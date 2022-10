Selon ProPublica et Vanity Fair, la Chine travaillait sur un vaccin anti-Covid dès novembre 2019

Origines du COVID-19 : Enquête sur une "situation complexe et grave" dans un laboratoire de Wuhan

Vaniti Fair et ProPublica reviennent sur la "situation grave et complexe" qui avait lieu au laboratoire P4 de Wuhan et posait des problèmes de sécurité quant à la gestion des recherches sur les coronavirus et autres. Selon ces deux publications, le chercheur virologue militaire chinois Zhou Yusen, directeur du State Key Laboratory of Pathogen and Biosecurity à l'Institut de microbiologie et d'épidémiologie de l'Académie des sciences médicales militaires à Pékin, aurait commencé à travailler sur un vaccin sur le Srars-Cov-2 à partir de novembre 2019, déposé un brevet en février 2020 et publié un article en mai 2020. Zhou a été retrouvé mort 3 mois après avoir publié son article dans des conditions non précisées selon les auteurs de cet article. On en apprend un peu plus sur la collaboration chinoise dans ce laboratoire de Wuhan. Ce laboraotoire de haute sécurité classé P4 (travaillant sur les Coronavirus dangereux, le virus de Marburg, l'EBola...) a été construit par les Français après signature d'un accord avec le président Chirac en 2004. Les Chinois n'étant pas experts en la matière ont dû constamment travailler conjointement avec les Occidentaux (France, USA,...) pour diriger et finaliser certaines recherches. Les recherches sur les "gains de fonction" sur les coronavirus ont été financés en partie par les Etats-Unis. La scientifique chinoise Shi Zhengli, directrice du Centre des maladies infectieuses émergentes et directrice adjointe du laboratoire BSL-4 a été formée au Centre Jean Mérieux-Inserm de Lyon. Dans un article de 2015, Shi et un virologue de l'Université de Caroline du Nord, Ralph Baric, ont prouvé que la protéine spike d'un nouveau coronavirus pouvait être utilisée pour infecter des cellules humaines. En utilisant des souris comme sujets, ils ont épissé le pic d'un nouveau virus semblable au SRAS provenant d'une chauve-souris dans une version du virus du SRAS de 2003, créant ainsi un nouvel agent pathogène infectieux. La manipulation du virus a été réalisée dans le laboratoire BSL-3 de Baric en Caroline du Nord. Cette expérience de gain de fonction était si risquée que Zenghli et Baric ont essentiellement apposé une étiquette d'avertissement, écrivant que "les comités d'examen scientifique peuvent juger des études similaires ... trop risquées pour être poursuivies".

Enfin, nous nous devons de rappeler que 3 hypothèses existent quant au Sras-Cov-2 : celle d'une origine naturelle, d'une origine artificielle et de l'inexistence du virus. Nous avons mis en caractère gras, dans le corps du texte, les passages qui nous semblaient importants.

--- Le laboratoire de Wuhan, au centre des soupçons concernant l'apparition de la pandémie, était bien plus perturbé qu'on ne le pensait, selon les documents découverts par une équipe du Sénat. En retraçant les preuves, Vanity Fair et ProPublica donnent la vision la plus claire à ce jour d'un biocomplexe en crise.

Le chercheur Toy Reid est assis devant une frise chronologique retraçant la période qui a précédé la pandémie, au Hart Senate Office Building à Washington. Crédit : Mark Peterson/Redux pour Vanity Fair

"Une langue secrète de l'administration chinoise" Toy Reid a toujours eu un don pour les langues - un don qui le mènera loin de ce qu'il appelle ses racines "très ouvrières" à Greenville, en Caroline du Sud. Au lycée, l'espagnol lui était facile. À l'université voisine de Furman, où il est devenu la première personne de sa famille à fréquenter l'université, il a étudié le japonais. Puis, "ignorant mais curieux", comme il le dit lui-même, il a canalisé sa fascination pour le Dalaï Lama vers une maîtrise en philosophie et religion de l'Asie orientale à Harvard. En cours de route, il a appris le khmer, la langue nationale du Cambodge, et s'est mis à parler couramment le chinois. Mais c'est sa carrière en tant que spécialiste de la Chine pour la Rand Corporation et en tant que responsable politique en Asie de l'Est pour le département d'État étatsunien qui lui a appris à interpréter un langage notoirement opaque : le "langage du parti" pratiqué par les responsables communistes chinois. Le langage du parti est "son propre lexique", explique Reid, aujourd'hui âgé de 44 ans. Même un mandarin de naissance "ne peut pas vraiment le suivre", dit-il. "Ce n'est pas fait pour être compris facilement. C'est presque comme une langue secrète de l'administration chinoise. Quand ils parlent de quelque chose de potentiellement embarrassant, ils en parlent par insinuations et à voix basse, et il y a une certaine façon acceptable de faire allusion à quelque chose."

Pendant 15 mois, M. Reid a prêté cette compétence inhabituelle à une équipe de neuf personnes chargée d'enquêter sur le mystère des origines de la COVID-19. Mandatée par le sénateur Richard Burr (R-N.C.), l'équipe a examiné de nombreux éléments de preuve, la plupart de source ouverte mais certains classifiés, et a pesé les principales théories crédibles sur la façon dont le nouveau coronavirus a fait son apparition chez l'homme. Un rapport provisoire, publié jeudi par l'équipe de surveillance minoritaire de la commission sénatoriale de la santé, de l'éducation, du travail et des pensions (HELP), conclut que la pandémie de COVID-19 était "plus probablement que non, le résultat d'un incident lié à la recherche". Dans le cadre de son enquête, Reid a adopté une approche astucieuse dans sa simplicité. Travaillant à partir du Hart Senate Office Building à Washington et d'une maison familiale en Floride, il a utilisé un réseau privé virtuel, ou VPN, pour accéder aux dépêches archivées sur le site Web de l'Institut de virologie de Wuhan (WIV). Ces dépêches restent sur Internet, mais leur signification ne peut être dévoilée par n'importe qui. Grâce à son expertise durement acquise, Reid pense avoir déterré des secrets qui se cachaient au grand jour.

Le 12 novembre 2019, une dépêche des membres de la branche du parti au laboratoire BSL-4 semblait faire référence à une violation de la biosécurité : "Ces virus viennent sans ombre et partent sans trace".

Depuis que la ville chinoise de Wuhan a été identifiée comme le point zéro de la pandémie de COVID-19, un contingent de scientifiques a soupçonné que le virus aurait pu s'échapper de l'un des laboratoires du complexe du WIV. Le WIV est, après tout, le lieu où se déroulent certaines des recherches les plus risquées sur les coronavirus en Chine. Les scientifiques y ont mélangé des composants de différents coronavirus et créé de nouvelles souches, dans le but de prévoir les risques d'infection humaine et de mettre au point des vaccins et des traitements. Les critiques font valoir que créer des virus qui n'existent pas dans la nature comporte le risque de les déchaîner. Le WIV possède deux campus et a effectué des recherches sur les coronavirus sur les deux. Son campus de Xiaohongshan, plus ancien, se trouve à 13 km du marché aux fruits de mer bondé où le COVID-19 a fait sa première apparition publique. Son campus plus récent de Zhengdian, à environ 18 miles au sud, abrite le laboratoire le plus prestigieux de l'institut, une installation de biosécurité de niveau 4 (BSL-4), conçue pour permettre une recherche sûre sur les agents pathogènes les plus mortels du monde. Le WIV a annoncé triomphalement son achèvement en février 2015, et il a été autorisé à commencer des recherches complètes au début de 2018. Comme de nombreux instituts scientifiques en Chine, le WIV est géré et financé par l'État. Les recherches qui y sont menées doivent servir les objectifs du Parti communiste chinois (PCC). Pour s'assurer de cette conformité, le PCC gère 16 sections du parti au sein du WIV, où les membres, y compris les scientifiques, se réunissent régulièrement et démontrent leur loyauté. Semaine après semaine, les scientifiques de ces branches ont relaté leurs exploits en faveur du parti dans des rapports téléchargés sur le site web du WIV. Ces dépêches, destinées à des supérieurs vigilants, consistent généralement en des récits optimistes sur les efforts de recrutement et des résumés de réunions qui soulignent la réalisation des objectifs politiques de Pékin. "Les titres et les premiers paragraphes semblent tout à fait inoffensifs", explique Reid. "Si vous ne regardiez pas de près, vous penseriez probablement qu'il n'y a rien là-dedans". Mais, à l'instar d'une propagande imparfaite, les dépêches contiennent des lueurs de la vie réelle : tensions entre collègues, abus des patrons, réprimandes des supérieurs du parti. Les griefs sont souvent formulés dans un récit d'héroïsme - un accent sur les problèmes surmontés et les défis relevés, contre toute attente.

