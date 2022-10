Un nouvel article scientifique confirme que les vaccins contre la COVID peuvent tuer les cellules du cerveau et du cœur, entraînant la mort (Substack)

Un nouvel article confirme que les vaccins contre la COVID tuent les cellules du cerveau et du cœur, entraînant la mort. Article originel : New paper confirms the COVID vaccines kill brain cells and heart cells leading to death Par Steve Kirsch Substack, 2.10.22

Il a été publié hier, le 1er octobre, et a déjà été consulté plus de 100 000 fois pour le résumé et plus de 6 000 fois pour le texte intégral.

L'article est intitulé : A Case Report : Multifocal Necrotizing Encephalitis and Myocarditis after BNT162b2 mRNA Vaccination against COVID-19. Rapport de cas : encéphalite nécrosante multifocale et myocardite après une vaccination par ARNm BNT162b2 contre le COVID-19.

Un nouvel article publié dans la littérature médicale évaluée par des pairs vient de sortir, montrant que les vaccins contre la COVID, et non la COVID, peuvent provoquer une myocardite et une encéphalite entraînant la mort.

Voici le résumé (les points forts sont de moi) :

Le rapport actuel présente le cas d'un homme de 76 ans atteint de la maladie de Parkinson (MP) qui est décédé trois semaines après avoir reçu sa troisième vaccination contre la COVID-19. Le patient a été vacciné pour la première fois en mai 2021 avec le vaccin à vecteur ChAdOx1 nCov-19, suivi de deux doses du vaccin à ARNm BNT162b2 en juillet et décembre 2021. La famille du défunt a demandé une autopsie en raison de signes cliniques ambigus avant le décès. La MP a été confirmée par les examens post-mortem. En outre, des signes de pneumonie par aspiration et d'artériosclérose systémique étaient évidents. Cependant, les analyses histopathologiques du cerveau ont révélé des résultats insoupçonnés, notamment une vascularite aiguë (à prédominance lymphocytaire) ainsi qu'une encéphalite nécrosante multifocale d'étiologie inconnue avec une inflammation prononcée comprenant une réaction gliale et lymphocytaire. Au niveau du cœur, des signes de cardiomyopathie chronique ainsi qu'une myocardite et une vascularite lympho-histiocytaire aiguë légère étaient présents. Bien qu'il n'y ait pas eu d'antécédents de COVID-19 chez ce patient, une immunohistochimie pour les antigènes du SRAS-CoV-2 (protéines du pic et de la nucléocapside) a été réalisée. Étonnamment, seule la protéine spike, mais pas la protéine nucléocapsidique, a pu être détectée dans les foyers d'inflammation du cerveau et du cœur, en particulier dans les cellules endothéliales des petits vaisseaux sanguins. Comme aucune protéine nucléocapsidique n'a pu être détectée, la présence de la protéine spike doit être attribuée à la vaccination plutôt qu'à une infection virale. Ces résultats corroborent les rapports précédents d'encéphalite et de myocardite causées par les vaccins génétiques contre la COVID-19.



Pour ceux qui ne sont pas familiers avec le jargon médical, nécrosant signifie mort des tissus et multifocal signifie "partout dans le cerveau".

Et "corroborer les rapports précédents" signifie que cela se produit encore et encore.



Pour plus d'informations

Voici un article qui résume comment les vaccins peuvent provoquer une mort subite et les études d'autopsie existantes qui ont précédé celle-ci. Elles montrent toutes la même chose et on peut voir beaucoup de choses en les plaçant dans leur contexte. Cet effet peut être à la fois soudain et retardé :