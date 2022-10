Les experts critiquent le laboratoire de Boston où les scientifiques ont créé une nouvelle souche mortelle de la Covid avec un taux de mortalité de 80% (Daily Mail)

EXCLUSIF : "C'est jouer avec le feu - cela pourrait déclencher une pandémie générée en laboratoire" : Les experts critiquent le laboratoire de Boston où les scientifiques ont créé une nouvelle souche mortelle de la Covid avec un taux de mortalité de 80%.

Article originel : EXCLUSIVE: 'This is playing with fire - it could spark a lab-generated pandemic': Experts slam Boston lab where scientists have created a new deadly Covid strain with an 80% kill rate

Daily Mail, 17.10,22