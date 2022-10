Massacre du 17 octobre 1961 : les preuves que le général de Gaulle savait

Mediapart, 17.10.22



Note de SLT : ce que nous avons toujours soutenu depuis le début tandis que les propagandistes voulaient charger exclusivement Papon et épargner le chef de guerre semble se révéler enfin au grand jour !



Des archives inédites de la présidence de la République, consultées par Mediapart, le prouvent désormais : Charles de Gaulle et l’Élysée ont tout su – et très vite – de ce crime d’État. Le président a même demandé par écrit que les « coupables » soient poursuivis. Mais le massacre restera à jamais impuni, judiciairement et politiquement.