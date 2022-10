Une étude établit un lien entre le confinement contre le coronavirus et la baisse du taux de natalité en Europe (BBC)

Une étude établit un lien entre le confinement contre le coronavirus et la baisse du taux de natalité en Europe

Article originel : Study links coronavirus lockdowns to birth rate drop in Europe

Par George Wright

BBC News, 14.10.22

L'Europe a connu une baisse de 14% de son taux de natalité en janvier 2021 par rapport aux années précédentes - une baisse probablement déclenchée par la première vague de la pandémie de Covid-19, suggère une recherche.

Le mois de janvier 2021 se situait neuf à dix mois après l'imposition des mesures de confinement liées à la Covid.

Selon l'étude, des périodes de confinement plus longues ont entraîné une diminution du nombre de grossesses.

Cette baisse était plus fréquente dans les pays où les systèmes de santé étaient en difficulté.

La Lituanie et la Roumanie ont connu les baisses les plus importantes (28 % et 23 % respectivement), tandis que la Suède, qui n'a pas imposé de confinement, a enregistré des taux de natalité normaux, selon les résultats publiés dans la revue Human Reproduction.

Selon les chercheurs, ces résultats pourraient avoir "des conséquences à long terme sur la démographie, en particulier en Europe occidentale où les populations sont vieillissantes".

"Plus les confinements étaient longs, moins il y avait de grossesses pendant cette période, même dans les pays qui n'ont pas été gravement touchés par la pandémie", a déclaré le Dr Leo Pomar, sage-femme échographiste au CHU de Lausanne, qui a rédigé l'étude.

"Nous pensons que la crainte des couples d'une crise sanitaire et sociale au moment de la première vague de la Covid-19 a contribué à la diminution des naissances vivantes neuf mois plus tard."



Les mesures de distanciation sociale, les craintes liées au virus et la crise sociale et économique provoquée en conséquence peuvent être "des facteurs indirects qui ont joué un rôle dans la décision des couples de reporter les grossesses", indique le rapport.

L'Angleterre et le Pays de Galles ont connu une baisse de 13% en janvier 2021, par rapport à janvier 2018 et 2019 - tandis que le nombre de bébés nés en Écosse a diminué de 14%.

La France et l'Espagne ont connu une baisse de 14 % et 23 % respectivement.

En mars 2021, les naissances ont retrouvé un rythme similaire à celui d'avant la pandémie, ce qui correspond à un rebond neuf à dix mois après la fin des lockdowns, précise l'étude.

Mais les chercheurs précisent que ce rebond ne semble pas avoir compensé la chute des taux de natalité deux mois auparavant.

"Le fait que le rebond des naissances ne semble pas compenser la baisse de janvier 2021 pourrait avoir des conséquences à long terme sur la démographie, notamment en Europe occidentale où les populations sont vieillissantes", a déclaré le Dr Pomar.