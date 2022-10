[Vidéo] Covid-19. Jay Bhattacharya : L'affaire judiciaire contre Anthony Fauci (Unherd)

Jay Bhattacharya : L'affaire judiciaire contre Anthony Fauci Article originel : Jay Bhattacharya: The legal case against Anthony Fauci Unherd, 30.09.22

En octobre 2020, la déclaration de Great Barrington a été publiée par trois universitaires - Jay Bhattacharya, Sunetra Gupta et Martin Kulldorff - qui sont apparus sur UnHerd pour révéler l'histoire. Cette déclaration a marqué un tournant dans la pandémie, mais les auteurs ont constaté que leurs critiques de la politique sanitaire contre la Covid étaient de plus en plus censurées sur les médias sociaux.

Aujourd'hui, aux côtés de Martin Kulldorff et de deux autres médecins, Bhattacharya porte son affaire devant les tribunaux pour prouver la collusion entre l'administration Biden et Big Tech pour faire taire les signataires de la Déclaration de Great Barrington. S'adressant à Freddie Sayers d'UnHerd, il expose les preuves que les entreprises de médias sociaux ont reçu l'ordre d'étouffer les opinions scientifiques qui s'opposaient aux mesures de verrouillage du gouvernement. Qui était responsable de cette infraction ? Selon le dossier juridique, la conspiration s'étend jusqu'aux plus hauts niveaux du pouvoir à Washington, et le principal responsable est le conseiller médical en chef du président, Anthony Fauci.

La "désinformation" d'hier, lit-on dans l'action en justice, devient souvent la théorie viable d'aujourd'hui et le fait établi de demain. Selon l'équipe juridique de la New Civil Liberties Alliance, la réponse coordonnée aux documents considérés comme de la "désinformation" par Covid s'est faite au détriment de la rigueur scientifique.

Bhattacharya déclare à UnHerd qu'"il y avait un débat en cours au sein de la communauté scientifique, et Tony Fauci et le gouvernement fédéral des États-Unis ne pouvaient pas le tolérer [...] car ils ont mis en œuvre une politique extraordinaire qui exigeait un consensus absolu". En outre, ils ont "supprimé, censuré et sali" toute voix raisonnée mais critique par le biais des médias sociaux et de la presse grand public. Bhattacharya souligne : "Ma motivation première ici est de recréer ou peut-être de retrouver un environnement où un travail scientifique actif peut se produire."

Aux côtés de M. Bhattacharya se trouvait Jenin Younes, un avocat impliqué dans l'affaire qui se déroule actuellement devant un tribunal fédéral de district, mais qui a de fortes chances d'atteindre finalement la Cour suprême. Mme Younes condamne la censure en ligne qui résulte de la surenchère gouvernementale, déclarant : "Si vous perdez votre compte Twitter, pour beaucoup de gens, vous perdez votre voix et la capacité d'influencer l'opinion publique."

Citant la Constitution, elle ajoute : "Le premier amendement stipule clairement que le gouvernement ne peut pas censurer les gens en fonction de leurs points de vue". Pourtant, le président Biden, M. Fauci et la secrétaire de presse de l'époque, Jennifer Psaki, ont fait de nombreuses déclarations publiques appelant les entreprises technologiques à faire davantage pour mettre fin à toute interrogation sur la gestion fédérale de la pandémie."

