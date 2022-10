Le New York Times, ami des nazis depuis 80 ans ? (MintPress News)

Le New York Times est l'ami des nazis depuis 80 ans Article originel : The New York Times Has Been Friendly To Nazis For 80 Years Par Lee Camp* MintPress News, 14.10.22

The NY Times Does NOT Want Us To Know Their History / Le NY Times ne veut PAS que nous connaissions son histoire

En 2019, un suprémaciste blanc australien a assassiné 49 personnes en Nouvelle-Zélande. Comme discuté cette semaine par Fairness And Accuracy in Reporting, à l'époque, le New York Times a correctement rapporté que "sur son gilet pare-balles se trouvait un symbole couramment utilisé par le bataillon Azov, une organisation paramilitaire néonazie ukrainienne....". Donc, au moins en 2019, le New York Times était opposé aux néonazis. Comme c'est bien de leur part !

Le New York Times aime un bon nazi. Et je ne parle pas seulement de l'année dernière. Je veux dire, en remontant à la Seconde Guerre mondiale jusqu'aux premiers nazis, le gars à la moustache. Si certains d'entre vous sont encore des amoureux du New York Times, alors vous ne devriez vraiment pas regarder cet épisode. Retournez jouer avec vos Legos ou autre.

À l'approche de la Seconde Guerre mondiale, après que le monde eut assisté au spectacle raciste et fasciste des Jeux olympiques d'Hitler à Berlin en 1936, où des milliers de personnes ont fait le salut nazi et où les rues étaient bordées de croix gammées, le New York Times a écrit : "Parfaits dans leur cadre, brillants dans leur présentation et inégalés dans leurs performances, les Jeux olympiques de 1936 s'imposent dans l'histoire comme le plus grand événement sportif de tous les temps".

Mais le New York Times - l'un des journaux les plus importants du monde - a célébré ces nazis au cours des derniers mois. Il a rapporté des choses comme : "Une partie de l'activité [de mobilisation] semble être centrée sur le bataillon Azov, une unité de la Garde nationale ukrainienne qui a attiré des combattants d'extrême droite du monde entier..." et les messages d'Azov, "... ont orienté les volontaires vers des ressources de recrutement en ligne".

Et d'ailleurs, au cas où il faudrait le répéter : Vous pouvez être contre l'invasion russe, contre la guerre par procuration des États-Unis et de l'OTAN, et contre les nazis ukrainiens. Vous pouvez être contre toutes ces choses à la fois parce que vous êtes un adulte avec un cerveau qui fonctionne, on l'espère. Du moins, si vous êtes un Etatsunien, il y a 35 % de chances que vous soyez intelligent et réfléchi.

Je ne plaisante pas ! Ashley Rindsberg a documenté cette citation authentique dans son livre de 2021 "The Gray Lady Winked : How the New York Times's Misreporting, Distortions and Fabrications Radically Alter History". ("The Gray Lady Winked : How the New York Times's Misreporting, Distortions and Fabrications Radically Alter History".")

Et ce n'est pas comme si l'antisémitisme d'Hitler était un secret à ce moment-là. Les Jeux Olympiques de 1936 se sont déroulés un an après qu'Hitler ait déjà privé les Juifs de leur citoyenneté et leur ait interdit l'accès à la plupart des professions.

Tout au long de son compte rendu des jeux, le New York Times a omis un mot que beaucoup pourraient considérer comme modérément important : le mot "nazi" ! C'est comme aller à un événement de la ligue de bowling de la suprématie blanche et dire aux gens, "c'était l'une des meilleures expériences de bowling de ma vie". J'ai l'impression que vous enterrez l'indice !

* Lee Camp est un comédien de stand-up, écrivain, acteur et militant américain. Camp est l'hôte de la nouvelle série Behind The Headlines : The Most Censored News With Lee Camp. Il a écrit des articles humoristiques pour l'Onion et le Huffington Post et a été un comique de tournée pendant 20 ans.