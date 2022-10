Le suicide énergétique de l'Allemagne : Une autopsie (The Saker)

Le suicide énergétique de l'Allemagne : Une autopsie Article originel : Germany’s Energy Suicide: An Autopsy Par Pepe Escobar* The Saker.is

Engdahl évoque un cas très peu connu en Europe : "Le 12 mai 2022, bien que les livraisons de Gazprom au gazoduc Soyouz traversant l'Ukraine n'aient pas été interrompues pendant près de trois mois de conflit, malgré les opérations militaires russes en Ukraine, le régime Zelensky de Kiev, contrôlé par l'OTAN, a fermé un important gazoduc russe traversant Lougansk, qui acheminait le gaz russe à la fois vers son Ukraine et vers les États de l'UE, déclarant qu'il resterait fermé jusqu'à ce que Kiev obtienne le contrôle total de son système de gazoducs qui traverse les deux républiques du Donbass. Cette section de la ligne Soyouz ukrainienne a coupé un tiers du gaz acheminé par Soyouz vers l'UE. Cela n'a certainement pas aidé l'économie de l'UE à un moment où Kiev suppliait ces mêmes pays de l'OTAN de lui fournir davantage d'armes. Soyuz a été ouvert en 1980 sous l'Union soviétique, apportant le gaz du champ gazier d'Orenbourg."

Comme le souligne Engdahl, "le TTF est une plateforme virtuelle d'échanges de contrats à terme sur le gaz entre banques et autres investisseurs financiers. En dehors, bien sûr, de tout marché réglementé.

En 2019, une avalanche de " directives " énergétiques eurocrates de la CE - la seule chose que ces gens font - avait établi un marché du gaz commercial totalement déréglementé, fixant les prix du gaz naturel dans l'UE alors même que Gazprom restait le plus grand fournisseur.

La création de ce contrôle du marché "unique" impliquait de forcer des changements de règles illégaux à Gazprom. En pratique, Big Finance et Big Energy - qui contrôlent totalement tout ce qui passe pour une "politique de l'UE" à Bruxelles - ont inventé un nouveau système de tarification parallèle aux prix stables à long terme du gaz russe par gazoduc.

Engdahl détaille comment "la Commission européenne et son programme Green Deal visant à "décarboniser" l'économie d'ici 2050, en éliminant les carburants à base de pétrole, de gaz et de charbon, ont fourni le piège idéal qui a conduit à la flambée explosive des prix du gaz dans l'UE depuis 2021."

Pour cela, il faut construire des terminaux GNL. La construction de chaque terminal peut prendre jusqu'à cinq ans. Au sein de l'UE, la Pologne et les Pays-Bas se sont lancés dans l'aventure dès le début.

Comment décarboniser et déstabiliser

Cela a été vendu à la Lugenpresse ("médias menteurs") comme une "libéralisation". En pratique, il s'agit d'un capitalisme de casino sauvage et non réglementé, le marché "libre" fixant les prix tout en bradant les contrats à long terme - comme ceux conclus avec Gazprom.

À l'époque, on parlait beaucoup de la "politique énergétique européenne". Le sale secret de cette politique est que la CE, " conseillée " par JP MorganChase ainsi que par les méga fonds spéculatifs habituels, s'est lancée dans ce que Engdahl décrit comme " une dérégulation complète du marché européen du gaz naturel ".

En bref, comme le décrit Engdahl, il s'agit du "plan de l'UE pour désindustrialiser l'une des concentrations industrielles les plus efficaces sur le plan énergétique de la planète".

Tous ceux qui ont un cerveau et qui suivent les affreuses machinations des eurocrates à Bruxelles étaient au courant de l'intrigue principale - mais presque personne parmi les citoyens européens moyens. Habeck, le chancelier "saucisse de foie" Scholz, le vice-président de la Commission européenne (CE) chargé de l'énergie verte Timmermans, la dominatrice de la CE Ursula von der Leyen, tous sont impliqués.

