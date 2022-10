Les civils ukrainiens pro-russes de Lyman filmés à visage découvert par France 2 sont-ils à risque maintenant que Lyman a été reprise par les FAU ?

Souvenez-vous, il y a quelque temps, nous nous posions la question de savoir ce qui adviendrait des civils ukrainiens pro-russes de Lyman filmés à visage découvert dans un Jt de France 2 alors que l'armée ukrainienne avait lancé sa contre-offensive fulgurante dans la région. Maintenant que Lyman a été repris par les Forces armées ukrainiennes (FAU) et leurs bataillons d'extrême droite néo-nazis mis en cause à plusieurs reprises pour des exactions sur des prisonniers de guerre russes et des civils ukrainiens russophones et pro-russes, on peut légitimement s'inquiéter de leur sort.

A suivre...