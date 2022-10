Qatar Connection : Quand la France et le Qatar programmaient la guerre en Syrie (Blast)

Après avoir écouté son invité, le président du conseil des ministres de la monarchie du Golfe prend à son tour la parole, selon ce scripte, pour dévoiler le plan qu’il compte mettre en œuvre pour renverser le président syrien. Des confidences, vu leur teneur, qui semblent témoigner d’un climat de totale confiance : « Nous avons convenu avec l’opposition que, dès le retrait des forces syriennes des villes et des villages, les organisateurs de manifestations appellent à descendre dans les rues et à occuper les places publiques dans les grandes villes et les autres villes à majorité sunnite. Assad va essayer de réprimer les manifestants, des opérations d’exécution - en particulier des vieillards et des enfants - devant les médias et les observateurs arabes vont susciter la colère du peuple ». Ce scénario de politique-fiction se fait de plus en plus précis : « Les funérailles des victimes vont servir de carburant à la révolution et à la violence et provoqueront des scissions à l’intérieur de l’armée et du pouvoir. A ce moment-là, les rebelles armés vont librement occuper les endroits où se trouvait l’armée et envahir les quartiers peuplés dans les villes, pour ainsi déplacer les combats des zones rurales à l’intérieur des villes, en particulier Damas et Alep ». Dans le chaos ainsi créé (espéré), le régime syrien sera pris au piège. Et tout s’enchaîne. « Alors, lit-on dans les lignes qui suivent du procès-verbal, des milliers de manifestants vont organiser des révoltes et appelleront à porter les armes dans les villes, où l’armée syrienne ne pourra pas déployer ses artilleries lourdes pour franchir les rues bondées de rebelles. Ceci va renforcer la rébellion à occuper encore plus de quartiers et d’endroits stratégiques des villes et s’imposer dans le pays. »...

