Les "Experts" admettent à présent que vous ne serez JAMAIS "complètement vaccinés" contre la Covid (Off Guardian)

Les "Experts" admettent à présent que vous ne serez JAMAIS "complètement vaccinés" Article originel : “Experts” now admit you will NEVER be “fully vaccinated” Par Kit Knightly Off Guardian, 22.10.22

Depuis plus d'un an, Off Guardian et de nombreux autres sites de médias alternatifs signalent que la campagne de "vaccination" de la Covid ne prendra jamais fin.



En bref, vous ne serez JAMAIS "complètement vacciné".

C'était évident dès que les institutions sanitaires du monde entier ont commencé à "mettre à jour" leur définition du terme.

Israël. Etats-Unis. Grande-Bretagne. Nouvelle-Zélande. Australie... ils l'ont tous fait, et ce n'est pas une surprise.

Depuis le début, la "pandémie" a été créée, contrôlée, appliquée et perpétuée par des astuces rhétoriques et un langage manipulateur. De nouveaux noms pour de vieilles choses. De nouvelles définitions pour de vieux mots.

La "Covid" n'a toujours été qu'une pandémie de terminologie. La nature fluide de "entièrement vacciné" n'est qu'un autre exemple.

Il est déjà passé de "doublement vacciné" à "boosté" et "doublement boosté", et avec de nouveaux "vaccins" attendus pour tous les variants, il ne semble pas que la fin soit à l'horizon.

Comme je l'ai dit, vous ne serez jamais vraiment "complètement vacciné"... et maintenant ils l'admettent.

Dans le cadre d'une nouvelle tentative de contrôle par la manipulation du langage, des pressions sont exercées pour que l'expression "entièrement vacciné" soit complètement supprimée du discours de la Covid.



Hier, NBC News a publié cet article, qui titrait :

Il est temps d'arrêter de dire "complètement vacciné" pour la Covid, disent les experts - voici pourquoi.

avant de poursuivre en affirmant :

Si vous dites encore "complètement vacciné" pour la Covid, il est temps d'arrêter. Avec de nouveaux rappels sur le marché et un virus en constante évolution, les experts affirment que ce terme ne signifie plus que vous êtes le mieux protégé possible. Ils indiquent deux alternatives bien plus appropriées à utiliser dans la phase actuelle de la pandémie.

Ils recommandent également "d'adapter votre vocabulaire" avec la nouvelle alternative qu'ils suggèrent : "à jour", une admission franche que les rappels de la Covid continueront à arriver, potentiellement pour toujours.

En fait, après avoir passé 18 mois à convaincre des millions de personnes d'être "complètement vaccinées", ils jouent à nouveau avec le langage pour faire marche arrière et supprimer cette désignation.

Cela signifie que toutes les personnes qui ont consciencieusement reçu leurs vaccins ne sont plus considérées comme "pleinement vaccinées", qu'elles ne le seront jamais et qu'elles ne sont même plus autorisées à utiliser cette expression car elle crée une fausse impression.



La bonne nouvelle, c'est que l'absorption des vaccins ralentit - depuis des mois - et que cet effort transparent visant à préparer le terrain pour de futures campagnes de rappel risque fort de s'effondrer.

Et enfin, à tous les (anciens) "vaccinés", nous sommes désolés... mais nous avons essayé de vous dire que cela arriverait.