Selon Le Monde, François Hollande aurait renoncé à toute action contre le fief terroriste du présumé cerveau des attentats de Paris de novembre 2015

Dans un article paru le 4 janvier 2019 et signé par les deux journalistes du Monde, Gérard Davet et Fabrice Lhomme (1), on apprend que François Hollande, alors chef de l’État, avait renoncé en septembre 2015 à ordonner une frappe sur un immeuble de la ville syrienne de Rakka. Or c’est là, apprend-il alors par une note des services français en septembre, qu’Abdelhamid Abaaoud, le cerveau des attaques sanglantes à Paris en novembre 2015, formait les apprentis terroristes. L’ex président français avait renoncé à toute action contre ce fief terroriste en raison des possibles dégâts collatéraux sur les populations civiles de la ville syrienne.



- Mondafrique Ce que le film « Novembre » ne dit pas sur les attentats de 2015 à Paris