Rencontrer Elon Musk, le bonimenteur technocrate (Vidéo)

Elon Musk est de nouveau à la une des journaux (même s'il n'a jamais vraiment disparu). Il va sauver la liberté d'expression sur Twitter (honnête) ! Il va mettre fin à la guerre en Ukraine (qu'il a soutenue avec Starlink) ! Il va donner Taiwan aux Chinois (et pas seulement à cause de l'usine Tesla à Shanghai) !

Oui, Elon Musk est un jeune leader mondial du WEF et un charlatan autopromoteur qui ne serait arrivé à rien sans le soutien incessant du gouvernement et de ses copains mondialistes, et il est le prochain sauveur au chapeau blanc qui est mis en place pour tromper les masses avec leur prochaine dose d'hopium.

Mais à mesure que James épluche les couches de cet escroc technocratique, vous découvrirez que c'est encore pire que ça...

Vous trouverez des liens et des notes, ainsi que des options de téléchargement et une version audio uniquement, ici.