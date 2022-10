Selon le sénateur Grassley, la Chine a accordé à la famille Biden un prêt de 5 millions de dollars "sans intérêt" (American Military News)

Selon le sénateur Grassley, la Chine a accordé à la famille Biden un prêt de 5 millions de dollars "sans intérêt" et "remboursable".

Article originel : China gave Biden family $5 million ‘interest free’ ‘forgivable’ loan, Sen. Grassley says

Par Justin Cooper

American Military News, 18.10.22



La famille Biden a contracté en 2017 un prêt sans intérêt et remboursable de 5 millions de dollars auprès d'un conglomérat énergétique lié au Parti communiste chinois, a déclaré le sénateur Charles Grassley (R-IO) dans une lettre récente citant des dossiers du FBI.

Le membre principal de la commission judiciaire du Sénat, Grassley, a fait la lumière sur le prêt et a appelé à la transparence dans l'enquête Hunter Biden du FBI dans une nouvelle lettre adressée aux hauts responsables de l'application de la loi.

Selon des sources familières avec l'enquête, les enquêteurs fédéraux disposent déjà d'un tas de preuves pour accuser Hunter Biden de fraude fiscale liée à ses transactions commerciales à l'étranger, mais dans sa lettre, Grassley se demande si ces preuves font partie de ce dossier.

Il a écrit que des dénonciateurs lui ont montré que le FBI disposait de preuves "importantes, significatives et volumineuses" d'une "conduite criminelle potentielle" du fils du président Biden, Hunter, et de son frère, James, y compris des documents liés au prêt chinois.

Le prêt de CEFC China Energy, un conglomérat chinois aujourd'hui en faillite, était censé servir à payer des transactions commerciales et des investissements que Hunter et James Biden ont contribué à réaliser lorsque Joe Biden était vice-président, selon le résumé du FBI d'un entretien avec Tony Bobulinski, associé de Hunter Biden.

Lorsqu'il y avait un retard dans la réception des millions, le fils du président Joe Biden, Hunter Biden, "criait" aux responsables chinois pour qu'ils fassent le nécessaire, selon un document cité par Grassley.

Ces transactions avaient été "intentionnellement non compensées" alors que Joe Biden était vice-président, selon le résumé.

Les documents montrent que l'argent était initialement destiné à une coentreprise entre la famille Biden, Bobulinski et deux autres associés.

Un courriel obtenu par Just The News révèle qu'un responsable du CEFC a déclaré que le prêt sans intérêt suscitait des signaux d'alarme au sein de l'entreprise. Par la suite, un virement de 5 millions de dollars provenant d'une société liée au CEFC est arrivé directement dans des entreprises liées à Hunter et James Biden, sans passer par la joint-venture, selon Grassley.

Grassley a noté que d'autres documents du FBI suggèrent "une conduite criminelle potentielle de Hunter Biden" liée à ses liens lucratifs avec la société énergétique ukrainienne Burisma, dans laquelle Joe Biden "pourrait avoir été impliqué".

Il écrit que le "silence continu sur ces questions" de la part du ministère de la Justice et du FBI "est assourdissant et érode encore plus leur crédibilité."

"En termes simples, trop c'est trop", a-t-il écrit. "Le ministère de la Justice et le FBI doivent dire la vérité au Congrès et au peuple américain en ce qui concerne les mesures qu'ils ont prises, ou n'ont pas prises, concernant l'enquête sur Hunter Biden."