À mesure que Reid se plonge dans les dépêches de la branche du parti, il est fasciné par le tableau qui se dessine. Elles décrivaient une pression intense pour produire des percées scientifiques qui élèveraient la position de la Chine sur la scène mondiale, malgré un manque cruel de ressources essentielles. Même dans le laboratoire de niveau de sécurité biologique 4, ils ont déploré à plusieurs reprises le problème des "trois "non" : pas d'équipement et de normes technologiques, pas d'équipes de conception et de construction, et pas d'expérience dans le fonctionnement ou la maintenance [d'un laboratoire de ce calibre]". Et puis, à l'automne 2019, les dépêches ont pris un tour plus sombre. Elles faisaient référence à des conditions de travail inhumaines et à des "dangers cachés pour la sécurité". Le 12 novembre de la même année, une dépêche de membres de la branche du parti au laboratoire BSL-4 semblait faire référence à une violation de la biosécurité. Une fois que vous avez ouvert les tubes à essai stockés, c'est comme si vous aviez ouvert la boîte de Pandore. Ces virus arrivent sans ombre et partent sans laisser de trace. Bien que [nous disposions] de diverses mesures de prévention et de protection, il est néanmoins nécessaire que le personnel de laboratoire opère avec une grande prudence afin d'éviter les erreurs de manipulation à l'origine de dangers. Chaque fois que cela s'est produit, les membres de la branche du parti du laboratoire Zhengdian [BSL4] ont toujours couru en première ligne, et ils ont pris des mesures concrètes pour mobiliser et motiver les autres membres du personnel de recherche.

Reid a étudié les mots avec attention. S'agissait-il d'une référence à des accidents passés ? Une admission d'une crise en cours ? Une reconnaissance générale des pratiques dangereuses ? Ou tout cela à la fois ? En lisant entre les lignes, Reid a conclu : "Ils disent presque qu'ils savent que Pékin est sur le point de descendre et de leur crier dessus." Et c'est, en fait, exactement ce qui s'est passé ensuite, selon un résumé de la réunion mis en ligne neuf jours plus tard. Les dizaines de pages de dépêches du WIV que Reid a exhumées, en particulier celles de novembre 2019, ont contribué à façonner la conclusion du rapport intermédiaire. Travaillant dans une petite pièce sans fenêtre du bâtiment Hart qu'ils ont surnommée "la grotte de chauve-souris", les chercheurs ont croisé l'analyse de Reid avec une myriade d'indices, des avis de passation de marchés et des dépôts de brevets aux dossiers des expériences scientifiques en cours au WIV. Au fur et à mesure que leur enquête progressait, une chronologie se déroulait sur les murs comme un damier géant. Ayant eu un accès préalable à des centaines de pages de conclusions et d'analyses des chercheurs du Sénat, Vanity Fair, en partenariat avec ProPublica, a passé cinq mois à enquêter sur les preuves sous-jacentes. Nous avons analysé des documents du WIV, consulté des experts en communication du CCP, demandé à des experts en confinement biologique de nous aider à analyser des documents et examiné avec des scientifiques indépendants les preuves possibles que certaines recherches sur les vaccins ont pu commencer bien plus tôt que ce qui est reconnu. Nous avons également retracé les risques qui sont apparus lorsque le WIV a construit un laboratoire de recherche sur les agents pathogènes les plus dangereux au monde. Dans l'ensemble, notre rapport fournit un contexte essentiel qui n'est pas inclus dans le rapport intermédiaire de 35 pages. Il offre l'image la plus détaillée à ce jour des mois qui ont précédé l'épidémie de COVID-19, y compris de nouveaux détails sur la pression intense à laquelle le laboratoire a été confronté pour produire des recherches révolutionnaires, ses luttes pour faire face aux problèmes de sécurité croissants et une série de références à un incident mystérieux peu avant que le virus ne commence à infecter ses premières victimes. Le comité minoritaire HELP du Sénat n'a pas publié l'analyse détaillée de 236 pages que Reid avait rédigée comme rapport complémentaire. Le rapport provisoire n'a pas non plus fourni le contexte des documents qu'il a mis au jour. Ces omissions sont survenues alors que des centaines de pages avaient été ramenées à 35 dans les jours précédant la publication du rapport. Bien que certains membres de l'équipe du Sénat aient examiné un petit nombre de documents classifiés, le rapport provisoire ne s'est appuyé que sur des documents accessibles au public. Un porte-parole du comité minoritaire HELP du Sénat a déclaré à Vanity Fair et ProPublica : "Ce qui a été inclus dans le rapport intérimaire sont les faits que le Comité a déterminé comme étant prêts pour, et dignes de, publication à ce moment. L'enquête de surveillance bipartisane du Comité est toujours en cours, et ce qui est digne d'être inclus trouvera sa place dans le rapport final."

Vanity Fair et ProPublica ont téléchargé plus de 500 documents sur le site du WIV, y compris des dépêches de la branche du parti de 2017 à aujourd'hui. Pour évaluer l'interprétation de Reid, nous avons envoyé les documents clés à des experts en communication du PCC. Ils nous ont dit que les dépêches du WIV signalaient effectivement que l'institut était confronté à une urgence aiguë en matière de sécurité en novembre 2019 ; que des responsables au plus haut niveau du gouvernement chinois avaient pesé dans la balance ; et que des mesures urgentes avaient été prises pour tenter de résoudre les problèmes de sécurité en cours. Les documents ne précisent pas qui était responsable de la crise, quel laboratoire elle a spécifiquement affecté ou quelle était la nature exacte de l'urgence en matière de biosécurité. Le rapport intérimaire soulève également des questions sur la rapidité avec laquelle les vaccins ont été développés en Chine par certaines équipes, dont l'une dirigée par un virologue militaire nommé Zhou Yusen. Le rapport qualifie d'"inhabituel" le fait que deux équipes militaires de développement de vaccins COVID-19 aient pu atteindre les premières étapes plus rapidement encore que les grandes sociétés pharmaceutiques qui faisaient partie du programme Operation Warp Speed du gouvernement étatsunien.

Vanity Fair et ProPublica ont parlé à des experts qui ont déclaré que le calendrier de développement du vaccin de Zhou semblait irréaliste, voire impossible. Selon deux des trois experts, cela suggère fortement que son équipe a dû avoir accès à la séquence génomique du virus au plus tard en novembre 2019, quelques semaines avant la reconnaissance officielle par la Chine de la circulation du virus.

Les auteurs du rapport intermédiaire ne prétendent pas avoir résolu définitivement le mystère de l'origine du COVID-19. "Le manque de transparence du gouvernement et des responsables de la santé publique de la République populaire de Chine en ce qui concerne l'origine du SRAS-CoV-2 empêche de parvenir à une conclusion plus définitive ", indique le rapport, qui ajoute que sa conclusion pourrait changer si des informations vérifiables de manière indépendante devenaient disponibles. Tout au long de la pandémie, le WIV est resté en grande partie une boîte noire, en raison du refus du gouvernement chinois de coopérer avec les enquêtes internationales. En fouillant dans les archives du WIV, les chercheurs de Toy Reid et du Sénat ont découvert de nouveaux indices qui confirment l'évaluation du rapport intérimaire selon laquelle un accident de laboratoire était "très probablement" responsable de la pandémie. En réponse à des questions détaillées, un porte-parole de l'ambassade chinoise, Liu Pengyu, a rejeté les allégations de fuite de laboratoire et a déclaré qu'une équipe internationale réunie par l'Organisation mondiale de la santé avait conclu que "l'allégation de fuite de laboratoire est extrêmement improbable. Cette conclusion doit être respectée. ... Depuis le tout début, la Chine a adopté une attitude scientifique, professionnelle, sérieuse et responsable dans la recherche des origines." Certains politiciens et journalistes étatsuniens "déforment les faits et la vérité", a-t-il déclaré, ajoutant que les États-Unis devraient "cesser d'utiliser l'épidémie à des fins de manipulation politique et de jeux de blâme."

"Agrandissez l'ouverture de votre esprit Plus de deux ans après le début de la pandémie de COVID-19, la question de son origine est restée un whodunit scientifique pour les âges. Le virus provenait-il d'un animal infecté en cage, croupissant dans le dédale des étals d'un marché de gros de Wuhan ? Ou bien provenait-il de l'Institut de virologie de Wuhan, situé à proximité, où les meilleurs chercheurs chinois sur les coronavirus, dont certains étaient financés en partie par le gouvernement étatsunien, assemblaient des souches de coronavirus pour déterminer comment elles pourraient devenir les plus infectieuses pour l'homme ? Une bataille acharnée s'est engagée entre un groupe de virologues qui affirment que leurs recherches indiquent une origine naturelle (en provenance de marchés) et un autre groupe d'universitaires et de détectives en ligne qui affirment qu'il y a eu une tentative de dissimulation d'une origine de laboratoire plus probable. Il y a quatre mois, le Groupe consultatif scientifique sur les origines des nouveaux agents pathogènes de l'Organisation mondiale de la santé a révisé une conclusion antérieure et a déclaré que les deux scénarios restaient sur la table, en raison de l'insuffisance des preuves, et nécessitaient des investigations supplémentaires. En juin 2021, alors que les efforts pour connaître la vérité étaient pratiquement au point mort, Burr a demandé au Dr Robert Kadlec, ancien secrétaire adjoint à la santé et aux services sociaux chargé de la préparation et de la réponse sous le président Donald Trump, de constituer une équipe chargée d'examiner les principales hypothèses. Burr, le membre le plus haut placé du comité HELP du Sénat, prend sa retraite à la fin de l'année. Un porte-parole de M. Burr a refusé de le rendre disponible pour une interview. Dans l'avant-propos du rapport intérimaire, M. Burr écrit : "Mon objectif ultime avec ce rapport est de fournir une image plus claire de ce que nous savons, jusqu'à présent, sur les origines du SRAS-CoV-2 afin que nous puissions continuer à travailler ensemble pour être mieux préparés à répondre aux futures menaces pour la santé publique." M. Burr siège au Congrès étatsunien depuis 28 ans, d'abord en tant que membre du Congrès, puis, depuis 2005, en tant que sénateur. Selon les normes actuelles, il est un républicain modéré, ayant voté pour la condamnation de Trump lors de la mise en accusation du 6 janvier. Connu depuis longtemps pour son travail sur les questions de biodéfense, il a contribué à l'adoption de la loi sur la préparation aux pandémies et à tous les risques en 2006 et a également œuvré pour accélérer l'approbation par la FDA des médicaments destinés aux maladies rares.

