils semblent penser que la récession à venir sera courte et peu profonde, alors que j'ai mis en garde contre un tel optimisme relatif, soulignant le risque d'une crise de la dette stagflationniste grave et prolongée. Et maintenant, la dernière détresse des marchés financiers - y compris les marchés obligataires et du crédit - a renforcé mon opinion selon laquelle les efforts des banques centrales pour ramener l'inflation à l'objectif fixé provoqueront un crash économique et financier.

...

En outre, des signes précurseurs indiquent que la Grande Modération a cédé la place à la Grande Stagflation, qui sera caractérisée par l'instabilité et la confluence de chocs d'offre négatifs au ralenti. Outre les perturbations mentionnées ci-dessus, ces chocs pourraient inclure le vieillissement de la société dans de nombreuses économies clés (un problème aggravé par les restrictions à l'immigration) ; le découplage sino-étatsunien ; une "dépression géopolitique" et l'effondrement du multilatéralisme ; de nouveaux variants de la COVID-19 et de nouvelles épidémies, comme la variole du singe ; les conséquences de plus en plus néfastes du changement climatique ; la cyberguerre ; et les politiques fiscales visant à augmenter les salaires et le pouvoir des travailleurs.

...

Les actions étatsuniennes et mondiales n'ont pas encore pleinement intégré le prix d'un atterrissage dur, même léger et court. Les actions chuteront d'environ 30 % en cas de récession légère, et de 40 % ou plus en cas de crise de la dette stagflationniste grave que j'ai prédite pour l'économie mondiale. Les signes de tension sur les marchés de la dette sont de plus en plus nombreux : les spreads souverains et les taux obligataires à long terme augmentent, et les spreads des obligations à haut rendement augmentent fortement ; les marchés des prêts à effet de levier et des obligations adossées à des prêts se ferment ; les entreprises très endettées, les banques parallèles, les ménages, les gouvernements et les pays se retrouvent en situation de surendettement. La crise est là.