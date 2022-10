Selon Reuters, l'Italie met fin à l'interdiction d'exercer des professionnels de la santé non vaccinés contre la Covid

Reuters rapporte que les médecins et les infirmières italiens suspendus de leur travail parce qu'ils n'étaient pas vaccinés contre la COVID-19 seront bientôt réintégrés. Le nouveau ministre de la Santé, Orazio Schillaci, a fait une déclaration dans ce sens.

Source : - Reuters “Italy to end ban on health workers not vaccinated against Covid”

Par contre en France, cette suspension est toujours en vigueur et les professionnels de la santé non vaccinés ne sont pas en mesure de pouvoir exercer tandis que le manque criant de soignants se fait ressentir dans le milieu de la santé, au point que des services fonctionnent en sous-régime, certains mêmes étant amenés à déprogrammer des opérations voire à fermer.

Les choses vont-elles changer ?