Une haut fonctionnaire de l'ONU au Forum économique mondial : "Nous possédons la science et nous pensons que le monde doit la connaître", c'est pourquoi "nous nous sommes associés à Google" pour que seuls les résultats de l'ONU concernant le climat apparaissent.

What'supwiththat, 2.10.22



Melissa Fleming, sous-secrétaire à la communication globale des Nations Unies, lors de l'événement "Désinformation" du Forum Economique Mondiale a déclaré : Nous avons établi un partenariat avec Google", ajoutant que "par exemple, si vous tapez "changement climatique" sur Google, vous obtiendrez, en haut de votre recherche, toutes sortes de ressources de l'ONU. Nous avons lancé ce partenariat lorsque nous avons été choqués de constater que lorsque nous tapions "changement climatique" sur Google, nous obtenions des informations incroyablement déformées en haut de la page. Nous sommes donc devenus beaucoup plus proactifs. Nous possédons la science, et nous pensons que le monde devrait la connaître, et les plateformes elles-mêmes le font aussi."

Lors des réunions d'impact sur le développement durable du Forum économique mondial (FEM) la semaine dernière, les mondialistes non élus ont organisé un panel sur la "lutte contre la désinformation", où des participants de l'ONU, de CNN et de l'Université Brown ont discuté de la meilleure façon de contrôler les récits.

M. Fleming a également souligné que l'ONU a collaboré avec TikTok dans le cadre d'un projet appelé "Team Halo" pour renforcer les messages de la COVID provenant des communautés médicales et scientifiques sur la plateforme de partage de vidéos appartenant à la Chine. "Nous avions un autre projet de messagerie de confiance, qui s'appelait "Team Halo", dans le cadre duquel nous avons formé des scientifiques du monde entier et certains médecins sur TikTok, et TikTok a travaillé avec nous", a-t-elle déclaré....

