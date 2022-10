Le PDG de Moderna admet que seules les personnes vulnérables ont besoin d'un rappel vaccinal contre la COVID et compare le virus à la grippe (Daily Mail)

Le PDG de Moderna admet que seules les personnes vulnérables ont besoin d'un rappel vaccinal contre la COVID et compare le virus à la grippe.

Article originel : Moderna's CEO admits only the vulnerable need a COVID booster and likens the virus to flu

Daily Mail, 18.10.22

Le virus devrait être traité comme la grippe, et seules les personnes vulnérables devraient être vaccinées.

Il a déclaré qu'il était " très important de réfléchir " à la nécessité de se faire vacciner ou non.

Et c'est aux jeunes de "décider eux-mêmes de ce qu'ils veulent faire"....