La pandémie l'a également plongé dans le scandale, comme l'a précédemment rapporté ProPublica. En février 2020, après avoir reçu des informations de la commission sénatoriale du renseignement sur la menace sanitaire du COVID-19, il a vendu jusqu'à 1,7 million de dollars d'actions avant que le marché ne s'effondre, ce qui a déclenché une enquête du ministère de la Justice pour délit d'initié. M. Burr a déclaré qu'il s'était appuyé sur des rapports d'information publics pour guider sa décision de vendre des actions. Il s'est retiré de la présidence de la commission sénatoriale du renseignement après que le FBI a saisi son téléphone portable. En janvier 2021, le ministère de la Justice a clos son enquête sans l'inculper. Le comité HELP du Sénat payait les salaires de sept chercheurs, mais guère plus, et Kadlec a donc constitué la meilleure équipe possible. Au département d'État, il a emprunté un épidémiologiste vétérinaire ainsi que Reid, qu'il avait rencontré quelques semaines plus tôt par l'intermédiaire d'un ami commun qui était un aficionado du dalaï-lama. À l'époque, Reid était affecté au bureau du sénateur Marco Rubio pour travailler sur les questions de politique chinoise. M. Kadlec s'est également appuyé sur des conseillers scientifiques spécialisés en virologie, en épidémiologie et en biodéfense. M. Kadlec, un ancien officier de l'armée de l'air qui avait travaillé avec M. Burr des années auparavant sur des questions de bioterrorisme, a servi sous des présidents républicains et démocrates. En 2003, il a été déployé en Irak pour le ministère de la défense et a joué un rôle essentiel pour démystifier les fausses allégations selon lesquelles des remorques servaient de laboratoires mobiles d'armes biologiques. Cette expérience, dit-il, lui a permis de naviguer dans le monde obscur de la "recherche à double usage", où les travaux scientifiques civils ont parfois un objectif militaire clandestin.

En février 2020, dans le cadre de ses fonctions au sein du HHS, M. Kadlec a permis à des Etatsuniens malades se trouvant sur un bateau de croisière de rentrer aux États-Unis. Furieux que ce geste ait augmenté le nombre de cas de COVID-19 dans le pays, M. Trump a menacé de le licencier. Et lorsque Rick Bright, un haut fonctionnaire du HHS devenu lanceur d'alerte, a accusé l'administration Trump de politiser la réponse à la pandémie, il a également allégué que Kadlec l'avait rétrogradé en guise de représailles et avait utilisé des fonds fédéraux pour accorder des contrats à des fabricants de médicaments. Le House Select Subcommittee on the Coronavirus Crisis a enquêté. Bien qu'elle n'ait pas émis de conclusions formelles à l'encontre de M. Kadlec, elle a noté dans un communiqué de presse qu'une division du HHS sous le contrôle de M. Kadlec avait accordé un contrat lucratif à un fabricant de médicaments, malgré les avertissements des régulateurs concernant ses usines de fabrication en difficulté. Qualifiant l'expérience de "très blessante", M. Kadlec déclare : "J'ai été ridiculisé par la presse". Il ajoute : "Je porte encore ce souvenir en moi aujourd'hui". M. Kadlec affirme que l'enquête sur la catastrophe de la navette spatiale Columbia en 2003, dans laquelle sept astronautes ont trouvé la mort, a inspiré son approche de l'enquête. Elle a montré que "dans les catastrophes et les événements complexes, il y a toujours un côté politique, un côté technique, un côté erreur humaine", dit-il. "Ces choses arrivent pour diverses raisons, il faut donc ouvrir l'ouverture de son esprit". En recrutant Reid, Kadlec a trouvé un analyste qui chercherait des indices dans des endroits où un scientifique typique ne le ferait pas. "Les choses que j'ai recherchées et traduites ne sont pas vraiment de la science", dit Reid. "C'est le parti qui parle au monde de la science et qui essaie de le gérer".

"Situation complexe et grave" Même les auteurs des dépêches implacablement joyeuses de la branche du parti et des résumés de réunion dans les archives du WIV ont eu du mal à édulcorer les événements du 19 novembre 2019, a découvert Toy Reid en se plongeant dans les archives du WIV. Sept jours après que les membres de la branche du parti de Zhengdian ont écrit leur mémo sur la nécessité de se précipiter en première ligne pour se défendre contre les dangers viraux, les retombées sont arrivées sous la forme d'un visiteur officiel de Pékin. Ce visiteur, le Dr Ji Changzheng, est le directeur de la sûreté et de la sécurité technologiques de l'Académie chinoise des sciences, l'organisme d'État tentaculaire qui supervise plus de 100 institutions de recherche en Chine, dont le WIV. Sa visite était annoncée comme un séminaire de formation à la sécurité destiné à un public restreint de haut niveau, comprenant les chefs des départements de recherche du WIV et les principaux responsables de la biosécurité. Mais la réunion, décrite dans un résumé d'une page et demie mis en ligne sur le site Web du WIV le 21 novembre, n'était pas un séminaire pro forma. Selon Reid, elle semble avoir été "hors du commun et motivée par un événement", et distincte de la formation annuelle sur la sécurité, qui avait eu lieu en avril. Pour Reid, l'importance du discours d'ouverture de Ji a pratiquement sauté aux yeux. Ji a déclaré au groupe rassemblé qu'il était venu avec "d'importantes remarques orales et instructions écrites" du secrétaire général Xi Jinping et du premier ministre chinois, Li Keqiang, pour aborder une "situation complexe et grave".

Bien que le langage du résumé soit caractéristiquement vague, Ji a décrit : De nombreux cas à grande échelle d'incidents de sécurité survenus ces dernières années en Chine et à l'étranger, et du point de vue de la responsabilité, de la normalisation des opérations, de la planification d'urgence et de l'inspection des dangers cachés un par un, [il] a présenté une analyse approfondie, avec de nombreuses couches et sous de nombreux angles, qui a révélé de manière frappante la situation complexe et grave à laquelle est actuellement confronté le travail de [bio]sécurité.

Le directeur adjoint de la sûreté et de la sécurité du WIV a ensuite pris la parole, résumant "plusieurs problèmes généraux découverts l'année dernière au cours des enquêtes de sûreté et de sécurité, et [il] a souligné les graves conséquences qui pourraient résulter des dangers cachés en matière de sécurité".

Mais ce qui a attiré toute l'attention de Reid, c'est le mot utilisé par Ji pour décrire les importantes "instructions écrites" qu'il relayait depuis Pékin : "pishi". Lorsque les hauts dirigeants chinois reçoivent des rapports écrits sur une question préoccupante ou importante, ils écrivent des instructions dans les marges, appelées pishi, qui doivent être exécutées rapidement par des fonctionnaires de rang inférieur. Selon l'interprétation de Reid, le pishi que Ji a reçu ce jour-là semblait provenir directement de Xi, sans doute le dirigeant le plus puissant de Chine depuis Mao Zedong. Pour Reid, cela suggère que Xi lui-même a été informé d'une crise en cours au WIV.

