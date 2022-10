Selon le Pr. Jeffrey Sachs, le cartel étatsunien de la biotechnologie est à l'origine de la Covid et de sa dissimulation (Vidéo)

Jeffrey Sachs : Le cartel étatsunien de la biotechnologie à l'origine de la Covid et de sa dissimulation The Gray Zone

Jeffrey Sachs affirme que le SRAS-CoV2 est issu d'expériences dangereuses de gain de fonction parrainées et menées par des institutions biotechnologiques américaines.

Jeffrey Sachs rejoint Max Blumenthal et Aaron Maté de The Grayzone pour discuter de l'enquête sur les origines de la Covid-19. En tant que président de la commission COVID-19 du Lancet.

Sachs affirme que le SRAS-CoV2 provient d'expériences dangereuses de gain de fonction sponsorisées et menées par des institutions biotechnologiques étatsuniennes. Il dénonce une vaste opération de dissimulation des origines de la Covid, y compris par d'anciens membres de sa commission, et détaille les attaques personnelles qu'il a subies pour s'être exprimé.



Invité : Jeffrey Sachs, directeur du Centre pour le développement durable de l'Université de Columbia et président de la commission COVID-19 du Lancet.