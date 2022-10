Les CDC ont fait pression pour que les rappels des vaccins contre la COVID-19 puissent être autorisés sans données d'essais cliniques préalables selon des courriels récemment publiés (Epoch Time)

Les CDC ont fait pression pour que les rappels des vaccins contre la COVID-19 puissent être autorisés sans essais cliniques préalables selon des courriels Article originel : CDC Pushed for COVID-19 Boosters Without Clinical Trials: Emails Par Zachary Stieber Epoch Time, 26.10.22

Les Centres étatsuniens de contrôle et de prévention des maladies (CDC) ont fait pression sur les régulateurs étatsuniens pour qu'ils autorisent les rappels vaccinaux contre la COVID-19 sans données d'essais cliniques, selon des courriels récemment publiés.



Au début du mois d'août 2021, des responsables des CDC ont fait savoir à leurs homologues de la Food and Drug Administration (FDA) qu'ils souhaitaient que les rappels Moderna et Pfizer soient autorisés alors que des données commençaient à montrer que les vaccins ne fonctionnaient pas aussi bien que ce qui avait été annoncé initialement.

La conversation a eu lieu lors d'un appel qui a été décrit par le Dr Phil Krause, un haut fonctionnaire de la FDA, à plusieurs autres travailleurs de la FDA.

"Prenez une profonde respiration avant de lire le paragraphe suivant. Lors de cet appel, les CDC ont manifestement déclaré qu'ils allaient rassembler toutes les données dont ils ont connaissance sur la troisième dose dans ce contexte et nous les envoyer dans l'espoir que nous autoriserons (très bientôt) la troisième dose pour les immunodéprimés dans le cadre de l'EUA", a écrit Krause dans le courriel du 5 août 2021 (pdf).

EUA signifie autorisation d'utilisation en urgence.

Tous les vaccins contre la COVID-19 étaient autorisés dans des conditions d'urgence à ce moment-là.

Aucun rappel n'avait été autorisé et aucune donnée clinique n'était disponible pour les rappels.

Les courriels montrent que "les CDC voulaient que le rappel soit approuvé sans essai", a écrit sur Twitter le Dr Jay Bhattacharya, professeur de médecine à l'université de Stanford.



Les CDC n'ont pas répondu à une demande de commentaire.

Krause répondait à Doran Fink, qui travaille également pour le Center for Biologics Evaluation and Research de la FDA, chargé d'évaluer les vaccins.

M. Fink a transmis un message posté sur un forum consacré aux maladies infectieuses, dans lequel on se demandait si les médecins devaient administrer des doses supplémentaires de vaccin à des patients dont le système immunitaire est affaibli, malgré l'absence d'autorisation.

Le Dr Richard Nathan, de l'Idaho, avait écrit que d'autres pays, dont Israël, avaient autorisé les rappels.

"Pfizer le recommande et je fais confiance à leurs conseils par rapport à l'agitation qui règne dans nos agences fédérales. Avec des millions de doses de vaccin qui vont expirer, vous devriez faire ce que vous pensez être le mieux pour vos patients. Je n'arrive pas à croire que quelqu'un vous repousse. Gardez à l'esprit que presque tous les membres de ce groupe ont reçu leur deuxième dose de vaccin il y a six ou sept mois et que beaucoup d'entre eux sont exposés quotidiennement au virus", écrit Nathan.

M. Fink a déclaré que ce message "reflète exactement une opinion plus répandue que j'entends également dans d'autres forums", y compris parmi les médecins qui conseillent les CDC sur les vaccins.

"Les fournisseurs perdent confiance dans la FDA et les CDC pour faire ce qu'il faut pour leurs patients", a déclaré M. Fink.



Moins de deux semaines plus tard, la FDA a autorisé les rappels pour certaines personnes, notamment les personnes immunodéprimées.

L'agence a déclaré qu'"un examen approfondi des données disponibles" a conclu que le groupe "peut bénéficier" d'une troisième dose.

Les seules données citées sur l'efficacité provenaient de deux études, l'une menée par des chercheurs français et l'autre par des chercheurs canadiens. Pfizer et Moderna n'avaient pas terminé les essais.

"Comme nous l'avons déjà dit, les autres personnes entièrement vaccinées sont protégées de manière adéquate et n'ont pas besoin d'une dose supplémentaire de vaccin contre la COVID-19 pour le moment", a déclaré la Dre Janet Woodcock, la responsable de la FDA.

Mais quelques semaines plus tard, Mme Woodcock et le Dr Rochelle Walensky, responsable des CDC, ont signé une déclaration commune indiquant que la protection vaccinale s'affaiblissait et que des rappels "seront nécessaires pour maximiser la protection induite par le vaccin et prolonger sa durabilité."

En septembre 2021, la FDA et les CDC ont autorisé les rappels Pfizer pour de nombreux autres Etatsuniens. L'autorisation a été étendue aux vaccins Moderna et Johnson & Johnson, et à pratiquement tous les autres Etatsuniens, plus tard dans l'année.



Krause et le Dr Marion Gruber ont démissionné de leurs fonctions en raison de leur opposition à la stratégie des rappels.

Judicial Watch a obtenu les courriels nouvellement publiés dans le cadre d'un litige en cours contre l'administration Biden pour n'avoir pas répondu correctement à une demande de Freedom of Information Act.

Une tranche antérieure de courriels montrait que Gruber était "très préoccupé", fin août 2021, par les pressions exercées par des entreprises telles que Pfizer au sujet de l'autorisation des vaccins.



"Nous devons avoir le temps d'examiner leurs données et ne pouvons pas être poussés par ces entreprises et, d'ailleurs, par l'administration, qui essaient d'imposer des intemporels [sic] qui n'ont aucun sens", a écrit Gruber au Dr Peter Marks, un haut responsable de la FDA.

"Ces dossiers de la FDA documentent une fois de plus les préoccupations des hauts fonctionnaires concernant les injections de rappel controversées contre la COVID-19", a déclaré Tom Fitton, président de Judicial Watch, dans un communiqué. "Le fait qu'il ait fallu des mois et un procès fédéral pour découvrir ce matériel critique est un scandale.