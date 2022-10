Ukraine - Comment expliquer les récentes retraites russes ? (MoA)

Note de SLT : Une drôle de guerre dont on a dû mal à comprendre tous les tenants et les aboutissants des décisions de l'état-major et de la présidence russes. Certains (complotistes?) parlent d'une pièce de théâtre horrible et impitoyable avec le sacrifice d'êtres humains visant à détruire l'UE. D'autres évoquent une Bérézina russe liée à leur manque de matériel suite aux multiples sanctions occidentales. A suivre...

Plusieurs raisons ont été avancées pour expliquer ce succès. Les forces russes dans la région étaient encore plus réduites qu'on ne le pensait et l'Ukraine était prête à pousser toutes les réserves dont elle disposait à travers les lignes de défense russes. L'artillerie russe était tout aussi mince et n'a pas pu utiliser suffisamment d'armes de zone, comme les systèmes de lance-roquettes multiples, pour arrêter les forces ukrainiennes qui ont donné l'assaut.

Ni l'explication du manque d'hommes, ni celle du manque de systèmes MLRS ou de munitions qui peuvent expliquer le succès de Kharkov ne tiennent pour la région de Kherson.

Pendant l'été, les troupes russes ont été retirées de la région de Kharkov et envoyées dans le sud pour défendre les régions de Kherson. Il y a beaucoup d'unités russes dans la région, y compris de nombreux systèmes d'artillerie. Et bien que les Ukrainiens aient endommagé certains ponts qui traversent le Dniepr, les forces russes disposent d'un équipement de ferry suffisant pour assurer l'approvisionnement. La plupart des attaques ukrainiennes précédentes ont été défaites assez facilement.

Je trouve donc difficile d'expliquer la situation actuelle.

Mon sentiment actuel est que les forces russes ont reçu l'ordre d'en haut de conserver leurs forces, d'abandonner le terrain et de battre en retraite lorsque la pression devient suffisamment forte et que le nombre de victimes russes risque d'être élevé.

Pourquoi de tels ordres ont-ils été donnés ? Quels sont les plans qui les sous-tendent ?



Je ne le sais pas vraiment, mais je suis sûr que nous le découvrirons lorsque la Russie entamera la nouvelle phase de la guerre.

Le temps est devenu assez mauvais en Ukraine, la pluie rendant presque impossible le passage des chars dans les champs, etc. C'est pourquoi l'attaque dans le sud a été poussée le long d'une route. Dans deux mois, le sol ukrainien sera probablement gelé.

Le commandement militaire russe semble croire que les opérations ukrainiennes cesseront bientôt et que les renforts mobilisés qui commencent à être mis en ligne seront en mesure de modifier de manière décisive la situation dès l'arrivée de l'hiver.

Une autre raison potentielle derrière l'ordre de conserver les forces et de ne pas s'accrocher à un territoire à tout prix peut être politique. L'opinion publique russe commençait à se lasser de la guerre, mais après les pertes subies dans la région de Kharkov, les experts de la télévision ont insisté pour que la guerre soit gagnée. Cela a permis au président russe de lancer la mobilisation des réservistes. Les nouvelles pertes subies depuis sont peut-être destinées à permettre des mesures plus politiques.



La loi qui permettra aux quatre régions de réintégrer la Russie après cent ans d'appartenance à l'Ukraine a été adoptée aujourd'hui par la chambre haute du parlement russe :

Selon les documents, la RPD et la RPL conserveront leur statut de république après avoir rejoint la Russie et le russe sera leur langue officielle. Les régions de Kherson et de Zaporozhye rejoindront également la Russie en tant qu'entités constitutives et continueront à être appelées "régions". Les frontières des républiques et des régions seront les mêmes que celles qui "existaient le jour de leur création et de leur adhésion à la Russie". Les accords internationaux précisent que leurs frontières avec les autres pays seront considérées comme les frontières de l'État russe. Dans le même temps, en vertu des lois constitutionnelles, la RPD et la RPL rejoignent la Russie en vertu des frontières de 2014 inscrites dans leurs constitutions.



Le président Poutine devra maintenant signer la nouvelle loi pour la promulguer. Les chefs de la RPD et de la RPL ont déjà signé les lois ratifiant les traités d'adhésion à la Russie.



Une fois les lois promulguées, l'opération militaire spéciale deviendra une guerre visant à empêcher les attaques sur le territoire russe et à reprendre les parties de la Russie actuellement occupées par les Ukrainiens.

Je m'attends à ce que les gants que la Russie portait encore lors des récentes opérations soient retirés.