Le vaccin vaudou (Off Guardian)

Le vaccin vaudou Article originel : Voodoo Vaccine Par Todd Hayen Off Guardian, 15.10.22

Les personnes qui semblent totalement hypnotisées par tout cela et qui s'empressent de faire la queue pour le dernier gadget sont les vrais croyants. Mais je pense qu'il y a encore beaucoup de gens qui agiraient de la même façon si la machine de propagande commençait à cracher les habituels trucs de hockey.

Cela me rappelle le bon vieux temps où les adolescentes pleuraient sur leur téléphone rose de princesse à propos d'une photo dédicacée d'une star du moment. Cris et rires.

Et bien sûr, il y a une pléthore de selfies de bras avec deux, pas un, petits pansements ronds couvrant lêntrée cutanée de la piqure de rappel ainsi que le vaccin annuel contre la grippe. Yahoo en effet ! Doublez votre argent les gars !

Mais bon sang, ces fichues choses ne fonctionnent même pas, et elles sont certainement dangereuses (si vous parlez aux bonnes personnes), alors pourquoi tant de gens les prennent, les uns après les autres ?

Ce commentaire est probablement plus proche de la vérité que de la réalité. Maintenant, je suis sûr que les esprits qui ont mis tout cela ensemble sont en effet brillants. Et je suis sûr qu'il y a une bonne dose de science dans tout ça.

Je ne suis pas un scientifique (woo hoo) et je ne peux donc pas faire de commentaires sur les esprits géniaux qui ont mis tout cela en place, mais bon sang, c'est comme ce que vous verriez un magicien faire, c'est tellement compliqué et magique.

Pour un virus dont on dit qu'il n'existe même pas, ou qu'il n'a pas été isolé avec précision, ils connaissent vraiment bien les détails de cette satanée petite chose.

Le bruit court que le troisième rappel, le rappel bivalent pour les BA.4 et BA.5, n'est pas très bien reçu. Il existe également une "troisième piqûre" qui est différente du "troisième rappel" - ne me demandez pas comment, mais il semblerait qu'elle doive être prise par les personnes immunodéprimées.

Le vaudou a une base de superstition, donc ce titre fonctionne aussi bien. Alors, qu'est-ce que le vaudou, ou la superstition, et en quoi le vaccin contre la Covid, sa vénération, son effet, la peur qu'il est censé apaiser et la relation entre les personnes qui le proposent et celles qui le prennent sont-ils superstitieux ?

"Voodoo Vaccine" semblait être un titre accrocheur, mais un titre plus approprié pour cet article serait quelque chose comme "Comment le vaccin contre la Covid ressemble plus à la superstition qu'à la science".

En fait, que sait-on aujourd'hui des produits que nous mettons dans notre corps pour éloigner les mauvais esprits de la maladie ? Avec toute la science qui existe, qui, parmi les êtres humains instruits, connaît vraiment le mécanisme scientifique des produits pharmaceutiques, ou même quelque chose sur les maladies qu'ils traitent ?



Pas moi, dit la puce. Donc, dans la plupart des cas, nous nous fions au mieux à des incantations magiques.

Oui, le gars/la fille en blouse blanche a dit que ça marche, alors tant pis. Je sais juste que si je le refusais à cause d'une chance infime qu'il y ait un effet secondaire désagréable qui m'atteigne, je serais inquiet toute la journée et toute la nuit à propos du croque-mitaine qu'il est censé éloigner. Il vaut mieux prendre ces produits.

Une patte de lapin ne fait-elle pas la même chose, éloigner les croque-mitaines ? Oh, c'est vrai, mais ce n'est pas de la science. Le médicament est la science. Exact... la science.

Les gens ont pris des antidépresseurs pendant des années en croyant à la science et au magicien en blouse blanche qui rédigeait l'ordonnance. Et regardez où ça nous a menés.

Hé, je n'ai rien contre les porte-bonheur. Mais si vous comptez sur ce genre de choses, choisissez un charme qui ne fait pas de mal. Je ne pense pas qu'une patte de lapin ait des effets secondaires, les antidépresseurs en ont.

Mais je m'égare. Parlons du vaudou.

Le vaudou est une forme spécialisée de science, oups, je veux dire de religion, qui est pratiquée dans divers endroits du monde. Connu principalement en Afrique et dans certaines parties des Caraïbes et de l'Amérique du Sud (ainsi que dans le sud des États-Unis), il repose sur de nombreux rituels et pratiques étranges (pour un non-vaudou).

On peut dire que la coutume du vaudou s'appuie fortement sur la superstition, définie généralement comme une croyance "irrationnelle". J'affinerais un peu cette définition en laissant de côté le terme "irrationnel" et en disant simplement que la superstition est une croyance qui se trouve généralement en dehors du domaine de la matérialité.



Alors, qu'est-ce que cela signifie ?

Eh bien, j'oserais dire que la prise d'un vaccin qui s'est avéré faire très peu de ce qu'il est censé faire et qui est en fait assez dangereux en même temps qu'il est présenté comme "sûr et efficace", frise la superstition. Et il est certainement considéré par les personnes qui le prennent comme ayant des pouvoirs magiques. Très peu de personnes vaccinées savent comment le vaccin fait ce qu'il est censé faire, même de manière très élémentaire.

Ils sont encore moins nombreux à être correctement informés de son innocuité et de son efficacité (n'est-ce pas ce qu'on appelle le "consentement éclairé" ?). Pourtant, il est englouti comme une barbe à papa lors d'un après-midi chaud à la foire du comté.