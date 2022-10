Les vaccins contre la covid sont-ils le plus grand succès ou le plus gros scandale de l'histoire de la médecine ? (SPR)

Les vaccins covid sont-ils le plus grand succès ou le plus gros scandale de l'histoire de la médecine ? Swiss Policy Research, octobre 2022

Alors que les vaccins covid ont considérablement réduit la mortalité covid (bien que pas de façon permanente), la question la plus importante est sans doute de savoir si les vaccins covid ont également réduit la mortalité toutes causes confondues, et si oui, dans quelle mesure. Cette question sera abordée dans les sections suivantes.

Pris ensemble, il était clair, déjà à la mi-2021 , que la vaccination contre le covid n'était indiquée que pour les personnes à risque important de covid aigu sévère (en raison de leur âge ou de leur état de santé), et que les mandats vaccinaux et les "passeports vaccinaux" n'avaient aucun caractère médical ou justification épidémiologique, pas même pour les travailleurs de la santé.

Les analyses SPR précédentes ont fourni un aperçu complet de l'efficacité du vaccin et des effets indésirables du vaccin ainsi que de l'immunité naturelle induite par l'infection . Ces analyses ont montré que les vaccins covid 1) offrent une protection très élevée, mais en déclin rapide, contre l'infection covid et les maladies graves ; 2) sont liés à un risque significatif d'événements indésirables cardiovasculaires et neurologiques ; 3) confèrent une protection moins durable que l'immunité naturelle.

Le graphique suivant montre l'évolution de l'espérance de vie en 2021 (par rapport à 2020) et des taux de vaccination chez les personnes de 80 ans et plus d'ici septembre 2021. La stabilisation ou la reprise de l'espérance de vie en pleine pandémie est une réalisation médicale tout à fait remarquable.

Deuxièmement , certains pays ont eu un timing malheureux , car la vaccination a eu lieu pendant ou seulement après une vague de covid. Par exemple, les précurseurs de la vaccination, Israël et la Grande-Bretagne, ont vacciné lors d'une vague alpha au début de 2021. Plusieurs pays d'Europe de l'Est n'ont commencé la vaccination de masse qu'au printemps, pendant ou déjà après une vague alpha sévère.

Premièrement , certains pays ont atteint des taux de vaccination assez élevés dans l'ensemble, mais des taux de vaccination plus faibles chez les personnes âgées . L'exemple le plus connu est Hong Kong (30% de taux de vaccination chez les personnes âgées), mais le même problème a touché la Lituanie, la Hongrie, la Pologne et quelques autres pays d'Europe de l'Est (voir taux de vaccination par tranche d'âge ).

Après une baisse substantielle de l'espérance de vie en 2020, de nombreuses populations occidentales pourraient stabiliser, augmenter ou même recouvrer totalement leur espérance de vie en 2021, malgré l'assaut de trois vagues vicieuses de covid (une onde alpha au début du printemps et deux vagues delta en automne et au début l'hiver).

La façon la plus objective d'évaluer l'impact de la vaccination contre le covid sur la mortalité toutes causes confondues est la mesure des changements dans l'espérance de vie nationale. Une telle analyse a été réalisée par une étude germano-britannique récemment publiée dans la revue scientifique Nature Human Behaviour. Les résultats de l'étude montrent que les taux de vaccination contre le covid, en particulier chez les seniors (60 ans et plus), étaient très fortement associés à une amélioration de l'espérance de vie en 2021 (voir graphique ci-dessus).

Evolution de l'espérance de vie en 2021 vs. taux de vaccination parmi les 80+ d'ici 09/2021. Graphique : SPR ; sources de données : Schoeley et OWD .

2.)

Vaccins Covid et mortalité toutes causes confondues

Depuis 2020, le covid est l'une des principales causes de décès dans de nombreux pays. Chez les seniors, le covid représentait jusqu'à 20% de tous les décès. Ainsi, si les vaccins covid étaient efficaces à 100% contre la mort covid, ils pourraient théoriquement réduire la mortalité toutes causes jusqu'à 20%.