Est-il possible que Ji ait voulu invoquer l'autorité du chef suprême de la Chine d'une manière générale ? Comme le reconnaît Reid, "lorsque les responsables chinois veulent être pris au sérieux par leur public, quel qu'il soit, ils invoquent des responsables de plus haut rang." Afin de déterminer si Ji avait simplement laissé tomber le nom de Xi pour souligner l'importance de son message, Reid a fait des recherches sur neuf des visites de Ji dans différents établissements avant la pandémie. Toutes ont été qualifiées d'annuelles ou de routinières. Aucune ne mentionnait un pishi. "Il n'y a pas eu d'invocation de Xi", dit Reid. En outre, lorsque les responsables chinois invoquent une autorité supérieure en termes généraux, ils citent généralement un discours important, explique M. Reid. Par exemple, Ji aurait pu faire référence à celui que Xi a prononcé lors de la session plénière de l'Académie chinoise des sciences en mai 2018. Comme le dit Reid, "s'il voulait simplement invoquer l'autorité de Xi, la façon naturelle de le faire est de dire : "Vous vous rappelez quand il est venu s'adresser à nous tous ?" Invoquer le pishi, estime Reid, c'était "passer à un autre niveau". Ji n'a pas répondu aux questions et à une demande de commentaire envoyée à l'Académie chinoise des sciences. Le directeur général du WIV et le chef du comité du parti du WIV n'ont pas répondu aux courriels demandant des commentaires. Vanity Fair et ProPublica ont examiné les recherches d'universitaires chinois sur le pishi et ont demandé séparément à trois experts en communication du PCC d'examiner le résumé de la réunion du WIV. Tous ont convenu qu'il s'agissait d'une réunion urgente, non routinière et liée à une sorte d'urgence en matière de biosécurité. Deux d'entre eux ont également convenu qu'il semblait que Xi lui-même avait émis un pishi. Un ancien haut responsable du renseignement étatsunien a déclaré que, bien que le pishi dans la dépêche ne soit pas nécessairement une preuve irréfutable, il l'interprète comme signifiant qu'"il y a une question liée à la sécurité des laboratoires, qui n'est pas soulevée très souvent, et qui devait être vue par Xi Jinping". Il ajoute : "Un document signé par le secrétaire général (Xi) et le premier ministre (Li) est hautement prioritaire." Un autre analyste de longue date du PCC a déclaré qu'il n'était pas possible de conclure, à partir du document, que Xi et Li avaient effectivement émis un pishi lié à un incident spécifique, ou même qu'ils en avaient été informés. Selon elle, Ji pourrait bien avoir invoqué leurs noms à leur insu pour souligner l'importance de son message. Cependant, elle a déclaré que, étant donné la préférence du parti pour les communications positives, la reconnaissance d'une "situation complexe et grave" signifie "Nous sommes confrontés à quelque chose de vraiment mauvais". Elle a également déclaré que le langage du résumé impliquait que la situation en question se produisait à ce moment-là. Il est essentiel de lire entre les lignes pour comprendre ce que les dépêches de la WIV signifient réellement. Comme l'a dit Geremie Barmé, professeur émérite d'histoire chinoise à l'Australian National University, qui a analysé des documents clés à notre demande, à propos des communications du PCC, "le style d'autoprotection, d'arrondissement des choses, d'évitement de la vérité, est une forme d'art bureaucratique très développée." Sans plus de preuves, il est impossible de connaître les détails de ce que le groupe rassemblé savait et a discuté ce jour-là. Mais au moins un reportage soutient l'idée que le virus a pu circuler à ce moment-là. En mars 2020, une journaliste chevronnée du South China Morning Post a rapporté qu'elle avait examiné des données internes du gouvernement chinois sur les premiers cas de COVID-19, dont un homme de 55 ans de la province de Hubei, où se trouve Wuhan, qui a contracté la COVID-19 le 17 novembre 2019. C'était juste deux jours avant que Ji n'arrive au WIV, porteur d'instructions urgentes des plus hauts niveaux du gouvernement chinois.

"Cygnes noirs et rhinocéros gris" Virologue et ancien officier de l'armée, James LeDuc a passé un demi-siècle à étudier l'impact des maladies infectieuses sur la santé publique et la sécurité nationale. Au cours de sa carrière, il a assisté à l'ascension de la Chine, qui est passée d'un "pays peu développé" à une superpuissance de la biotechnologie, a-t-il déclaré à Vanity Fair et ProPublica. En décembre 1985, M. LeDuc, alors superviseur au centre de recherche médicale de l'armée étatsunienne à Fort Detrick, est arrivé à l'Institut de virologie de Wuhan pour participer à un essai d'efficacité d'un médicament contre l'hantavirus, une maladie mortelle transmise par les rongeurs. "La Chine sortait de la révolution culturelle. Tout le monde était à bicyclette", se souvient-il. "Je me souviens avoir donné une conférence - l'écran était une feuille que l'un de nous devait tenir. Les fenêtres étaient cassées". La Chine "n'avait pas le bagage nécessaire pour gérer [les laboratoires de pointe] en toute sécurité", explique James LeDuc. "Ils essayaient de faire de leur mieux".

Deux décennies et demie plus tard, avec l'aide de scientifiques et d'ingénieurs français, le WIV a posé la première pierre du premier laboratoire chinois de niveau de sécurité biologique 4. Cette installation, le Laboratoire national de biosécurité de Wuhan, allait devenir synonyme des grandes ambitions du pays en matière de biotechnologie. "La Chine a déclaré à plusieurs reprises et avec force - et elle soutient ses paroles par des actions - qu'elle a l'intention de s'approprier la bio-révolution", a témoigné en novembre 2019 l'experte en biodéfense Dr Tara J. O'Toole devant un sous-comité des services armés du Sénat étatsunien sur les menaces et les capacités émergentes. O'Toole a été l'un des conseillers scientifiques de Kadlec pour le rapport.

Aujourd'hui, la Chine exploite trois laboratoires de niveau de sécurité biologique 4 et prévoit d'en construire au moins cinq autres. (Les biolabs sont classés de 1 à 4, du moins sûr au plus sûr, selon les normes établies par les Centers for Disease Control and Prevention et les agences internationales de santé publique). Les progrès de la Chine ont été rapides - sans doute trop rapides pour que ses infrastructures puissent suivre le rythme. Elle reste dépendante d'autres pays pour les technologies et les fournitures essentielles, ce qui entraîne des obstacles chroniques à l'approvisionnement que les membres de la branche du parti appellent le "problème de l'étranglement". Elle ne dispose que d'un petit nombre d'experts pour diriger les laboratoires les plus avancés. La Chine "ne savait pas comment gérer [les laboratoires de pointe] en toute sécurité", explique M. LeDuc. "Ils essayaient de faire de leur mieux". De 2010 à sa retraite en 2021, M. LeDuc a été directeur du Galveston National Laboratory, l'une des huit installations de niveau de sécurité biologique 4 aux États-Unis. Il a fait venir plusieurs scientifiques du WIV à Galveston pour une formation et a invité ses responsables à assister à une conférence internationale qu'il a organisée. En 2016, LeDuc est retourné au WIV pour une réunion scientifique au cours de laquelle il a partagé une nouvelle série de recommandations. Le National Science Advisory Board for Biosecurity avait exhorté le gouvernement étatsunien à examiner plus intensivement les propositions pour ce qu'il appelait "la recherche préoccupante sur le gain de fonction", dans laquelle les scientifiques manipulent des agents pathogènes dangereux pour évaluer leur probabilité de déclencher une pandémie. M. LeDuc affirme que sa présentation n'a "pas nécessairement été bien accueillie. La plupart des personnes présentes étaient des scientifiques et se souciaient peu de la politique. Mais il a tout de même senti qu'il avait la responsabilité de les avertir. "C'est par intérêt personnel éclairé que nous faisons tout pour assurer le succès [de la Chine]", dit-il. "Nous voulons nous assurer qu'ils ont les meilleures pratiques. Si quelqu'un se plante, nous en souffrons tous." En épluchant les documents accessibles au public, les chercheurs de Kadlec ont constaté que les plus grands scientifiques chinois avaient également tiré la sonnette d'alarme. "Le laboratoire de biosécurité est une arme à double tranchant ; il peut être utilisé pour le bien de l'humanité, mais peut aussi conduire à une 'catastrophe'", avertit un article de mars 2019 coécrit par Yuan Zhiming, directeur du laboratoire BSL-4 du WIV. "Avec un nombre croissant de laboratoires de biosécurité de haut niveau construits en Chine, il est urgent d'établir et de mettre en œuvre des mesures de gestion standardisées." Le même mois, le directeur du CDC chinois a mis en garde contre le fait que les technologies de bio-ingénierie seraient "également à la disposition des ambitieux, des négligents, des ineptes et des mécontents purs et simples, qui pourraient en faire un usage abusif mettant en danger notre sécurité". Dans un article publié dans la revue Biosafety and Health, le directeur de l'époque, George Fu Gao, a également insisté sur le fait que "la modification des génomes des animaux (y compris les humains), des plantes et des microbes (y compris les agents pathogènes) doit être hautement réglementée". Pendant ce temps, des rapports sur des pratiques bâclées, des conditions dangereuses et une surveillance inadéquate se sont répercutés dans les laboratoires chinois, selon des documents déterrés par Reid et examinés par Vanity Fair et ProPublica. Une étude réalisée en 2018 par une agence municipale de Zhangjiajie, qui a passé en revue 37 laboratoires de la région, est arrivée à une conclusion brûlante. "Nos résultats ne permettent aucun optimisme quant aux conditions de biosécurité", indique l'étude. "Il existe de nombreux dangers cachés en matière de sécurité, notamment l'exposition professionnelle, les infections acquises à l'hôpital, le risque environnemental, le manque de formation, les personnes sans diplômes prenant des postes, les systèmes de gestion qui ne fonctionnent pas efficacement, les dirigeants qui n'accordent pas assez d'importance [à la sécurité des laboratoires], la supervision et la gestion déficientes des départements de santé concernés, etc." Le 7 novembre 2018, un fonctionnaire du Bureau municipal d'inspection sanitaire de Guangzhou, le plus grand centre manufacturier de Chine, a recensé une litanie de dangers découverts lors des inspections de biosécurité en laboratoire : utilisation inappropriée de désinfectants, gestion des échantillons non conforme aux normes, personnel insuffisamment formé et équipé de protections, et eaux usées de laboratoire rejetées directement dans les réseaux d'égouts. Le WIV était loin d'être exempt de tels problèmes, selon les rapports figurant dans ses propres archives. En 2011 201et8, les inspections des laboratoires du WIV ont révélé des manquements, notamment le stockage inapproprié d'échantillons viraux et des défaillances de gestion. Puis, le 24 décembre 2018, un incident impossible à dissimuler a contribué à catapulter la sécurité des laboratoires au sommet de l'agenda politique de la Chine. Trois étudiants de l'Université Jiaotong de Pékin sont morts brûlés après l'explosion de produits chimiques mal stockés dans le laboratoire de l'école. Le 21 janvier 2019, Xi Jinping a prononcé un discours devant le Comité central du PCC.

