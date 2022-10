Selon une étude scientifique, l'ARNm du vaccin Pfizer peut en 6 heures être transcrit inversement en ADN et intégré dans le génome des cellules humaines (Curr. Issues Mol. Biol.)

Transcription inverse intracellulaire de l'ARNm du vaccin Pfizer BioNTech COVID-19 BNT162b2 in vitro dans une lignée de cellules hépatiques humaines

Article originel : Intracellular Reverse Transcription of Pfizer BioNTech COVID-19 mRNA Vaccine BNT162b2 In Vitro in Human Liver Cell Line

par Markus Aldén1 [ORCID] , Francisko Olofsson Falla1, Daowei Yang1, Mohammad Barghouth

1, Cheng Luan1, Magnus Rasmussen2 et Yang De Marinis1,* [ORCID]

1. Département des sciences cliniques, Université de Lund, 20502 Malmö, Suède

2. Médecine des infections, Département des sciences cliniques, Université de Lund, 22362 Lund, Suède.

Curr. Issues Mol. Biol. 2022, 44(3), 1115-1126 ; https://doi.org/10.3390/cimb44030073

Reçu : 18 janvier 2022 / Révisé : 19 février 2022 / Accepté : 23 février 2022 / Publié : 25 février 2022





Résumé

Les études précliniques du vaccin à ARNm COVID-19 BNT162b2, développé par Pfizer et BioNTech, ont montré des effets hépatiques réversibles chez les animaux ayant reçu l'injection de BNT162b2. En outre, une étude récente a montré que l'ARN du SRAS-CoV-2 peut faire l'objet d'une transcription inverse et être intégré dans le génome des cellules humaines. Dans cette étude, nous avons examiné l'effet du BNT162b2 sur la lignée de cellules hépatiques humaines Huh7 in vitro. Les cellules Huh7 ont été exposées au BNT162b2, et une PCR quantitative a été réalisée sur l'ARN extrait des cellules. Nous avons détecté des niveaux élevés de BNT162b2 dans les cellules Huh7 et des changements dans l'expression du gène du long interspersed nuclear element-1 (LINE-1), qui est une transcriptase inverse endogène. L'immunohistochimie utilisant un anticorps se liant à la protéine de liaison à l'ARN du cadre de lecture ouvert LINE-1 (ORFp1) sur des cellules Huh7 traitées par BNT162b2 a indiqué une distribution accrue de LINE-1 dans le noyau. La PCR sur l'ADN génomique des cellules Huh7 exposées au BNT162b2 a amplifié la séquence d'ADN unique au BNT162b2. Nos résultats indiquent une absorption rapide du BNT162b2 dans la lignée cellulaire Huh7 du foie humain, entraînant des modifications de l'expression et de la distribution de LINE-1. Nous montrons également que l'ARNm du BNT162b2 est transcrit de manière inverse dans les cellules en ADN en 6 heures seulement après l'exposition au BNT162b2.