Au moins, des lueurs d'intelligence brillent encore sous de rares latitudes occidentales, puisque l'indispensable analyste stratégique William Engdahl, auteur de A Century of Oil , a publié un résumé net et concis révélant les squelettes dans le placard du glamour.

Lorsque le fanatique vert Robert Habeck, qui se fait passer pour le ministre allemand de l'économie, a déclaré en début de semaine que "nous devons nous attendre au pire" en termes de sécurité énergétique, il a commodément oublié de préciser que toute cette farce est une crise Made in Germany cum Made in Brussels.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a pris la peine de souligner que "les problèmes de livraison [de gaz] sont dus aux sanctions imposées à notre pays et à un certain nombre d'entreprises par les pays occidentaux (...) Les problèmes d'approvisionnement n'ont pas d'autres causes."

Peskov a dû rappeler à toute personne dotée d'un cerveau que ce n'est pas la faute de Gazprom si "les Européens (...) prennent la décision de refuser d'entretenir leurs équipements", ce qu'ils sont contractuellement tenus de faire. Le fait est que toute l'opération Nord Stream 1 repose sur "une pièce d'équipement qui a besoin d'une maintenance sérieuse".



Le vice-premier ministre Alexander Novak, qui s'y connaît un peu en matière d'énergie, a clarifié les détails techniques :

"L'ensemble du problème se situe précisément du côté [de l'UE], car toutes les conditions du contrat de réparation ont été complètement violées, ainsi que les conditions d'expédition de l'équipement."

Tout cela est inscrit dans ce que le vice-ministre des Affaires étrangères Sergey Ryabkov décrit comme "une guerre totale déclarée contre nous", qui est "menée sous des formes hybrides, dans tous les domaines", le "degré d'animosité de nos adversaires - de nos ennemis" étant "énorme, extraordinaire."

Tout cela n'a donc rien à voir avec "Poutine qui arme l'énergie". Ce sont Berlin et Bruxelles - simples messagers de la Grande Finance - qui ont militarisé l'approvisionnement en énergie européenne pour le compte d'un racket financier, et contre les intérêts de l'industrie et des consommateurs européens.



Attention au trio toxique

Engdahl a résumé comment, "en sanctionnant ou en fermant systématiquement les livraisons de gaz par des gazoducs à long terme et à faible coût vers l'UE, les spéculateurs gaziers via le PTT néerlandais ont pu utiliser chaque hoquet ou choc énergétique dans le monde, qu'il s'agisse d'une sécheresse record en Chine ou du conflit en Ukraine, ou encore des restrictions à l'exportation aux États-Unis, pour surenchérir les prix de gros du gaz dans l'UE."

Traduction : le capitalisme de casino à son meilleur.



Et il y a pire, quand il s'agit d'électricité. Une soi-disant réforme du marché européen de l'électricité est en cours. Selon celle-ci, les producteurs d'électricité - solaire ou éolienne - reçoivent automatiquement "le même prix pour leur électricité "renouvelable" qu'ils vendent aux compagnies d'électricité pour le réseau que celui du coût le plus élevé, c'est-à-dire le gaz naturel." Il n'est donc pas étonnant que le coût de l'électricité en Allemagne pour 2022 ait augmenté de 860 % - et ce n'est pas fini.

Baerbock répète sans cesse que l'indépendance énergétique de l'Allemagne ne peut être assurée tant que le pays n'est pas "libéré des combustibles fossiles."



Selon le fanatisme des Verts, pour construire l'agenda vert, il est impératif d'éliminer complètement le gaz, le pétrole et l'énergie nucléaire, qui se trouvent être les seules sources d'énergie fiables à l'heure actuelle.

Et c'est ici que nous voyons le trio toxique Habeck/Baerbock/von der Leyen prêt pour son gros plan. Ils se posent en sauveurs de l'Europe, prêchant que la seule issue est d'investir des fortunes dans les énergies - peu fiables - éolienne et solaire : la "réponse" de la Providence à une débâcle du prix du gaz fabriquée par nul autre que la grande finance, le fanatisme vert et le "leadership" eurocrate.