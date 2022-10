Un article du Lancet affirmant que la COVID pourrait provenir d'un laboratoire étatsunien suscite une levée de boucliers (Daily Beast)

Une revue médicale de premier plan, au cœur de plusieurs controverses liées aux pandémies, a publié mercredi un important rapport de la Commission COVID-19 qui conclut que l'agent pathogène mortel pourrait avoir fui d'un laboratoire américain.

La suggestion qui fait sourciller - qui n'est qu'une partie d'une analyse de 58 pages sur la pandémie COVID et ses origines - publiée dans The Lancet indique qu'il est "possible" que le virus SRAS-CoV-2 soit apparu soit comme un événement naturel, soit comme une fuite d'un laboratoire. Si le rapport mentionne des installations à Wuhan, en Chine, il indique également que "des chercheurs indépendants n'ont pas encore enquêté" sur les laboratoires américains, ajoutant que les National Institutes of Health ont "résisté à divulguer les détails" de leurs recherches sur les virus liés au SRAS-CoV.

Le rapport préconise également la mise en place de nouvelles mesures de protection afin d'éviter de futurs débordements naturels - dans lesquels un animal transmet un virus à un humain, qui le transmet ensuite à d'autres humains - et des débordements liés à la recherche.

Mais des inquiétudes ont été soulevées au sujet du président de la commission - l'économiste Jeffrey Sachs - et de ses précédents commentaires sur les origines du COVID.

Au début de l'année, l'universitaire de l'université Columbia a déclaré qu'il était "assez convaincu" que l'agent pathogène "sortait d'un laboratoire américain de biotechnologie, et non de la nature". Interrogé sur ce point, M. Sachs a déclaré à Politico en juillet qu'il pensait que le virus "a très probablement émergé d'un programme de recherche en laboratoire soutenu par les États-Unis", ajoutant : "Un débordement naturel est également possible, bien sûr. Les deux hypothèses sont viables à ce stade."

Le mois suivant, Sachs est apparu sur un podcast animé par Robert F. Kennedy Jr, qui est devenu l'un des principaux théoriciens de la conspiration anti-vaccins sur Internet et a provoqué l'indignation en comparant les mandats de vaccination à l'Holocauste. La participation de Sachs à l'émission de Kennedy est intervenue quelques jours seulement après que Meta a banni de Facebook et d'Instagram les comptes dirigés par Kennedy pour avoir diffusé des informations erronées sur le COVID.

"L'apparition de Sachs dans le podcast de RFK Jr... sape le sérieux de la mission de la Commission Lancet au point de la nier complètement", a déclaré Angela Rasmussen, virologue à la Vaccine and Infectious Disease Organization au Canada, au journal britannique Telegraph.

"C'est peut-être l'un des moments les plus honteux du Lancet en ce qui concerne son rôle d'intendant et de leader dans la communication de résultats cruciaux sur la science et la médecine", a déclaré Mme Rasmussen, ajoutant qu'elle avait été "assez choquée par la façon flagrante" dont le rapport avait ignoré des preuves importantes sur l'origine du COVID.

Sachs a déclaré au journal qu'il maintenait ses commentaires précédents, ajoutant que tous les commissaires du Lancet avaient approuvé la formulation finale du rapport.

Mais Peter Hotez, membre de la commission du Lancet et doyen de la National School of Tropical Medicine du Baylor College of Medicine au Texas (et collaborateur du Daily Beast), a déclaré qu'il y avait eu "divers points de vue" et qu'il avait "insisté pour que soient supprimées" les références aux laboratoires américains dans le rapport, car elles constituaient "une distraction". Il a ajouté qu'il avait été laissé "sans voix" par l'apparition de Sachs dans le podcast de Kennedy.

Le rapport de mercredi n'est que la dernière controverse en date concernant The Lancet et la pandémie.

En février 2020, dans les premiers jours de l'apparition du virus, The Lancet a publié une lettre signée par 27 scientifiques de la santé publique dénonçant "les théories du complot suggérant que le COVID-19 n'a pas une origine naturelle". Le Telegraph a rapporté par la suite que 26 des 27 signataires avaient des liens avec l'Institut de virologie de Wuhan, et le journal a publié en 2021 une autre lettre qui répondait à la première en qualifiant de "plausible" l'origine du virus liée à la recherche, ajoutant : "Les hypothèses liées à la recherche ne sont pas de la désinformation et des conjectures."

La revue a également rétracté de manière notoire un article majeur de mai 2020 qui avait mis en doute l'efficacité de l'utilisation des médicaments chloroquine et hydroxychloroquine dans le traitement du COVID, ce que le président de l'époque, Donald Trump, avait préconisé. Après avoir retiré l'article en raison de préoccupations concernant les données utilisées dans l'étude, The Lancet a mis à jour ses politiques éditoriales et d'examen par les pairs afin de réduire "les risques d'inconduite en matière de recherche et de publication."