En pratique, il est notoirement difficile de mesurer l'impact de la vaccination sur la mortalité toutes causes confondues , en raison des différences d'âge et de santé des vaccinés vs. les personnes non vaccinées, les effets indirects de la vaccination et de nombreuses causes concurrentes de décès chez les personnes âgées (par exemple, une personne peut être protégée contre la grippe mais mourir ensuite d'un autre virus ou d'une maladie cardiaque).

Néanmoins, plusieurs études ont déjà tenté d'étudier la corrélation entre la vaccination covid et la mortalité toutes causes confondues en 2021 et 2022. Il s'agissait d'études observationnelles rétrospectives qui ne peuvent pas prouver la causalité, mais qui peuvent néanmoins offrir des informations préliminaires utiles.

Par exemple, une étude américaine du Florida Department of Health a révélé que chez les personnes de plus de 60 ans, la mortalité toutes causes confondues était (au moins) 3 % inférieure dans le mois suivant la vaccination. La même étude a révélé que les décès cardiaques, mais pas les décès toutes causes confondues, étaient élevés chez les jeunes (18 à 40 ans) dans le mois suivant la vaccination.

Une autre étude américaine a comparé la surmortalité parmi les électeurs inscrits des deux principaux partis politiques américains en Floride et en Ohio avant et après la mise à disposition des vaccins contre le covid. Bien que cette étude ne porte pas directement sur la vaccination, on sait qu'à la fin de 2021, les électeurs de l'un de ces partis avaient un taux de vaccination supérieur à 90 %, tandis que les électeurs de l'autre parti avaient un taux de vaccination inférieur à 60 % .

L'étude a révélé qu'avant la vaccination, la surmortalité ajustée selon l'âge parmi le deuxième groupe était déjà supérieure d'environ 20 % (peut-être en raison de différences de santé), mais cette différence a augmenté jusqu'à 150 % après la mise à disposition des vaccins (voir le tableau ci-dessous). Selon toute vraisemblance, cette différence étonnante était principalement due aux décès delta chez les personnes non vaccinées.

Une étude suédoise a comparé la mortalité toutes causes confondues chez les personnes âgées (80+ ou résidents en maison de retraite) qui avaient ou n'avaient pas reçu une quatrième dose de vaccin covid au début de 2022 (c'est-à-dire pendant omicron). Cette étude a révélé que chez les personnes âgées ayant reçu une quatrième dose, la mortalité toutes causes confondues sur 5 mois était de 30 à 40 % inférieure (dans les maisons de repos) voire de 50 à 70 % inférieure (chez les personnes de plus de 80 ans).

Très probablement, ces différences très élevées ont été influencées par le fait que les personnes les plus proches de la mort ne recevaient plus une quatrième dose de vaccin. Néanmoins, l'étude a révélé que le temps écoulé depuis la troisième vaccination et le temps écoulé depuis la quatrième vaccination influençaient les différences, indiquant un véritable bénéfice de mortalité toutes causes confondues, éventuellement de l'ordre de 10 % à 20 % (sur la base de la différence entre et différences tardives).

Une étude hongroise a comparé la mortalité toutes causes confondues chez les personnes vaccinées et non vaccinées pendant et après la forte onde alpha hongroise au printemps 2021. Cette étude a révélé que la mortalité toutes causes confondues chez les personnes vaccinées était inférieure d'environ 50 % à celle des personnes non vaccinées. Encore une fois, cette différence pourrait être influencée par des variables confondantes et par une augmentation de la mortalité post-covid chez les personnes non vaccinées (voir section suivante).

Une autre étude hongroise a comparé la mortalité toutes causes confondues lors de la deuxième vague (avant vaccination) et de la troisième vague (après vaccination) par tranche d'âge. Cette étude a révélé que, chez les personnes de plus de 65 ans, la mortalité toutes causes confondues était significativement plus faible dans la troisième vague par rapport à la deuxième vague, alors que chez les personnes plus jeunes, la mortalité toutes causes confondues était identique ou supérieure. Cela indique à nouveau un effet protecteur des vaccins covid contre la mortalité toutes causes confondues.

Dans l'ensemble, les preuves disponibles indiquent qu'en 2021, la vaccination contre le covid a réduit à la fois la mortalité par covid et la mortalité toutes causes confondues, ce qui est cohérent avec l'évolution de l'espérance de vie.