Le 21 janvier 2019, Xi Jinping a prononcé un discours à l'École centrale du Parti du PCC, où les jeunes cadres en herbe reçoivent leur enseignement supérieur. Véhiculant un sentiment "d'urgence anxieuse", selon le New York Times, il a souligné la nécessité de se préparer à deux types de risques : "les cygnes noirs et les rhinocéros gris". Il faisait référence à deux concepts popularisés dans des livres à succès : Un cygne noir est un événement rare et imprévisible, tandis qu'un rhinocéros gris est un risque évident qui est ignoré jusqu'à ce qu'il constitue une menace immédiate. Xi a poursuivi en décrivant les problèmes de sécurité potentiels dans les laboratoires d'État chinois, ne laissant aucun doute sur le fait qu'il était préoccupé par la question.

Xi lui-même ayant appelé à l'action, un projet de loi sur la biosécurité qui avait été mis en veilleuse est devenu une priorité absolue et a ensuite été adopté. En octobre 2019, Gao Hucheng, président d'un comité du Congrès national du peuple chargé de la protection de l'environnement, a plaidé pour son importance devant le comité permanent du Congrès. À l'automne de cette année-là, selon des renseignements déclassifiés dans une fiche d'information du Département d'État étatsunien, plusieurs chercheurs à l'intérieur du WIV sont tombés malades "avec des symptômes correspondant à la fois à la COVID-19 et à des maladies saisonnières communes." La fiche d'information ne dit pas qui sont les chercheurs ni comment le gouvernement étatsunien a appris leur maladie. Alors que le gouvernement chinois s'empressait de réviser les réglementations en matière de biosécurité, les scientifiques du WIV étaient confrontés à un impératif contradictoire : La demande de Pékin en matière d'avancées scientifiques, qui a créé une pression pour réaliser des expériences de pointe susceptibles d'être publiées dans des revues prestigieuses. Une dépêche de la branche du Parti a noté que Tong Xiao, membre du comité du PCC du WIV, disait souvent aux scientifiques : "Ne considérez pas vos tâches professionnelles comme une pression. Chaque tâche est une opportunité et un moyen de s'améliorer continuellement. La conviction de notre équipe est que subir des pertes est une bonne fortune." "Ils ont ce régime vraiment agressif qui leur souffle dans le cou", dit Reid. "Ces gars sont dans une cocotte-minute politique".

"Une boucle de pression fatale" En 2002, une épidémie de coronavirus SRAS originaire de Chine s'est propagée dans le monde entier, tuant 774 personnes et en infectant plus de 8 000. Au début, la Chine a essayé de dissimuler le problème. Lorsque cela s'est avéré impossible, elle a minimisé la gravité de la situation, affirmant à tort que l'épidémie était sous contrôle. Entre-temps, lors de deux incidents distincts survenus en 2004, le SRAS s'est accidentellement échappé d'un grand laboratoire de Pékin et a provoqué de mini-épidémies. À la suite de cette débâcle, la Chine s'est engagée dans un projet à long terme visant non seulement à redorer sa réputation en matière de santé publique, mais aussi à réaliser des prouesses scientifiques de pointe dignes d'une véritable superpuissance mondiale. En 2004, le président français Jacques Chirac s'est rendu à Pékin pour signer un accord de coopération scientifique qui contribuerait à catapulter la Chine dans la cour des grands. Accueilli lors d'une cérémonie somptueuse, au milieu du champagne et des soldats qui se pavanaient, Jacques Chirac s'est engagé à ce que la France vende à la Chine quatre laboratoires mobiles de niveau de sécurité 3, l'aide à construire un laboratoire de niveau de sécurité 4 de classe mondiale et s'associe à des recherches essentielles. Onze ans et 44 millions de dollars plus tard, la construction du laboratoire BSL-4 était terminée. Situé en hauteur au-dessus d'une plaine inondable, le laboratoire en béton de quatre étages a été conçu pour résister à un tremblement de terre de magnitude 7. Début 2018, il avait été accrédité pour la recherche sur les agents pathogènes les plus dangereux au monde, notamment les virus Ebola, Marburg et Nipah. Xi Jinping lui-même l'a salué comme étant "d'une importance vitale pour la santé publique chinoise." "Mon intuition est que le WIV n'était pas prêt à fonctionner lorsqu'ils ont tout allumé [au BSL-4] et ont commencé à faire des expériences début 2018", explique Larry Kerr.

De l'extérieur, le WIV semblait être un centre transparent pour des collaborations internationales de haut niveau. Cette philosophie était parfaitement incarnée par une scientifique intrépide nommée Shi Zhengli. Elle avait gravi les échelons au WIV pour devenir directrice du Centre des maladies infectieuses émergentes et directrice adjointe du laboratoire BSL-4. Parlant couramment le français, elle avait été formée au laboratoire BSL-4 Jean Mérieux-Inserm de Lyon et était bien connue en Chine sous le nom de "femme chauve-souris" pour son exploration intrépide de leurs grottes afin de collecter des échantillons. "Shi Zhengli savait parfaitement comment manipuler les virus", a déclaré à Vanity Fair et ProPublica Gabriel Gras, un expert français en biosécurité et en technologie de confinement biologique qui a participé à la formation du personnel du WIV au niveau de sécurité biologique 4. "Elle en a manipulé toute sa vie".

Alors que le laboratoire BSL-4 de cet établissement est devenu l'un des fleurons scientifiques les plus exaltés de la nation, les recherches de Shi ont gagné en importance et en portée. Dans un article de 2015, Shi et un virologue de l'Université de Caroline du Nord, Ralph Baric, ont prouvé que la protéine spike d'un nouveau coronavirus pouvait être utilisée pour infecter des cellules humaines. En utilisant des souris comme sujets, ils ont épissé le pic d'un nouveau virus semblable au SRAS provenant d'une chauve-souris dans une version du virus du SRAS de 2003, créant ainsi un nouvel agent pathogène infectieux. La manipulation du virus a été réalisée dans le laboratoire BSL-3 de Baric en Caroline du Nord. Cette expérience de gain de fonction était si risquée que les auteurs ont essentiellement apposé une étiquette d'avertissement, écrivant que "les comités d'examen scientifique peuvent juger des études similaires ... trop risquées pour être poursuivies".

En mars 2018, Shi s'est associé à Baric et à un collaborateur de longue date, Peter Daszak, sur une proposition de subvention de 14 millions de dollars pour manipuler génétiquement les coronavirus de chauve-souris afin de voir comment ils pourraient provoquer des pandémies. La proposition prévoyait d'améliorer les virus en leur ajoutant un site de clivage de la furine afin de favoriser leur entrée dans les cellules humaines. L'Agence pour les projets de recherche avancée de la défense (DARPA) a rejeté la proposition de subvention au motif qu'elle n'évaluait pas suffisamment les risques posés par un virus surchargé. On ne sait pas si les scientifiques du WIV ont poursuivi les recherches de leur côté. Shi et Baric n'ont pas fait de commentaires. Dans sa réponse à notre demande de commentaires, M. Daszak n'a pas parlé de la subvention de la DARPA. Il a déclaré qu'il n'avait pas examiné le rapport du Sénat et a indiqué qu'un autre rapport, qu'il a récemment coécrit dans les Proceedings of the National Academy of Sciences, "indique fortement" une origine naturelle du SRAS-CoV-2. Bien que Mme Shi ait été le plus souvent photographiée dans la presse chinoise dans sa combinaison blanche à oxygène pressurisé, requise pour les recherches de niveau de sécurité biologique 4, des articles publiés montrent qu'elle et les chercheurs qu'elle supervisait ont effectué une grande partie de leurs travaux dans des installations de niveau de sécurité biologique 3 et même 2, ce que le WIV autorisait avant la pandémie. Le rapport intérimaire énumère plusieurs types de recherches à risque menées au WIV aux niveaux BSL-3 et BSL-2. Les expériences sur les animaux visant à tester l'efficacité des vaccins ont généré des aérosols hautement infectieux qui sont "difficiles à détecter", indique le rapport intérimaire, ajoutant que "la conduite de ce type de recherche dans un laboratoire BSL2 suscitait des inquiétudes."

