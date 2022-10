Seuls les adultes infantiles croient encore à la propagande étatsunienne (Off Guardian)

Seuls les adultes infantiles croient encore à la propagande étatsunienne

Article originel : Only Adult Children Still Believe US Propaganda

Par Edward Curtin, contributeur vétéran d'OffG, qui nous livre son interprétation du conflit en Ukraine.

Off Guardian, 10.10.22

Il devrait maintenant être clair pour toute personne raisonnable que l'administration Biden s'acharne à détruire la Russie et qu'elle risque une guerre nucléaire pour y parvenir. Elle a déjà commencé la troisième guerre mondiale en utilisant l'Ukraine pour allumer l'allumette finale.

Le problème est que les personnes raisonnables sont très peu nombreuses et, comme l'a récemment écrit Ray McGovern dans "Brainwashed for War with Russia", l'administration Biden et ses laquais médiatiques ... n'auront aucun mal à rallier les Etatsuniens à la plus grande guerre depuis 77 ans, qui commencera en Ukraine et s'étendra peut-être à la Chine ..... La plupart des Etatsuniens sont tout aussi dupes des médias qu'ils l'étaient il y a 20 ans, lorsqu'on leur a dit qu'il y avait des armes de destruction massive en Irak. Ils l'ont simplement cru sur parole. Les médias coupables n'ont pas non plus exprimé de remords - ou un minimum d'embarras. De nombreux écrivains de qualité - qui sont tous bannis des médias grand public - ont expliqué clairement pourquoi la propagande des médias d'entreprise sur la guerre des États-Unis et de l'OTAN contre la Russie via l'Ukraine est fausse et extrêmement dangereuse. Le gouvernement des Etats-Unis est dirigé par des crétins sous l'emprise démoniaque de l'idéologie "Les Etats-Unis doivent diriger le monde". Ce n'est pas nouveau. Je ne souhaite pas débattre des faits, car c'est un jeu de dupes créé pour suggérer qu'il y a quelque chose à débattre. Car les preuves sont claires, sauf pour le public sous l'emprise de l'ignorance induite par la propagande ou pour ces élites qui n'ont jamais appris de la déesse grecque antique Nemesis que les sombres Furies détruiront ceux qui, dans leur orgueil démesuré, repoussent les limites. L'administration Biden l'a déjà fait, tandis que le président Biden marmonne des inepties comme s'il était un chef de la mafia errant dans les rues en pyjama et en pantoufles. Le récent sabotage de Nord Stream 2 est un autre exemple du chemin périlleux que nous empruntons, comme l'explique clairement Diana Johnstone dans son récent article intitulé "Omerta in the Gangster War". Pendant des années, l'OTAN dirigée par les États-Unis a déplacé des forces et des bases militaires dans les pays qui encerclent la Russie. Cela inclut des armes qui peuvent très rapidement être converties en armes nucléaires. Comme je l'ai déjà souligné, cela équivaut à ce que la Russie fasse de même au Mexique et au Canada, sans oublier Cuba.

