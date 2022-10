"Maintenant, vous êtes tous Azov" Une délégation ukrainienne " ouvertement néonazie " rencontre le Congrès et fait le tour des États-Unis (The Gray Zone)

"Maintenant, vous êtes tous Azov" Une délégation ukrainienne " ouvertement néonazie " rencontre le Congrès et fait le tour des États-Unis.

Article originel : ‘Now, All of You Are Azov’: ‘openly neo-Nazi’ Ukrainian delegation meets Congress, tours US

Par Moss Robeson - 5 octobre 2022

The Gray Zone

Après avoir rencontré au moins 50 membres du Congrès, les soldats du régiment néonazi Azov ont fait une tournée aux États-Unis pour vendre aux enchères des écussons inspirés de la croix gammée et faire pression pour la fin des restrictions sur les armes et la formation étatsuniennes. Cet article a été publié à l'origine par le blog Ukes, Kooks and Spooks de Moss Robeson et légèrement modifié par The Grayzone. Lisez la première partie de la série de Robeson sur la tournée américaine d'Azov ici.

En septembre dernier, une délégation du mouvement néonazi ukrainien Azov est arrivée aux États-Unis, à un moment où la fabrication de mythes sur la "dépolitisation" du réseau d'extrême droite avait atteint un point culminant. À cette époque, le New York Times avait cessé de qualifier Azov de "ouvertement néo-nazi" et parlait de l'organisation ultranationaliste comme d'une "célébration". Depuis l'annonce de la tournée étatsunienne d'Azov, de plus en plus d'informations ont été révélées sur les activités de l'organisation ultranationaliste dans le pays, y compris ses efforts pour faire annuler l'interdiction par le Congrès de lui fournir des armes et des formations. La délégation d'Azov comprenait trois vétérans du régiment anciennement retranché dans l'aciérie Azovstal de Mariupol. Ils étaient dirigés par Giorgi Kuparashvili, le seul combattant qui n'a pas été fait prisonnier par les Russes.

De haut en bas : Le représentant Pete Sessions, le sénateur Todd Young et le sénateur Rick Scott rencontrent Giorgi Kuparashvili (rouge), Vladyslav Zhaivoronok (blanc) et Artur Lypka (jaune) du régiment Azov.

Selon Kuparashvili, cofondateur et instructeur du régiment Azov, sa délégation a rencontré plus de cinquante membres du Congrès, bien plus que quiconque ne l'a réalisé. Parmi ceux qui se sont présentés pour saluer Azov au Capitole, il y avait le représentant Adam Schiff, le démocrate californien qui a passé l'ère Trump à mener les théâtres du Russiagate et à réclamer des livraisons d'armes offensives étatsuniennes à l'Ukraine... Lire la suite