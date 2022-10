Le verdict contre Alex Jones est une déclaration de guerre aux médias indépendants (Off Guardian)

Le verdict contre Alex Jones est une déclaration de guerre aux médias indépendants

Article originel : The Alex Jones verdict is a declaration of war on independent media

Par Kit Knightly

Off Guardian, 15.10.22

Un tribunal du Connecticut a infligé une amende d' un milliard de dollars à l'animateur radio et journaliste indépendant Alex Jones, pour avoir "diffusé des informations erronées" sur la fusillade de Sandy Hook en 2012.

C'est une parodie, et il est écoeurant de voir qu'on puisse qualifier de "justice" une sanction aussi absurde. Surtout quand elle est si manifestement conçue comme un avertissement à tous les médias indépendants. En effet, en dehors des spécificités de cette affaire, les retombées potentielles pour tout le monde dans la sphère des médias alternatifs sont terrifiantes, car le précédent Jones est déjà utilisé comme un argument pour la "régulation" d'Internet. Oubliez Sandy Hook. Peut-être que cela s'est produit ou peut-être pas, l'expérience nous enseigne que pratiquement rien ne se passe exactement comme les médias le rapportent, mais même si c'était le cas - même si chaque mot prononcé par Alex Jones sur Sandy Hook était un mensonge délibéré - vous ne pouvez pas "réglementer" cela, vous ne pouvez pas en faire un crime, et vous ne pouvez pas réduire au silence l'avenir des gens pour des mots qu'ils ont prononcés dans le passé. C'est de la censure.

Les gens ont le droit à la liberté d'expression. Et cela inclut - DOIT inclure - le droit de mentir et le droit d'avoir tout simplement tort. Si vous supprimez ces droits, vous mettez le pouvoir de réglementer la parole entre les mains de ceux qui ont suffisamment d'influence pour créer la "vérité" officielle ou avoir les "bonnes" opinions. Et cela n'a rien à voir avec la vérité objective, ou les faits réels. Les médias, et l'establishment qu'ils servent, ne se soucient pas de la vérité ou des faits. Pour prendre un exemple récent, un cadre de Pfizer a récemment déclaré que le géant pharmaceutique n'avait jamais effectué de recherches pour vérifier si son "vaccin" Covid arrêtait la transmission de la "maladie" communément appelée Covid. Il n'y a jamais eu de données d'essai montrant que les "vaccins" empêchaient la transmission de la "covid", ce qui signifie que tous les médias, chaînes ou experts qui ont affirmé que le vaccin "arrêtait la propagation" ont activement "répandu de fausses informations". Qui plus est, cette désinformation a probablement conduit à des milliers de décès. C'est bien plus dommageable que tout ce que l'on peut dire sur une fusillade dans une école, réelle ou non.

CNN, le Guardian ou le NYT devront-ils payer une amende d'un milliard de dollars ? Bien sûr que non. Car il ne s'agit pas de "désinformation", mais d'information incontrôlée. Il s'agit de réglementer - voire de criminaliser - la libre circulation des idées et des opinions.

Même si ce type de règle était appliqué de manière égale à tous les médias sur tous les sujets, ce serait quand même affreux... et nous savons tous qu'il n'en sera rien. Au lieu de cela, elle sera appliquée aux médias indépendants, aux voix alternatives et anti-establishment, et à l'internet. Si vous en doutez, vérifiez la réaction des médias. Un argument contre la nécessité d'une nouvelle réglementation de la liberté d'expression est que nous avons déjà des systèmes juridiques en place pour protéger les gens contre les "discours nuisibles" - menaces, diffamation et calomnie. En effet, le sort de Jones pourrait être considéré comme un exemple parfait du "fonctionnement du système". Mais ce n'est pas suffisant, selon cet article de NPR qui déplore les "limites" du "de-platforming" et des procès en diffamation. Cette opinion est partagée par cet article de NBC, qui titre "Les pertes d'Alex Jones lors des procès ne sont pas suffisantes", et conclut : Les poursuites en diffamation sont un outil important dans la quête de réduction des dommages causés par le harcèlement et les abus. Mais elles ne constituent pas une solution aux machines à mensonges construites par des experts incroyablement avisés et incroyablement cyniques comme Alex Jones. Le verdict de cette semaine, associé à ce qui se passera ensuite, fera certainement réfléchir les théoriciens du complot avant d'infliger des souffrances à des particuliers à l'avenir. Mais cela ne résoudra pas le plus gros problème, à savoir le flot dangereux et omniprésent de désinformation dans notre monde.

Cette phrase sur le fait de "faire réfléchir à deux fois les théoriciens du complot" est la plus honnête de l'article et confirme que l'un des principaux objectifs du récit du procès Jones est de servir d'exemple. Mais alors que le propos de l'article ne pourrait être plus clair, l'auteur n'utilise jamais les mots "réglementation", "législation" ou "censure". Il choisit de jouer un jeu plus subtil que cela.

