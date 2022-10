[Vidéo] Comment Arte a versé dans un subtil vaccino-scepticisme (Arrêt sur images)

Le documentaire "Des vaccins et des hommes", diffusé le 18 octobre sur Arte, devait proposer un débat apaisé sur la vaccination. Mais derrière les "grands noms" interviewés se cachent parfois des praticiens au discours éloigné du consensus scientifique, à tel point qu'au moins deux chercheurs interviewés ont pris leurs distances avec le film. La réalisatrice, elle, défend son travail. Arte, qui diffuse régulièrement des documentaires sur la santé critiqués par les chercheurs et les médecins, reste muette.

Des vaccins et des hommes | ARTE La question de la vaccination est aujourd'hui plus que jamais un enjeu de société. Analysant ses bénéfices et ses risques, ce documentaire explore les avancées scientifiques et les questionnements sur l'immunité avec des médecins et des chercheurs de renom. Dans les années 1870, la découverte des microbes par Louis Pasteur a constitué une révolution pour la médecine scientifique.