Début 2017, la collaboration avec les Français s'est essoufflée et Gras, le dernier expert français sur place, est parti. Les Français avaient servi de concepteurs et de contractants, mais ne sont jamais devenus des partenaires. "Je pense que les Français n'avaient pas vraiment envie de travailler avec Wuhan", en partie à cause d'intérêts de recherche divergents, a déclaré Gras. Il ajoute que Yuan Zhiming, le directeur du BSL-4, "n'était pas une personne facile. Il peut faire pression sur les gens". Yuan n'a pas répondu aux courriels demandant des commentaires. Bien avant que le laboratoire ne commence ses travaux les plus risqués, il y avait des signes alarmants de problèmes à venir. En 2016, lors de graves inondations, les eaux sont montées si haut que les rues voisines étaient impraticables, et les chercheurs ont dû marcher à travers une zone forestière pour atteindre le laboratoire et assurer sa sécurité, ont raconté les membres de la branche du parti du laboratoire Zhengdian dans une dépêche du WIV que Toy Reid a déterrée. La décision de construire les murs en acier inoxydable a posé un défi considérable. L'acier inoxydable est "très vulnérable à la corrosion" due aux désinfectants, a déclaré à Vanity Fair et ProPublica Bob Hawley, ancien chef de la sécurité et de la radioprotection à l'Institut de recherche médicale sur les maladies infectieuses de l'armée étatsuniene. Hawley est un conseiller expert du rapport intermédiaire.

Même en 2016, les techniciens chinois avaient déjà du mal à savoir comment désinfecter correctement les surfaces de laboratoire et d'autres éléments, selon les courriels obtenus dans le cadre d'un procès FOIA. En juillet de cette année-là, Yuan a envoyé un courriel à un membre du personnel des NIH qu'il avait rencontré l'année précédente avec pour objet "demander de l'aide". Il a écrit qu'il cherchait "une suggestion pour le choix des désinfectants" utilisés dans le laboratoire BSL-4. "Je suis désolé de vous déranger et j'espère vraiment que vous pourrez nous donner une suggestion", a-t-il écrit. Comme l'a fait remarquer LeDuc, "ils cherchaient de l'expertise partout où ils pouvaient en trouver". Yuan lui-même a identifié la pénurie d'expertise comme l'un des nombreux problèmes qui mettaient en péril la sécurité des opérations dans les laboratoires chinois. Dans le numéro de septembre 2019 du Journal of Biosafety and Security, il a décrit un système filiforme où les coûts de maintenance étaient "généralement négligés" et où "plusieurs BSL de haut niveau ne disposent pas de fonds opérationnels suffisants pour des processus de routine pourtant vitaux". En raison de ces ressources limitées, certains laboratoires BSL-3 fonctionnent avec des coûts opérationnels extrêmement minimes, voire nuls dans certains cas."

Gerald Parker, doyen associé de Global One Health à l'école de médecine vétérinaire et de sciences biomédicales de l'université A&M du Texas et conseiller expert du rapport provisoire, a déclaré à Vanity Fair et ProPublica qu'il trouvait les révélations de Yuan "ahurissantes". La combinaison de problèmes de biosécurité et de fonds de maintenance limités est "une recette pour un désastre", a-t-il déclaré. "Vous ajoutez à cela un régime autoritaire dans lequel vous pouvez être pénalisé pour avoir signalé des problèmes de sécurité. Vous êtes dans un cercle vicieux de pression pour produire, et si quelque chose ne va pas, vous n'êtes pas forcément incité à le signaler." Comme les membres de la branche du parti du laboratoire de Zhengdian l'ont noté dans leur dépêche du 12 novembre 2019, que le rapport provisoire reprend : "Dans le laboratoire, ils doivent souvent travailler pendant quatre heures consécutives, voire s'étendre à six heures. Pendant ce temps, ils ne peuvent ni manger, ni boire, ni se soulager. C'est un test extrême de la volonté et de l'endurance physique d'une personne." Un quart de travail de quatre à six heures dans une combinaison à pression positive serait "exceptionnellement long", a déclaré Hawley, étant donné le stress de la déshydratation, le manque de mobilité et le bruit de l'oxygène qui est si fort qu'il nécessite une protection auditive. "Habituellement, ce n'est que quelques heures au maximum".

Larry Kerr, un virologue qui a récemment pris sa retraite en tant que directeur du Bureau des pandémies et des menaces émergentes du HHS et qui a servi de conseiller expert pour le rapport du Sénat, a déclaré à Vanity Fair et ProPublica : "Mon intuition est que le WIV n'était pas prêt à chauffer quand ils ont tout allumé [au BSL-4] et ont commencé à faire des expériences au début de 2018." Il a ajouté : "Même les gens du WIV disent : 'Nous n'avons pas les ressources et les capacités pour maintenir cela en marche.' C'est comme si, bon sang, si vous travaillez dans un laboratoire comme celui-là, je ne comprends pas pourquoi les gens ne le ferment pas."

Mais le laboratoire d'exposition est resté aussi occupé que jamais. Comme le dit Reid à propos des dépêches de la WIV qu'il a analysées, "L'impression que l'on retire de tous ces documents est la suivante : C'est juste produire, produire, produire, comme un acteur qui se prépare à monter sur scène avant d'être prêt." "La version du Parti Communiste Chinois (PCC) de 'Couvrez vos fesses'" À l'automne 2019, des problèmes se préparaient au WIV, selon des documents découverts par Toy Reid. Le 11 septembre 2019, le 15e groupe de patrouille d'inspection du PCC est arrivé au siège de Pékin de l'organisation mère du WIV, l'Académie chinoise des sciences (CAS), pour mener une inspection politique de deux mois. Cette inspection s'inscrit dans le cadre d'une opération de routine plus vaste portant sur 37 organismes publics. Selon le chef de l'équipe d'inspection, l'objectif était de déceler toute "violation de la discipline politique, de la discipline organisationnelle du parti, de la discipline éthique [financière], de la discipline à l'égard des masses, de la discipline au travail et de la discipline dans la vie personnelle". Ils étaient également à l'affût des cas de manque de loyauté envers la mission du PCC. Les inspecteurs de Pékin ont identifié plus d'une douzaine de "problèmes principaux" au CAS, parmi lesquels un "fossé persistant" entre les instructions importantes de Xi Jinping sur la poursuite d'un "développement accéléré des sciences et des technologies" et la mise en œuvre par le CAS des instructions de Xi." En bref : pas assez de progrès, malgré toute la pression. Une semaine auparavant, le 3 septembre, plus de 50 cadres et employés du WIV s'étaient réunis pour discuter d'un audit interne imminent qui évaluerait la discipline politique, selon une dépêche de la branche du parti. Les scientifiques et leurs superviseurs faisaient l'objet d'un examen minutieux à tous les niveaux.

Une série de preuves datant de cet automne semble montrer que le WIV tentait de résoudre une crise. "C'est à ce moment-là que l'on commence à voir une activité d'intervention d'urgence", déclare Larry Kerr, ancien directeur du bureau des pandémies du HHS. Cela a commencé dans les 24 heures suivant le début de l'inspection du CAS. Le 12 septembre, entre 2 et 3 heures du matin, selon le rapport provisoire, le WIV a retiré sa base de données sur les agents pathogènes viraux transmis par la faune sauvage, qui contenait plus de 15 000 échantillons de chauves-souris. Cette base de données était une ressource pour les chercheurs du monde entier. Une section protégée par un mot de passe, accessible uniquement au personnel du WIV, contenait des séquences non publiées de bêta-coronavirus de chauve-souris - la famille de coronavirus à laquelle appartient le SRAS-CoV-2. L'accès public à la base de données n'a pas encore été rétabli.

Le 11 décembre, une équipe de chercheurs du WIV a déposé une demande de brevet pour un dispositif permettant de filtrer et de contenir les gaz dangereux à l'intérieur d'une chambre biologique, comme celles qu'elle utilisait pour transporter les animaux infectés.

