Les personnes qui ont reçu deux ou trois doses d'un vaccin à ARN messager contre la COVID-19 étaient plus susceptibles de contracter la COVID-19 avec des symptômes, selon une nouvelle étude.

Epoch Times, 26.10.22



Note de SLT : Toutefois selon les auteurs de l'étude les vaccinés résisteraient mieux aux formes graves de la Covid.

Les chercheurs ont constaté que les personnes vaccinées avaient plus de chances de présenter des symptômes de la COVID-19 que les personnes non vaccinées, même si elles avaient reçu une injection de rappel en plus d'une série primaire.

Des chercheurs de l'Université de l'Utah et d'autres institutions ont examiné le personnel de santé, les premiers intervenants et d'autres travailleurs de première ligne du 14 décembre 2020 au 19 avril 2022. Les participants ont soumis des écouvillons nasaux auto-collectés sur une base hebdomadaire, ainsi que lorsque les participants présentaient des signes de maladie.

Parmi les personnes infectées par la COVID-19 depuis qu'Omicron est devenu la souche virale dominante fin 2021, 109 n'étaient pas vaccinées et 634 étaient vaccinées. Parmi ces dernières, 85 personnes non vaccinées ont présenté des symptômes, contre 216 personnes ayant reçu une série primaire d'immunisation par ARN messager (ARNm) - deux doses des vaccins Pfizer ou Moderna - et 327 personnes ayant reçu un rappel en plus des doses initiales.

Les chercheurs ont calculé les probabilités de contracter la COVID-19 symptomatique et d'autres résultats et ont constaté que les participants non vaccinés étaient les moins susceptibles de présenter la COVID-19 symptomatique.



Les personnes ayant reçu une première série de vaccinations étaient plus susceptibles de ressentir de la fièvre ou des frissons dans les premiers mois suivant la vaccination, mais sont ensuite devenues moins susceptibles de ressentir ces symptômes, y compris après avoir reçu un rappel. Au départ, les personnes vaccinées présentaient également des symptômes pendant plus longtemps. Les personnes non vaccinées présentaient davantage de symptômes, étaient plus susceptibles de recevoir des soins médicaux et manquaient davantage de temps de travail.

Les résultats différaient de ceux obtenus lorsque le variant Delta était dominant, lorsque les personnes non vaccinées étaient plus susceptibles de présenter des symptômes de la COVID-19.



L'étude a été publiée dans le Journal of the American Medical Association.

Les chercheurs ont utilisé le réseau HEROES-RECOVER, qui comprend des travailleurs de première ligne tels que des conducteurs de camions à ordures et des employés de garderie. Ce réseau est financé par les Centers for Disease Control and Prevention.

Quelque 7 223 participants ont été inscrits, mais 1 710 ont été exclus parce qu'ils avaient été infectés par la COVID-19 avant la date de début de l'étude. Les participants ont été exclus s'ils ont été infectés dans les 13 jours suivant l'administration d'une deuxième dose de vaccin ou s'ils ont été infectés dans les 13 jours ou au-delà de 149 jours suivant l'administration d'une troisième dose de vaccin. La majorité des participants restants n'ont pas été infectés pendant la durée de l'étude.

Les chercheurs ont déclaré que les limites de l'étude peuvent avoir conduit à la conclusion que les personnes non vaccinées étaient moins susceptibles de présenter des symptômes de la COVID-19.

"Les limites de la taille de l'échantillon et la possibilité d'ajuster les modèles pour tenir compte des facteurs de confusion potentiels ont rendu particulièrement difficile l'interprétation de résultats inattendus, tels qu'un pourcentage plus élevé de personnes présentant des symptômes de la maladie parmi celles qui ont reçu la troisième dose de vaccin 14 à 149 jours avant l'infection par Omicron, par rapport aux personnes non vaccinées", ont-ils écrit.



Sarang Yoon, professeur adjoint au département de médecine familiale et préventive de l'université de l'Utah et l'un des auteurs de l'étude, a mis l'accent sur le fait que les vaccinés étaient mieux lotis dans certaines catégories.

"Il est encourageant de constater que les vaccins à ARNm résistent plutôt bien à ces variants", a déclaré M. Yoon dans un communiqué. "Nous savons que les cas de percée sont plus probables avec Delta et Omicron qu'avec la souche initiale, mais les vaccins font quand même un bon travail pour limiter la gravité de l'infection."