Nous savons quelle serait la réponse des États-Unis, mais lorsque le président Poutine et son gouvernement ont objecté et dit qu'il s'agit d'une trahison des accords précédents, il a été rejeté comme s'il s'agissait d'un enfant qui invente des choses. En 2014, lorsque les États-Unis ont fomenté un coup d'État en Ukraine, mettant au pouvoir des éléments néonazis, et que la Russie a protesté contre ce coup d'État à sa frontière occidentale, Washington s'est moqué de ces préoccupations. Chaque fois que la Russie s'est plainte de ces provocations, les États-Unis les ont rejetées comme étant sans conséquence. Pendant des années, les États-Unis ont soutenu le massacre par les Ukrainiens des populations russophones de l'est de l'Ukraine, et finalement, lorsque l'Ukraine a rassemblé des forces pour envahir la région de Donbas, le gouvernement russe en a eu assez et a envoyé des troupes dans la région pour la défendre. L'Occident hypocrite a donc joué l'indignation en constatant que ce qu'il avait créé se retournait contre lui. La Russie a été présentée comme la partie coupable de l'invasion de l'Ukraine. Et maintenant, une véritable guerre ne contrétatsuniene la Russie est ouverte et elle deviendra de plus en plus dangereuse à mesure qu'elle se poursuivra. L'anéantissement nucléaire devient une possibilité très réelle alors que l'administration Biden continue de repousser les limites. Il n'y aura pas de fin à la guerre en Ukraine parce que les États-Unis ont l'intention de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour essayer de mettre la Russie à genoux. C'est de la folie à première vue, mais ce sont des fous qui sont aux commandes. Dans ce processus, tout le monde est sacrifiable, les amis, les ennemis et tous ceux qui se trouvent sur leur chemin, y compris les prétendus alliés européens des États-Unis dont les dirigeants semblent vouloir détruire leur propre pays. Peut-être ironiquement - mais je ne pense pas, car la connaissance de l'histoire le confirme - la volte-face de la classe libérale étatsunienne avec sa promotion de la nouvelle guerre froide, de la censure, de la CIA et du FBI et les politiciens démocrates soi-disant progressistes du Congrès étatsunien, y compris Bernie Sanders et Alexandria Ocasio-Cortez, embrassant et votant pour la guerre avec la Russie via l'Ukraine, ne devrait pas être une grande surprise. Ces gens, et leurs homologues républicains, à de rares exceptions près ici et là, vivent dans le rang de la désolation et se retournent quand on leur en donne l'ordre. Mais "personne ne doit trop penser à Desolation Row", pour reprendre les mots de Dylan, car c'est la maladie sociale dans laquelle nous vivons, et comme des poissons dans l'eau, beaucoup ne connaissent rien d'autre. Dans le même ordre d'idées, Ray McGovern a récemment rappelé à ceux qui lui prêtent attention que le New York Times, comme c'est sa tradition, fait la promotion de la guerre des États-Unis contre la Russie, tout comme il l'a fait pour la guerre du Vietnam dans les années 1960. Son thème est "Peu de changements", aucune excuse n'est jamais présentée et les lecteurs du plus célèbre journal étatsunien et conduit de la CIA sont priés d'avaler des doses quotidiennes de propagande si manifestement évidentes que seuls des enfants pourraient être trompés.

Malheureusement, les États-Unis sont devenus un pays d'enfants, de bébés au pays des jouets qui ne réalisent jamais qu'à la fin de l'intrigue, le pistolet est inversé et qu'il les vise. Et ce n'est pas drôle. Il y a un siècle, dans les années précédant la Première Guerre mondiale, les intellectuels progressistes étatsuniens, comme l'écrit Stuart Ewen dans PR : A Social History of Spin : ... avaient épousé le dicton des Lumières selon lequel les gens - du moins ceux de la classe moyenne - étaient essentiellement rationnels, capables d'évaluer les informations et de prendre ensuite des décisions intelligentes. Dans le contexte du CPI [le Comité étatsunen de l'information publique, un vaste appareil de propagande mis en place en avril 1917 par le président Woodrow Wilson pour vendre l'entrée en guerre des États-Unis contre l'Allemagne comme nécessaire pour "rendre le monde sûr pour la démocratie", dont les membres comprenaient Edward Bernays, le propagandiste et soi-disant père des relations publiques], l'"opinion publique" est devenue quelque chose à mobiliser et à gérer ; l'"esprit public" était désormais considéré comme une entité à fabriquer, et non à raisonner. La foi en la raison est abandonnée au profit de la manipulation psychologique des émotions et de l'utilisation de la déraison - "l'esprit de la nuit" - qui devient le modèle de la future propagande et de l'application de techniques psychologiques, précurseur de MKUltra et de l'opération Mockingbird de la CIA. Alors que la répression de la dissidence s'intensifiait avec l'adoption de la loi sur l'espionnage de 1917 (en vertu de laquelle Julian Assange est aujourd'hui faussement accusé), puis de la loi sur la sédition de 1918, de nombreux soi-disant progressistes ont adopté l'imposition autoritaire de contrôles étatiques sur la dissidence, tout comme ils le font aujourd'hui. Une exception importante était Randolph Bourne, qui, en 1917, a fustigé ces renégats dans son essai cinglant intitulé "War and the Intellectuals". Les socialistes, les professeurs d'université, les publicistes, les néo-républicains, [et] les praticiens de la littérature", écrivait-il, "avaient assumé la tâche inique de "fixer l'esprit de guerre sur une centaine de millions de personnes dans le monde". Aujourd'hui, ces personnes débattent pour savoir si elles doivent être qualifiées de libérales ou de progressistes. Je dis qu'il faut les appeler des bellicistes de l'ordre le plus bas. Je me souviens de l'époque où j'étais un enfant impressionnable et où la télévision n'avait que quelques chaînes. C'était dans les années entre la guerre de Corée et celle contre le Vietnam. Il y avait un film qui passait régulièrement à la télévision : Yankee Doodle Dandy, avec l'incroyable interprète Jimmy Cagney dans le rôle de George M. Cohan, le compositeur, parolier et dramaturge irlando-étatsunien qui, dans les années précédant la Première Guerre mondiale, était connu comme l'homme qui possédait Broadway et dont la statue se dresse sur Times Square à New York.