Les chercheurs du Sénat ont analysé une série d'achats et de demandes de brevets qui, selon le rapport intérimaire, suggèrent que "le WIV a eu du mal à maintenir des capacités clés en matière de biosécurité dans ses laboratoires à haut niveau de confinement BSL3 et BSL4". Le 11 décembre, une équipe de chercheurs du WIV a déposé une demande de brevet en Chine pour un dispositif permettant de filtrer et de contenir les gaz dangereux à l'intérieur d'une chambre biologique, comme celles utilisées pour transporter les animaux infectés. La demande, que Vanity Fair et ProPublica ont examinée, notait que les tuyaux d'air défectueux des transporteurs d'animaux peuvent entraîner des risques "à plusieurs niveaux" lorsque des agents pathogènes en suspension dans l'air sont impliqués, et avertissait qu'un "dispositif de filtrage stable à haute efficacité" et un cadre résistant à la corrosion étaient "nécessaires de toute urgence." L'année suivante, en novembre 2020, le WIV a déposé une demande de brevet pour un nouveau composé désinfectant qui, selon lui, réduirait "l'effet de corrosion sur le métal, en particulier sur les matériaux en acier inoxydable", indique le rapport intermédiaire. La demande de brevet, qui mentionne sept inventeurs, dont Yuan Zhiming, décrit de manière frappante les préoccupations liées à son précédent désinfectant : L'utilisation à long terme entraînera la corrosion des composants métalliques tels que l'acier inoxydable, ce qui réduira la protection des installations et des équipements. Cela peut non seulement raccourcir leur durée de vie et causer des pertes économiques, mais aussi conduire à la fuite de micro-organismes hautement pathogènes dans l'environnement extérieur du laboratoire, entraînant des pertes humaines et matérielles et de graves problèmes sociaux.

Selon les termes d'un analyste de la Chine qui sert de conseiller aux entreprises occidentales, lorsque les responsables chinois "décrivent la solution à un problème, c'est ainsi que l'on découvre ce qui a mal tourné."

Vanity Fair et ProPublica ont analysé le site Web du WIV et ont constaté qu'il y a peut-être eu une tentative après coup de recadrer les événements de novembre 2019. Le 11 novembre, le WIV a semblé republier toute la section de son site Web contenant les nouvelles des institutions et des branches du parti. Chaque dépêche de dates antérieures, même celles datant de plusieurs années, contient des données sous-jacentes qui indiquent qu'elle a été modifiée ce jour-là. Bien que cela puisse résulter d'une maintenance de routine du site, cela soulève une autre possibilité : les responsables du WIV ont supprimé ou révisé des documents dans le but de se protéger des reproches avant la visite de Ji Changzheng, le responsable de la biosécurité de la CAS, le 19 novembre. La première dépêche mise en ligne après le 11 novembre était celle de la branche du parti du laboratoire de Zhengdian, qui expliquait comment ses membres s'étaient précipités en première ligne à chaque fois qu'il y avait eu un problème de bioconfinement. La dépêche était datée du 12 novembre, mais les données sous-jacentes suggéraient que le dossier était...

"Scientifiquement, techniquement impossible" Alors que les chercheurs du Sénat se penchaient sur la question de savoir quand l'épidémie a commencé, ils ont examiné, avec leurs conseillers scientifiques, la mise au point étonnamment rapide d'un vaccin par plusieurs équipes de recherche chinoises. Le travail d'un vaccinologue militaire a retenu leur attention : Zhou Yusen, directeur du State Key Laboratory of Pathogen and Biosecurity à l'Institut de microbiologie et d'épidémiologie de l'Académie des sciences médicales militaires, à Pékin. Zhou a travaillé pendant des années à la mise au point de vaccins contre des agents pathogènes, notamment le SRAS et le syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS), un nouveau coronavirus identifié pour la première fois en Arabie saoudite en 2012. Un rapport de 2016 du WIV présentait Zhou comme un partenaire clé de ses recherches sur le vaccin contre le MERS. En novembre 2019, il a collaboré à un article avec une équipe de scientifiques du WIV, dont Shi Zhengli. Le 24 février 2020, Zhou est devenu le premier chercheur au monde à demander un brevet pour un vaccin contre le SRAS-CoV-2. Le vaccin qu'il proposait fonctionnait en reproduisant une partie de la protéine de pointe du virus, connue sous le nom de domaine de liaison au récepteur. Selon le rapport intérimaire, les chercheurs auraient eu besoin de la séquence génétique complète du SRAS-CoV-2 pour commencer à développer un vaccin. Shi Zhengli a déclaré que son laboratoire avait été le premier à séquencer le virus et qu'il avait terminé ce travail le matin du 2 janvier 2020. Cette séquence est celle avec laquelle Zhou a dit avoir travaillé dans sa demande de brevet chinoise, que Vanity Fair et ProPublica ont examinée.

Selon le rapport intermédiaire, il existe des limites à la rapidité avec laquelle un vaccin peut être développé. Il précise notamment que "les études sur les animaux sont conçues pour durer un certain temps et ne peuvent être réduites sans compromettre les données obtenues". Dans sa demande de brevet et dans les articles publiés par la suite, M. Zhou a documenté un processus de recherche et de développement solide qui comprenait à la fois l'adaptation du virus à des souris de type sauvage et l'infection de souris génétiquement modifiées avec des poumons humanisés. Vanity Fair et ProPublica ont consulté deux experts indépendants et un expert conseiller du rapport intermédiaire pour obtenir leur avis sur le moment où les recherches de Zhou étaient susceptibles d'avoir commencé. Deux d'entre eux ont déclaré qu'il devait avoir commencé au plus tard en novembre 2019, afin de mener à bien la recherche sur les souris décrite dans son brevet et dans les documents ultérieurs.

Larry Kerr, qui a conseillé le rapport intérimaire, a qualifié la chronologie décrite dans le brevet et les documents de recherche de Zhou de "scientifiquement et techniquement impossible". Il a ajouté : "Je ne pense pas qu'un laboratoire de biologie moléculaire dans le monde, aussi sophistiqué soit-il, puisse y parvenir." Rick Bright, l'ancien fonctionnaire du HHS qui a aidé à superviser le développement de vaccins pour le gouvernement étatsunien, a déclaré à Vanity Fair et ProPublica que même un calendrier de quatre mois serait "agressif", surtout lorsque le virus en question est nouveau. "Les choses ne sont généralement pas aussi parfaites", a-t-il ajouté. Jesse Bloom, virologue au Fred Hutchinson Cancer Research Center, nous a dit que le calendrier était très rapide mais "faisable pour un groupe ayant une expertise substantielle et des travaux en cours" sur le développement de vaccins similaires contre le coronavirus lié au SRAS, mais seulement si "tout allait bien". Zhou et ses collègues ont décrit leur recherche sur le vaccin contre la COVID-19 dans une préimpression publiée le 2 mai 2020. Lorsqu'elle a été publiée dans une revue à comité de lecture trois mois plus tard, a constaté Reid, Zhou était inscrit comme "décédé". Les circonstances de son décès n'ont pas été divulguées.

Lignes de bataille Aux premières heures du 1er janvier 2020, les autorités de Wuhan ont fermé le marché de gros des fruits de mer de Huanan après l'avoir identifié comme le site du premier groupe d'infections au SRAS-CoV-2 dans le monde. Les animaux à vendre ont été emportés, les étals ont été désinfectés et une équipe d'épidémiologistes a passé des jours à collecter des échantillons environnementaux. Comment le virus est-il arrivé à Wuhan, une métropole de 11 millions d'habitants située à des centaines de kilomètres au nord des grottes de chauves-souris grouillantes de la Chine ? Il s'agissait d'un endroit tellement improbable pour une épidémie de coronavirus que les scientifiques du WIV avaient par le passé utilisé les résidents de Wuhan comme groupe de contrôle lors du dépistage de l'exposition aux virus transmis par les chauves-souris dans les campagnes de la province du Yunnan. L'hypothèse était que les citadins de Wuhan auraient peu de contacts avec les chauves-souris. Pour de nombreux scientifiques, la réponse était claire : le commerce d'animaux sauvages en Chine avait amené des animaux vivants, source évidente de maladies, à une proximité dangereuse avec les gens. Quelques années plus tôt, une situation similaire s'était produite avec le SRAS, qui s'était répandu sur de nombreux marchés différents qui vendaient des animaux vivants dans toute la province de Guangdong pendant des mois. Mais le rapport intermédiaire met également en lumière les questions qui se sont rapidement posées concernant la théorie du marché. Si le commerce d'animaux sauvages était le coupable, où se trouvait la piste des animaux infectés ? Et où était l'animal hôte ? La question de l'origine de la COVID-19 n'a jamais été une question purement scientifique. Depuis le début, tant en Chine qu'aux États-Unis, elle a été politisée presque au-delà de la reconnaissance. En avril 2020, Trump a déclaré lors d'une conférence de presse que la COVID-19 - ou "kung flu", comme il a rapidement commencé à l'appeler - provenait d'un laboratoire en Chine. Lorsqu'on le presse sur les preuves de cette affirmation, il déclare : "Je ne peux pas vous le dire. Je n'ai pas le droit de vous le dire."

Alors que la populace conspirationniste a jeté son dévolu sur le WIV en général, et sur Shi Zhengli en particulier, les scientifiques occidentaux se sont empressés de prendre leur défense. "Nous nous unissons pour condamner fermement les théories du complot suggérant que la COVID-19 n'a pas une origine naturelle", peut-on lire dans une déclaration signée par 27 scientifiques et publiée par la revue médicale Lancet le 19 février 2020. Il est apparu plus tard que l'un des scientifiques ayant signé cette déclaration avait cherché à dissimuler son propre rôle dans l'orchestration de cette déclaration et dans la création de l'impression d'un consensus, comme Vanity Fair l'a rapporté précédemment. Ce scientifique n'a pas abordé cette question lorsqu'il a répondu à notre demande de commentaires pour cet article.

