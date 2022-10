Les drones iraniens font de l’Ukraine un laboratoire pour les Israéliens (Mondafrique)

Les drones et missiles que l’Iran fournit à la Russie ont transformé l’Ukraine en un théâtre de guerre sans pareil pour l’Etat d’Israël.

C’est peu dire que le gouvernement israélien et l’Etat Major de Tsahal suivent de près les opérations militaires russes en Ukraine. Le rapprochement militaire entre l’Iran, principal ennemi d’Israël, et la Russie est considéré par Jérusalem comme un tournant stratégique. « Nous pensons naturellement que les relations entre la Russie et l’Iran sont un problème sérieux non seulement pour Israël, mais aussi pour l’Ukraine, l’Europe et le monde entier », a déclaré jeudi 20 octobre, le premier ministre israélien, Yair Lapid à la chaîne russe RTVi.

La brusque mobilisation israélienne autour du conflit ukrainien tient au fait que l’Iran est aujourd’hui devenu un important fournisseur d’armes de la Russie. Et que l’Ukraine presse aujourd’hui Israël de lui venir en aide en exportant en Ukraine ses systèmes de missiles anti-missiles...