Enfant que j'étais, j'ai vu le film plusieurs fois et j'ai été hypnotisé. Mes émotions augmentaient à chaque visionnement. Les cordes de mon cœur vibraient sur les airs de "Over There" et "You're a Grand Old Flag". J'ai marché fièrement vers la Première Guerre mondiale avec Cagney/Cohan. C'est un film qui est apparu en 1942 pour promouvoir l'effort de guerre de la Seconde Guerre mondiale en utilisant les mensonges de la Première Guerre mondiale pour le faire. Mais quel plaisir ! Et les chansons entraînantes - de quoi nourrir un enfant. Et c'était avant que la CIA ne contrôle complètement Hollywood. Pourtant, j'ai grandi. Je ne suis plus un enfant. J'ai étudié et vu clair dans la propagande du New York Times, de CNN, du Washington Post, de Fox News, du Guardian, d'Hollywood, etc. Beaucoup de ceux que je connais ne l'ont pas fait. Ils croient à l'incroyable. Ils vivent encore dans ce que Jim Garrison appelait la "maison de poupée" et acceptent ce que Harold Pinter appelait "une vaste tapisserie de mensonges". Pinter a dit dans son discours Nobel de 2005 ce qui n'a pas changé d'un iota depuis, à propos de la politique étrangère meurtrière des États-Unis : Cela n'est jamais arrivé. Rien ne s'est jamais produit. Même pendant que ça se passait, ça ne se passait pas. Cela n'avait pas d'importance. Cela n'avait aucun intérêt. Les crimes des États-Unis ont été systématiques, constants, vicieux, sans remords, mais très peu de gens en ont parlé. Il faut reconnaître l'Amérique. Elle a exercé une manipulation assez clinique du pouvoir dans le monde entier tout en se faisant passer pour une force du bien universel. C'est un acte d'hypnose brillant, voire spirituel, très réussi. Quand j'étais enfant, j'étais hypnotisé par "Yankee Doodle Dandy". J'ai grandi un peu. McGovern et Pinter ont raison ; peu de choses ont changé - le Vietnam, la Première Guerre mondiale, l'Irak, la Syrie, l'Afghanistan, la Yougoslavie, la Somalie, l'Iran, le Nicaragua, le Salvador, la Chine, etc. Et bien sûr, la Russie, toujours la Russie, au cœur de laquelle les armes sont toujours dirigées, la Russie diabolique qui doit être détruite pour rendre le monde sûr pour les prédateurs qui se font passer pour des amoureux de la démocratie et du droit international.

Lorsque le président Kennedy, profondément châtié par la crise des missiles de Cuba d'octobre 1962, a parlé de paix réelle et de démocratie à l'American University le 10 juin 1963, il était le dernier dirigeant étatsunien à reconnaître que les relations internationales devaient subir un changement radical, surtout à l'ère nucléaire. La diabolisation des autres pays devait céder la place au dialogue et au respect mutuel. Il a dit : Quel genre de paix est-ce que je veux dire ? Quel genre de paix recherchons-nous ? Pas une Pax Americana imposée au monde par les armes de guerre étatsuniennes. Pas la paix de la tombe ou la sécurité de l'esclave. Je parle d'une paix véritable, le genre de paix qui rend la vie sur terre digne d'être vécue, le genre de paix qui permet aux hommes et aux nations de grandir, d'espérer et de construire une vie meilleure pour leurs enfants - pas seulement la paix pour les Etatsuniens, mais la paix pour tous les hommes et toutes les femmes - pas seulement la paix à notre époque, mais la paix pour tous les temps. Cinq mois plus tard, la CIA s'est assurée que sa voix était étouffée. De tels sentiments ont été interdits depuis lors. Seuls les enfants croient encore à la propagande étatsunienne et à sa machine de guerre.

* Edward Curtin est un écrivain indépendant dont les travaux ont été largement diffusés pendant de nombreuses années. Son site Web est edwardcurtin.com et son nouveau livre s'intitule Seeking Truth in a Country of Lies.