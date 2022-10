Le succès du show de Roger Waters montre que vous pouvez être à la fois une star et pro-Palestinien (MintPress News)

Le succès du show de Roger Waters montre que vous pouvez être à la fois une star et pro-Palestinien Article originel : Roger Waters’ Success Shows You Can Be a Star and Pro-Palestine At the Same Time Par Miko Peled MintPress News, 5.10.22

La tournée de Roger Water intitulé "This is Not a Drill" (Ceci n'est pas un exercice) est une démonstration à la fois de musique fantastique et d'un énorme courage, de générosité et d'urgence. Il délivre un message clair et sans ambiguïté. Il appelle à la justice pour la Palestine, à la justice pour tous les peuples opprimés, c'est un message anti-guerre, anti-armes, anti-nucléaire, pro-environnement, pro-droits de l'homme. Mais surtout, à travers sa musique, il délivre un message aux jeunes : nous devons tous prendre la parole et élever la voix sans crainte.

Le message de Waters est une réponse à tous ceux qui disent aux jeunes qu'ils doivent se taire, que parler pour la justice, en particulier concernant la Palestine, peut entraver leur carrière ou ruiner leur vie. Et ici, cette méga-star plus grande que nature, le cœur battant du légendaire Pink Floyd, dit les choses telles qu'elles sont et le fait devant des dizaines de milliers de personnes. Ce concert est une combinaison de génie, de générosité et de courage...

Lire la suite