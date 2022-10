Le rejet par les États-Unis de l'offre de Moscou pour des pourparlers de paix est tout à fait inexcusable (Caitlin Johnsone)

Le rejet par les États-Unis de l'offre de Moscou pour des pourparlers de paix est tout à fait inexcusable.

Article originel : US Rejection Of Moscow’s Offer For Peace Talks Is Utterly Inexcusable

Par Caitlin Johnstone

ICH, 12.10.22

Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a déclaré mardi que Moscou était ouvert à des pourparlers avec les États-Unis ou la Turquie pour mettre fin à la guerre en Ukraine, affirmant que les responsables américains mentent lorsqu'ils disent que la Russie refuse les pourparlers de paix

Reuters rapporte : Lavrov a déclaré que des responsables, dont le porte-parole de la sécurité nationale de la Maison Blanche, John Kirby, avaient dit que les États-Unis étaient ouverts à des pourparlers mais que la Russie avait refusé. "C'est un mensonge", a déclaré M. Lavrov. "Nous n'avons reçu aucune offre sérieuse de prise de contact".

L'affirmation de Lavrov a eu plus de poids lorsque le porte-parole du département d'État américain, Ned Price, a rejeté l'offre de pourparlers de paix peu de temps après son extension, citant les récentes frappes de missiles de la Russie sur Kiev. "Nous considérons cela comme une posture", a déclaré Price lors d'un point de presse mardi. "Nous ne voyons pas cela comme une offre constructive et légitime d'engager le dialogue et la diplomatie qui sont absolument nécessaires pour voir la fin de cette guerre brutale d'agression contre le peuple et l'État, le gouvernement de l'Ukraine."

C'est inexcusable. À l'heure où notre monde connaît son moment le plus périlleux depuis la crise des missiles de Cuba, selon de nombreux experts et le président des États-Unis, le gouvernement américain n'a pas à prendre la décision de ne pas s'asseoir avec les responsables russes pour travailler à la désescalade et à la paix. Il n'a pas à prendre cette décision au nom de tous les organismes terrestres de cette planète dont la vie est menacée par ces jeux de politique nucléaire. Le fait que cette guerre se soit intensifiée avec des frappes de missiles sur la capitale ukrainienne rend les pourparlers de paix plus nécessaires, pas moins... Lire la suite

WATCH: State Department spokesman Ned Price holds news briefing