[Vidéo] Tentative d'assassinat sur Adrien Bocquet, l'ex-militaire témoigne en direct de Moscou (Sud Radio)

Note de SLT : Adrien Bocquet qui avait révélé des atrocités commises par les ukronazis en Ukraine allègue avoir échappé à une tentative d'assassinat en Turquie à Istambul. Il déclare qu'il était sur une liste de personnes à assassiner du site ukrainien myrotvoret au même titre que Roger Waters ou Ségolène Royal mais lui était en tête de liste des personnes à abattre. Libération (article en bas de page) et France Télévisions dans des reportages précédents datant de juin 2022 allèguaient qu'il n'avait jamais été à Kiev comme il le prétendait ni comme commando en Ukraine. Prudence et à suivre...

Tentative d'assassinat sur Adrien Bocquet, l'ex-militaire témoigne en direct de Moscou. Avec Adrien Bocquet, ancien fusilier de l'armée française, auteur de "Lève-toi et marche grâce à la science" aux éditions Max Milo. Retrouvez Bercoff dans tous ses états avec André Bercoff et Hala Oukili, attachée de production et co-animatrice, du lundi au vendredi de 12h30 à 14h sur #SudRadio.

Le Media en 4-4-2, 11.10.22 Avec Adrien Bocquet, ancien fusilier de l’armée française, bénévole médical, est auteur de “Lève-toi et marche grâce à la science” aux éditions Max Milo. Témoin des crimes d'Azov et de l'utilisation d'armes chimiques françaises en Ukraine, il est visé par les services secrets ukrainiens et vient d'échapper à une tentative de meurtre. Les journalistes occidentaux observent un silence prudent… Le site ukrainien Myrotvorets « Peacemaker » liste les personnalités qu’il considère être des ennemis de l’Ukraine. Adrien Bocquet est maintenant dans le collimateur des services secrets ukrainiens, tout comme la journaliste de TF1 Liseron Boudoul, le Grand Reporter à TF1 Gilles Parrot, Xavier Moreau du site Stratpol, Ségolène Royal, Eric Zemmour, Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen, Marion Maréchal Le Pen et Daria Douguine assassiné dans un attentats à la voiture piégée. « J’ai découvert que des bombes françaises avaient été utilisées pour une attaque chimique à Donetsk. Depuis ma découverte, l’armée ukrainienne et le SBU [Services secrets] ont proposé de l’argent pour me tuer. »

Le 10 mai 2022, Adrien Bocquet témoignait sur BFMTV et SudRadio des crimes abominables d’Azov dans le Donbass. Dès le lendemain 11 mai, il figurait sur la liste des personnes recherchées par les services secrets ukrainiens et sur le site Peacemaker. Il lui est reproché « en particulier les allégations selon lesquelles les atrocités commises par les criminels de guerre russes à Bucha, dans la région de Kiev, sont mises en scène ». Ukraine : appel au meurtre contre Adrien Bocquet