On ne peut pas en dire autant de Simon Jenkins dans le Guardian d'hier, qui évite complètement la subtilité : Seule une réglementation en ligne appropriée peut arrêter les conspirationnistes empoisonnés comme Alex Jones.

"Une réglementation en ligne appropriée". Nous savons tous ce que cela signifie, c'est la censure. Il ne le cache même pas dans un langage timide, mais plaide ouvertement pour un programme de censure mondial. Il commence par regretter l'époque où personne ne pouvait attirer l'attention du public sans passer par des canaux approuvés : Il y a toujours eu des Alex Jones qui répandaient du poison depuis les boîtes à savon et les trottoirs du monde entier. Enfant, j'avais l'habitude de les écouter au Speakers' Corner à Hyde Park [...] Leurs mensonges n'ont jamais été publiés dans les journaux ou sur les ondes. La liberté d'expression n'allait pas plus loin que ce que la voix humaine pouvait porter. Au-delà, les "nouvelles" étaient traitées derrière un mur de rédacteurs, de censeurs et de régulateurs, pour les protéger des oreilles crédules et dangereuses.

Imaginez le genre d'esprit qui est nostalgique d'une époque où les "nouvelles" - il a raison d'utiliser des guillemets - devaient passer par un "mur de rédacteurs, de censeurs et de régulateurs". Imaginez pouvoir simplement rejeter la multitude du public comme étant "crédule et dangereuse". Il fait ensuite l'éloge du verdict rendu contre Jones et de la censure soutenue par l'État dont font preuve les principales plateformes de médias sociaux, mais déplore qu'il n'aille pas assez loin, laissant même entendre que les gens devraient se voir confisquer leurs sites Web privés : Les principaux médias sociaux ont accepté un minimum de responsabilité dans le contrôle du contenu [...] des tentatives sont faites pour faire face à un déluge de matériel souvent biaisé et mensonger, mais [...] le temps qu'il soit retiré, il réapparaît ailleurs. Jones a été banni de Facebook, Twitter et YouTube, mais il peut encore toucher un public sur son propre site web [...] La justice n'a pas de sens si elle n'est pas appliquée ou prévenue.

Ensuite, il nous dit qui exactement sera dans le collimateur de cette censure mondiale suggérée. C'est une liste prévisible : Les victimes ont peut-être la règle de droit de leur côté, mais cela ne freine pas les négationnistes du climat, les anti-vaxx, les trolls et les adeptes de QAnon, ni les abus effroyables et anonymes qui accueillent aujourd'hui l'expression en ligne de tout point de vue libéral - je dirais même raisonnable.

En plus du sophisme du "no true Scotsman" qui modifie la définition de la liberté d'expression : Personne ne croit sérieusement que la liberté d'expression est un droit absolu.

Comme tous les censeurs avant eux, les censeurs modernes tels que Jenkins cherchent à codifier leur désir de contrôle dans le langage de la préoccupation. Ils font du prosélytisme sur la nécessité de "protéger les gens" et "l'intérêt général". Ils ne censureraient, prétendent-ils, que les mensonges nuisibles. Tel est l'appel du censeur à travers les âges. On ne censure que l'hérésie, on ne censure que le blasphème, on ne censure que la trahison.

Jenkins en est conscient, même s'il a recours à une plaidoirie spéciale pour faire valoir que sa version de la censure serait différente : Les historiens des médias d'information peuvent tracer une progression depuis la censure initiale par l'Église et la Couronne jusqu'à l'octroi de licences par l'État et la réglementation légale. Ce contrôle était initialement utilisé pour imposer la conformité, mais au cours du siècle dernier, il a également cherché à soutenir la diversité et à supprimer la fausseté flagrante.

L'hypocrisie est flagrante. "Peut-être qu'ils avaient l'habitude de faire respecter la conformité, mais bien sûr, nous ne ferions jamais cela... nous voulons juste faire taire les gens qui ne sont pas d'accord, pour le bien de la société." Bien sûr, aucun de ceux qui cherchent à contrôler la parole de leurs semblables ne prétend jamais vouloir censurer la vérité. Ils l'appellent "sédition" ou "propagande", et prétendent sauvegarder "la vérité" alors même qu'ils arrachent des langues ou brisent leurs victimes sur le chevalet. Maintenant, ils l'appellent "désinformation". En fin de compte, c'est du pareil au même. Une fois de plus, pour les personnes à l'arrière. La liberté d'expression n'est PAS réservée aux personnes qui ont "raison".

La liberté d'expression n'est PAS réservée aux personnes qui disent "la vérité".

La liberté d'expression ne doit PAS être modérée par "un mur de rédacteurs et de régulateurs".

La liberté d'expression n'est pas un privilège offert par l'État, une marchandise à réglementer par le gouvernement ou un jouet d'enfant à confisquer de manière punitive par des adultes qui savent mieux. C'est un droit. Pour tout le monde. Partout. Et pour toujours. Et s'il est retiré à l'un d'entre nous, il est retiré à nous tous.