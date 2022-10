Le ministère israélien de la santé a confirmé à Reuters que la vidéo - montrant un expert mettant en garde contre d'éventuelles poursuites judiciaires liées aux effets secondaires - était réelle (Substack)

Le ministère israélien de la santé a confirmé à Reuters que la vidéo sur la sécurité des vaccins qui a été divulguée est authentique.

Article originel : The Israeli Ministry of Health confirmed to Reuters that the leaked vax safety video is legit

Par Steve Kirsch

Substack

Le ministère israélien de la santé a confirmé à Reuters que la vidéo sur la sécurité des vaccins qui a été divulguée est authentique.

Article originel : The Israeli Ministry of Health confirmed to Reuters that the leaked vax safety video is legit

D'éminents chercheurs israéliens ont déclaré au ministère israélien de la santé qu'ils mentaient sur la sécurité des vaccins contre la COVID. Le ministère de la santé a ignoré les allégations. Personne n'en parle à Epoch Times.

Voir Exclusive: Proof that Israel found serious safety problems with the COVID vaccines then deliberately covered it up (" Exclusif : La preuve qu'Israël a découvert de graves problèmes de sécurité avec les vaccins contre la COVID puis les a délibérément dissimulés") si vous n'êtes pas au courant de cette histoire importante. Maintenant, il y a des nouvelles mises à jour : la légitimité de la vidéo a été confirmée. The Epoch Times a découvert que le ministère de la Santé a admis que la vidéo était légitime à un vérificateur de faits de Reuters. Ce dernier a fait des déclarations trompeuses en répétant ce qu'on lui avait dit, à savoir que les extraits de la vidéo avaient été "sortis de leur contexte" et qu'aucun nouveau symptôme n'avait été découvert. Le vérificateur des faits n'a jamais demandé à voir la vidéo ! Le raisonnement est simple : Pourquoi prendre la peine de vérifier les faits quand on peut simplement demander la "vérité" au ministère de la santé ? Si le Ministère de la Santé n'a rien à cacher, alors : 1. Pourquoi ne publient-ils pas les diapositives de la réunion ? 2. Pourquoi personne n'accepte d'être interviewé par l'Epoch Times ? 3. Pourquoi ne publient-ils pas les données brutes ? Nous faisons cela avec VAERS !



Résumé Il est étonnant que pas une seule personne en Israël n'ait demandé une enquête sur cette dissimulation. Il est également étonnant qu'aucune des personnes responsables de la sécurité des vaccins aux États-Unis ne veuille voir la vidéo ou les données de sécurité prouvant la causalité des événements indésirables graves. Je me demande bien pourquoi.