À ce moment-là, cependant, les lignes de bataille avaient été tracées. Si vous souteniez la théorie de la fuite en laboratoire, vous étiez avec Trump. Si vous croyez en la science, vous soutenez la théorie de l'origine naturelle en général et la théorie de l'effet de contagion du marché en particulier. Le 25 février 2022, une équipe de chercheurs des CDC de Chine a publié un article en préimpression révélant que sur les 457 écouvillons prélevés sur 18 espèces d'animaux sur le marché, aucun ne contenait de trace du virus. Au contraire, le virus a été trouvé dans 73 écouvillons prélevés dans l'environnement du marché, tous liés à des infections humaines. Et bien que certains vendeurs de fruits de mer et de légumes du marché aient été testés positifs, aucun vendeur d'étals d'animaux ne l'a été. Le lendemain, une équipe de scientifiques, dont Michael Worobey, biologiste de l'évolution à l'université d'Arizona, a publié un article préliminaire identifiant le marché de Huanan comme "l'épicentre sans équivoque de la pandémie de la COVID-19". À l'aide d'un logiciel de cartographie, ils ont analysé l'emplacement de 155 des premiers cas connus signalés par les autorités chinoises à l'Organisation mondiale de la santé et ont constaté qu'ils étaient centrés sur le marché. Une analyse complémentaire menée par Jonathan Pekar, étudiant diplômé en bioinformatique à l'université de Californie à San Diego, a révélé qu'il n'y avait pas eu un mais "au moins deux" événements de débordement sur le marché.

Les auteurs de l'article de Worobey ont qualifié leurs conclusions de "preuve irréfutable" de l'origine du marché. Le New York Times a catapulté les prétirés à l'attention internationale. Lorsque la version évaluée par les pairs a été publiée dans Science en juillet, la mention "preuve concluante" avait disparu. Dans une réponse détaillée à notre demande de commentaires, M. Worobey a déclaré que la suppression de ces mots était un choix éditorial des auteurs et que le langage utilisé dans Science n'était "pas moins définitif" que celui du preprint : Il a été remplacé par un langage similaire : "nos analyses indiquent que l'émergence du SRAS-CoV-2 s'est produite par le biais du commerce d'animaux sauvages vivants en Chine".

En revanche, le rapport provisoire du Sénat conclut que "l'hypothèse d'une origine zoonotique naturelle ne mérite plus le bénéfice du doute, ni la présomption d'exactitude." Les preuves disponibles ne correspondent pas aux schémas des épidémies précédentes, indique le rapport, notamment les épidémies de SRAS en 2003 et de grippe aviaire en 2013. Ces épidémies ont connu de nombreux débordements indépendants en de multiples endroits, et ces virus "présentaient une diversité génétique bien plus grande que les premières souches de SRAS-CoV-2." Et dans les six mois suivant le premier cas connu de SRAS, indique le rapport, les autorités sanitaires chinoises ont trouvé des preuves du virus chez des civettes palmistes et des chiens viverrins.

Le rapport intermédiaire souligne également que, "près de trois ans après le début de la pandémie de COVID-19, il n'y a toujours pas de preuve d'un animal infecté par le SRAS-CoV-2, ou un virus étroitement apparenté, avant les premiers cas humains de COVID-19 signalés publiquement à Wuhan en décembre 2019." Worobey a déclaré : "Nos deux articles récents établissent qu'une origine zoonotique naturelle est le seul scénario plausible pour l'origine de la pandémie." Avant la publication de cette histoire, Worobey a publié ses commentaires à nous, ainsi que d'autres, sur Twitter, afin qu'ils ne soient pas "ignorés ou filtrés", et a déclaré qu'il n'avait pas eu suffisamment de temps pour répondre.

Alors que les CDC chinois n'ont trouvé aucune preuve de la présence du virus chez les animaux du marché, Pekar a déclaré à Vanity Fair et ProPublica que le retrait des animaux du marché au début de 2020 a rendu difficile "l'échantillonnage réel des animaux corrects pour le SRAS-CoV-2." Le rapport intermédiaire du Sénat n'est pas plus susceptible que les études de Worobey et Pekar de clore le débat sur les origines, et il ne tente pas de le faire. Au contraire, il semble destiné à intensifier la bataille au moment même où les républicains au Congrès espèrent reprendre la majorité lors des élections de mi-mandat. Ils veulent convoquer le Dr Anthony Fauci, le directeur sortant de l'Institut national des allergies et des maladies infectieuses, à des audiences de type Benghazi. La dispute sur les origines de COVID-19, qui s'est déroulée dans les couloirs du Congrès et sur les pages web des prépublications scientifiques, est devenue de plus en plus toxique et divisée au fil du temps. Sur Twitter, ce qui devrait être un débat scientifique s'est transformé en une mosh pit d'emojis caca et d'insultes d'écoliers. Les raisons de cette animosité ne sont pas claires, mais les avantages politiques, les egos, les réputations scientifiques et les budgets de recherche sont tous en jeu.

"Sous la coupe de l'État-parti" Au début du mois de février 2020, alors que la COVID-19 se propageait au-delà de la Chine, James LeDuc, du Galveston National Laboratory, a commencé à recevoir des appels de journalistes lui demandant si le SRAS-CoV-2 pouvait provenir d'un laboratoire. Il ne le pensait pas. Néanmoins, le 9 février, il a envoyé un courriel à Yuan Zhiming, son collègue de longue date et mentor au WIV. M. LeDuc l'a encouragé à "procéder à un examen approfondi des activités de laboratoire associées à la recherche sur les coronavirus afin d'être parfaitement préparé à répondre aux questions relatives à l'origine du virus". Il a inclus une liste de trois pages de "certains domaines que vous pourriez souhaiter étudier". Les questions suivantes étaient incluses dans l'examen proposé par M. LeDuc : "Y a-t-il des preuves suggérant une défaillance mécanique du confinement biologique pendant la période en question ? -Les enceintes de sécurité biologique ont-elles été utilisées et certifiées de manière appropriée ? -Les systèmes de filtration de l'air d'échappement fonctionnaient-ils correctement ?" Les questions étaient pertinentes. Deux mois et demi plus tôt, selon le rapport intérimaire, les responsables des achats du WIV ont publié un appel d'offres sur un site Internet gouvernemental pour l'achat d'un incinérateur d'air coûteux. Le post était daté du 19 novembre 2019, le jour même où le responsable de la sécurité de la CAS en visite est arrivé pour traiter une situation "complexe et grave" sur place.

"Le WIV est sous la coupe du parti-État", déclare Toy Reid. "Les scientifiques étatsuniens ont mis du temps à s'en rendre compte". Avant l'adoption généralisée des filtres HEPA dans les années 1950, les incinérateurs d'air étaient utilisés pour "surchauffer l'air venant d'un endroit et allant vers un autre, afin de les rendre exempts de tout agent microbien", explique Bob Hawley, ancien chef de la sécurité à l'Institut de recherche médicale sur les maladies infectieuses de l'armée. "Si, d'une manière ou d'une autre, le système de filtre HEPA échouait, parce qu'il y avait une déchirure ou une brèche... alors la solution rapide serait de faire venir un incinérateur d'air." LeDuc dit qu'il n'a jamais eu de nouvelles de Yuan. Toy Reid, qui se trouve maintenant à Jakarta, en Indonésie, où il reprend son travail pour le Département d'État, affirme que les scientifiques du WIV ne sont pas des "agents libres" qui peuvent partager franchement ce qui s'est passé dans leurs laboratoires. "Le WIV est sous la coupe du parti-État", dit-il. "Ce n'est pas parce que vous ne pouvez pas voir les pressions politiques qu'ils subissent qu'ils ne les subissent pas. Les scientifiques étatsuniens ont mis du temps à s'en rendre compte."

Sans la coopération du gouvernement chinois, nous ne pouvons pas savoir exactement ce qui s'est passé ou non au WIV, ni quel ensemble précis de circonstances a déclenché le SRAS-CoV-2. Mais les dépêches que Reid a mises au jour, lorsqu'elles sont superposées à d'autres éléments que l'équipe du Sénat a compilés, indiquent qu'une catastrophe est en train de se préparer : des pressions politiques pour exceller, des ressources inadéquates pour protéger les travaux à risque et un effort pour éviter les reproches une fois la crise survenue. Pour M. Reid, la communauté internationale doit continuer à exiger des réponses. "Si l'on se contente de jeter les mains en l'air en disant : "Nous ne saurons jamais parce que c'est la Chine", et que l'on passe à autre chose - si l'on adopte cette approche défaitiste des choses - on ne peut pas se préparer à empêcher qu'une telle chose se produise à l'avenir."